בורסת הקריפטו בייננס נחקרת בחשד לסחר במידע פנים

הרשויות בארה"ב בוחנות כעת אם בייננס ביצעה מסחר במידע פנים ומניפולציות בשוק, כך לפי דיווח בבלומברג. מדובר בצעד נוסף של הממשל האמריקאי נגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם.

לדברי גורמים שביקשו לא להזדהות, פקידי ממשל בחנו אם בייננס או אנשי הצוות שלה יוצרים רווח באמצעות ניצול הלקוחות. אנשי נציבות המסחר בחוזים עתידיים (CFTC) משתתפים בחקירה, אמר אחד הגורמים.

בייננס מנהלת מסחר עצום במטבעות קריפטו בשווי עשרות מיליארדי דולרים מתחת לרדאר של גורמי הפיקוח הממשלתיים. לאנשי הבורסה יש את האפשרות לצפות במיליוני עסקאות, והרשויות האמריקאיות בודקות אם החברה ניצלה את הגישה הזו, ואם ביצעה מסחר בהזמנות של לקוחות טרם ביצוען.

דובר בייננס אמר בהצהרה כי לחברה יש מדיניות של "אפס סבלנות" למסחר במידע פנים ו"קוד אתי נוקשה" למניעת התנהלות פסולה שעשויה לפגוע בלקוחותיה או בתעשיית הקריפטו. לדבריו, לצוות האבטחה של בייננס יש מאז ומתמיד הנחיות לחקירת מעשי עבירה, ואם העובדים אחראים למעשים - פיטורין הם ההשלכה המינימלית.

דוברת CFTC סירבה להגיב.

עמידה ברגולציה היא כאב ראש מתמשך עבור בייננס ומייסדה צ'אנגפנג זאו, המוכר בכינוי CZ. רשימה הולכת וגודלת של מדינות דרשה מבייננס להפסיק להציע את שירותיה בגבולותיהן, בטענה שאין לה רשיונות מתאימים. לפני כשלושה חודשים בריטניה אסרה על בורסת הקריפטו לפעול בשטחה, ובתאילנד פתחו בחקירה פלילית נגדה, בטענה שהיא מפעילה עסק לנכסים דיגיטליים ללא רישיון.

בחודש מאי דווח בבלומברג כי רשות המסים ומשרד המשפטים בארצות הברית פתחו בחקירה סמויה נגד בייננס, בחשד להלבנות הון ועבירות מס. עד כה, בייננס לא הואשמה בדבר - וייתכן שהחקירות לא יובילו לאף פעולה רשמית. ה-CFTC ומשרד המשפטים האמריקאי חוקרים את החברה במשך חודשים, ויכול לעבור זמן מה לפני שיחליטו אם להמשיך האכיפה.

בייננס היא לא היחידה ש"זוכה" לתשומת הלב הזו מהרשויות האמריקאיות. וושינגטון צופה מהצד בצמיחתו המהירה של תחום הקריפטו, ואנשי הממשל בה דרוכים. החל ממשרד האוצר ועד הפדרל ריזרב וה-SEC, גופים רבים חוששים ששוק הקריפטו מהווה מוקד לפעילות אסורה, וטוענים שהבורסות סוטות מהשירותים הפיננסיים המסורתיים מבלי להגן על הצרכנים.

ב-CFTC כבר בדקו אם בייננס איפשרה לתושבי ארצות הברית לקנות ולמכור נגזרים שמקושרים לביטקוין ולמטבעות דיגיטליים אחרים, והרגולטור ממשיך לחפש מידע כחלק מאותה חקירה.

אנשי ה-CFTC חיפשו נתונים ותכתובות פנימיות של בייננס שיכולים להצביע על כך שהחברה ניסתה לרשום לקוחות מארצות הברית, אמר אחד מהגורמים. בייננס לא רשומה ברשויות האמריקאיות - כך שעליה לאסור על אמריקאים לסחור בנגזרים, התחום שהנציבות מסדירה.

צ'אנגפנג זאו, שמתבטא לעתים בטוויטר ובתקשורת, כתב פוסט ביולי בו טען כי הייתה "התמקדות יתר ברגולציה בכל הנוגע לבייננס". הוא הדגיש את המדיניות של החברה למניעת סחר במידע פנים, וסיפר שכהגנה נוספת, הצוות שמטפל בהנפקת מטבעות דיגיטליים חדשים מופרד משאר עובדי הבורסה.

הצוות האחראי בבייננס על הציות לרגולציה ברחבי העולם והוועד המייעץ שלו גדלו ב-500% מאז השנה שעברה, הוסיף זאו, וסיפר כי יש תוכניות להכפילו עד סוף 2021.

לדברי זאו, לבייננס יש מערכות מעקב שנועדו להרחיק סוחרים מארצות הברית. הוא אמר שוב ושוב כי החברה מחויבת להתנהל לפי החוק במדינות שבהן היא פועלת.

אחד הנושאים ש-CFTC תשאלה לאחרונה עדים פוטנציאליים לגביו הוא מיקום שרתי הנתונים של בייננס, אמר אחד מהגורמים. לא ניתן עדיין לקבוע מדוע הנציבות מעוניינת במידע הזה, אך זה עשוי להיות קשור לסוגיות שיפוט וליכולת לקבוע אם יש לה סמכות לפעול נגד בייננס. בתי משפט אמריקאים ביטלו בעבר הליכים נגד החברה בטענה שאין לה משרדים או מנהלים בארצות הברית.

בשנת 2019 נאסר על בייננס לפעול בארצות הברית, ובתגובה בייננס ומשקיעים נוספים הקימו את Binance.US, בורסה נפרדת שרשומה בארצות הברית ופונה ללקוחות אמריקאיים. המנכ"ל בריאן ברוקס התפטר בתחילת אוגוסט, שלושה חודשים בלבד אחרי שנכנס לתפקידו. ברוקס, ששימש כמפקח על המטבע במהלך ממשל טראמפ, ציין כי ישנם "הבדלים ביחס לכיוון האסטרטגי של החברה".

Greetings #crypto community. Letting you all know that I have resigned as CEO of ⁦⁦⁦@BinanceUS⁩ . Despite differences over strategic direction, I wish my former colleagues much success. Exciting new things to come!