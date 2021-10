דור שלישי לאיירפודס? אפל תקיים בקרוב אירוע השקה נוסף

אפל הודיעה הערב (ג') כי תקיים אירוע השקה ב-18 באוקטובר. מדובר באירוע ההכרזה משני, בחודש שעבר השיקה את האייפונים החדשים ואת האייפד מיני החדש שלה. האירוע יתקיים בשעה 20:00 שעון ישראל, גם האירוע הנ"ל יתקיים במתכונת וירטואלית - עקב מגבלות מגיפת הקורונה.

על פי הערכות, אפל צפויה להכריז על דגמי MacBook חדשים, Mac Mini חדש ואולי גם להציג את הדור השלישי של האוזניות החכמות שלה, AirPods. אפל שלחה הזמנות לעיתונאים ואף סגן נשיא בכיר בחטיבת השיווק של אפל, גרג ג'וסוויאק צייץ את ההזמנה עם המילה "unleashed".

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl