אוגר גרמני עם חדר מסחר וירטואלי לקריפטו משאיר אבק ל-S&P 500

הכלכלן האמריקאי ברטון מלכיאל טען בספרו "הליכת אקראי בוול סטריט" שקוף עיוור שזורק חיצים על רשימת מניות בעיתון כלכלי יכול לבחור תיק השקעות בצורה טובה בדיוק כמו מנהל השקעות אנושי. אוגר אחד בגרמניה הצליח לתת לטענה הזו תוקף.

האוגר, ששמו Mr. Goxx, סוחר באופן עצמאי בפורטפוליו של מטבעות קריפטו שונים מאז 12 ביוני, ובינתיים הוא מציג ביצועים מרשימים למדי. נכון להיום, תיק ההשקעות שלו עלה ב-16.6%, זאת לפי חשבון טוויטר שעוקב אחרי כל ההשקעות של Mr. Goxx, שמתועד גם בשידור חי 24/7. התשואות שהשיג האוגר טובות יותר מאלו של מדד S&P 500, שעלה ב-5% בלבד באותה התקופה.

Mr. Goxx has concluded his office hours for tonight with 1 order(s) placed.

Career Performance: +54.13 EUR (+16.60 %)

DISCLAIMER

This content is for entertainment purposes only. Investments shown here are not financial advice.