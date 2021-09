אייפון 13 בדרך: אירוע ההשקה השנתי של אפל יתקיים בשבוע הבא

ענקית הטכנולוגיה אפל הודיעה במהלך החג כי תקיים את אירוע ההכרזה השנתי שלה בשבוע הבא, ב-14 בספטמבר, בשעה 20:00 (שעון ישראל). האירוע נושא את התווית "California streaming", וכמו שאפשר לנחש הוא יהיה וירטואלי ולא פיזי. כמדי שנה בספטמבר, אפל ככל הנראה תשיק במהלכו את האייפונים החדשים שלה, והפעם - אייפון 13.

הגדלים יהיו ככל הנראה אותו הדבר - כשהחידוש במסך יהיה כנראה קצב ריענון גבוה יותר. עוד חידושים מתוכננים הם המצלמות המשופרות וחריצי תצוגה קטנים יותר. בדרך כלל אפל שותלת כל מיני רמזים בהזמנה שלה לגבי החידושים שיהיו - על פי דיווחים בעולם, השמים החשוכים אולי מצביעים על צילום משופר במצב לילה והלוגו המואר אולי רומז על טכנולוגיית "always-on" במסך, משמע תמיד יראו מסך נעילה דלוק.

על פי דיווחים בעולם, אפל צפויה גם להשיק את הסדרה הבאה של השעונים החכמים שלה, Apple Watch Series 7 - עם החידושים המשמעותיים של קצוות שטוחים יותר ומסכים גדולים יותר - 41 ו-45 מ"מ. בנוסף, החברה צפויה להשיק אוזניות AirPods במחירים נמוכים יותר ובעיצוב דומה ל-Pro.

אם אפל תשיק את האייפון הבא, סביר שהיא גם תספק תאריכי יציאה למערכת ההפעלה iOS 15 שהשיקו לפני כמה חודשים.

סמנכ"ל השיווק העולמי של אפל, גרג ג'וסוויאק, פירסם סרטון שמעניין את המשתמשים ברשת. בסרטון אפשר לראות שהוא "נכנס" לתוך הלוגו של אפל במציאות מדומה ואפשר לראות באופק את ההזמנה. גם כאן העלו כל מיני רעיונות של מה זה בעצם אומר, לדוגמה יכולות צילום באסטרופוטוגרפיה - צילום שמתעסק בגרמי שמים ואירועים אסטרונומיים. אם אתם רוצים לראות את ההזמנה שיש בציוץ, אתם יכולים להיכנס בעזרת האייפון שלכם לאתר אפל, ללחוץ בעמוד האירוע על ההזמנה ותועברו לעמוד דומה.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd