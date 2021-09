מנהל טכנולוגיות ראשי בפייסבוק, מייק שרופר, הודיע אמש כי הוא יפרוש מתפקידו. שרופר יעבור לתפקיד במשרד חלקית בחברה, ובשנה הבאה ייכנס מחליפו לתפקיד - אנדרו בוסוורת', כיום ראש חטיבת החומרה בפייסבוק. על פי הודעת פייסבוק, שרופר הודיע לפייסבוק על כך שהוא מתכוון להתפטר ביום שני.

"אחרי 13 שנים מדהימות בפייסבוק, קיבלתי את ההחלטה להתפטר כמנהל טכנולוגיות ראשי ולעבור לתפקיד במשרה חלקית חדשה כעמית הבכיר הראשון של חברת פייסבוק בשנת 2022", כתב שרופר בעמוד הפייסבוק האישי שלו. "זו החלטה קשה בגלל כמה שאני אוהב את פייסבוק וכמה שאני מתרגש מהעתיד שאנחנו בונים ביחד", הוסיף. הוא הוסיף כי ינצל את הזמן הפנוי שלו כעת לבילוי עם המשפחה ועבור פילנתרופיה.

בוסוורת' שמחליף אותו, בירך את שרופר על "הריצה האפית שלו ב-13 שנים האחרונות". מייסד ומנכ"ל פייסבוק, מארק צוקרברג, הודה בבלוג החברה לשרופר: "אני רוצה לקחת רגע להודות ל-Schrep על תרומתו יוצאת הדופן לקהילה שלנו ולחברה שלנו ב-13 השנים האחרונות. הוא מילא תפקיד קריטי כמעט בכל מה שעשינו. ל-Schrep ולי הייתה שותפות הדוקה לאורך השנים, ובנוסף להיות מנהיג נהדר - הוא גם אדם נהדר וחבר קרוב".

שרופר צעד עם פייסבוק מאז שהגיע לכהן כסגן נשיא להנדסה באוגוסט 2008, ונכנס לתפקיד ה-CTO בחודש מרץ 2013. כעת, המשרה החלקית ששרופר ייכנס אליה יהיה עמית בכיר, ובכך יהפוך לעמית הבכיר הראשון בפייסבוק. שרופר יסייע לפייסבוק לגייס ולפתח כישורונות טכניים, ולהמשיך לגדל פרויקטים בתחום הבינה המלאכותית - כך לפי צוקרברג.

לפי צוקרברג, שרופר יעזור לפייסבוק "לשפר את האופן בו אנו בונים פרויקטים כמו Move Fast, ולהמשיך לטפח את ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית כמו PyTorch". בנוסף, אמר כי בוסוורת' ימשיך לפקח על חטיבת Facebook Reality Labs, חטיבה שבניהולו מונה כבר מעל ל-10 אלף עובדים.

Congratulations Schrep on an epic 13 year run. Lots to do still and I’m glad you’re sticking around to help :)