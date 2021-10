כדי לחשוף את התשובות גללו מטה.

1. מהו טיפול רג'נרון?

2. מה שמו של הניצב הערבי-ישראלי המוסלמי הראשון במשטרת ישראל?

3. מיהו חבר הכנסת והשר לשעבר שהתפרנס בצעירותו כדוגמן עירום לציירים?

4. על שם מי נקראת הגשושית לוסי ששיגרה נאס"א לחלל בשבוע שעבר?

5. מדוע צירפו אנשי נאס"א לחללית פלקט עם מילות שירים של הביטלס ודיסק שהוכן מיהלומים?

6. מדוע הוחרם בתחילה שירם של הביטלס Lucy in The Sky with Diamonds?

7. איך נקרא כוכב הלכת שבו מתרחשת מרבית העלילה בספר ובסרט "חולית"?

8. מה שמו של פרויקט הענן הממשלתי שעתיד להעביר את מאגרי המידע של מדינת ישראל לענן?

9. מה פירוש המונח נִימְבּוּס?

10. באיזה ספר מכונה כלי הרכב של הגיבור בשם נימבוס?

11. מי היה החכם התלמודי שנחשב לאחד מגדולי התנאים עד שכפר באלוהים והתפקר?

12. מי היה איש המודיעין הישראלי שהואשם כי הסגיר למודיעין המצרי רשת סוכנים ישראלית בפרשה שנקראה "עסק הביש"?

13. באיזה שם כונה האיש בעיתונות של אותה תקופה כדי לעקוף את אילוצי הצנזורה?

14. מי המציא את הברקוד, ומתי?

15. מה המילה העברית לברקוד?