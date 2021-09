המגישה והשחקנית רותם סלע ממשיכה להוכיח את עצמה כמתנה שלא מפסיקה לתת - בתנאי, כמובן, שהפרסומת שבה היא מככבת עושה שימוש מתאים ובולט ביכולות שלה. הפרסומת בכיכובה עבור מותג הרהיטים קאזה, באמצעות משרד הפרסום זרמון גרופ, היא הזכורה, האהובה והמושקעת ביותר השבוע.

הפרסומת עושה שימוש בהומור עצמי ומודע לעצמו על האופן שבו מוצגות פרזנטוריות בפרסומות. סלע נראית בה מתעוררת בבהלה, מתוך הבנה שאחרה לצילומי הפרסומת, ועוברת מסע תלאות ומכשולים שבסופו היא מועדת לתוך הסט מלוכלכת וחבולה, אך מגיחה לתוך הפריים מהודרת ומהוקצעת.

קל לתלות את ההצלחה של הפרסומת בקסם האישי ובחוש ההומור של סלע ובהשקעה הכספית הגבוהה מאוד - שעל פי נתוני יפעת בקרת פרסום עומדת על 1.6 מיליון שקל. אולם שני הפרמטרים הללו, כסף ופרזנטורית, הם רק חלק מהסיפור.

סלע, נזכיר, כבר הובילה בעבר קמפיינים למותג אחר הקשור בריהוט - דן דיזיין סנטר - אולם הסרטים, שבהם לקח חלק גם אסי עזר, לא זכו להצלחה שרושמת הפעם הפרסומת לקאזה. כך שלסיפור הכולל של הפרסומת, להפקה ולרלוונטיות יש משקל בהצלחה הנוכחית. נדגיש כי הפרסומת זוכה לאחוזי זכירות גבוהים מאוד: 21.5%.

תקופת החגים, הרגועה יחסית, נותנת למשרדים קטנים יותר הזדמנות לבלוט עם עבודותיהם. כאלה הם ברוקנר יער לוי, שעולים עם עוד פרסומת של סנו מקסימה בכיכובו של משה פרץ, וענבר מרחב שקד, שעושים RTM (שיווק בזמן אמת) טלוויזיוני, המנצל את ההיריון המתקדם של זוג הפרזנטורים שלהם למותג הניקיון טאצ' - אילנית לוי ואלירז שדה.

אילנית לוי בקמפיין של טאצ' / צילום: צילום מסך

אמנם הבת של הזוג כבר נולדה, אבל הפרסומת שמשתמשת בהיריון עדיין באוויר, כי היא עוסקת באופן מבודח בתשוקות ובחשקים שמזוהים עם הסיטואציה של היריון. רק שבמקום ללכת להביא לבת זוגו מאכלים נחשקים באמצע הלילה, שדה מתמודד עם החשקים שמזוהים עם לוי - מחלת הניקיון שלה. גם בפרסומת הזאת החיבור והרלוונטיות למציאות, עם הרבה הומור עצמי וחן, עושים את העבודה. הפרסומת רושמת שיעורי אהדה של 13.4%.

משרד פרסום קטן נוסף שעבודה שלו משתלבת השבוע בדירוג הוא no no no no yes, עם קמפיין של הפניקס בכיכובו של השחקן דרור קרן. הקמפיין נמצא באופן כמעט שוטף באוויר, אבל מצליח להתברג בדירוג בעיקר בתקופות רגועות כשאין סביבו מגה קמפיינים.

לא שרים

כנראה שטרנד הפרסומות המזמרות נכחד רשמית: בדירוג יש רק פרסומת מזמרת אחת.

הטאצ' הנשי

הפרסומת לטאצ' אהודה בעיקר בקרב נשים, והאהדה עולה ככל שגילן יורד.

מבוגרים בעד רותם

הפרסומת של משרד החינוך מיועדת להורים לילדים צעירים, אך האהדה לה עולה ככל שעולים בגיל.