מחקר חדש שפורסם על ידי שירותי בריאות כללית ואוניברסיטת הרווארד, מוסיף מידע במענה לשאלה, האם חיסוני ה-RNA נגד קורונה איבדו מיעילותם החל מיולי בגלל זן הדלתא, או בגלל ירידה בהגנה עם הזמן? המחקר, שנערך בקרב בני נוער בלבד, מכוון לאפשרות השנייה - הזמן ולא הזן.

במחקר השוותה ההגנה בקרב בני נוער מחוסנים בני 12-18, לעומת בני נוער בגילאים אלה שאינם מחוסנים, ומלבד זאת זהים לבני הנוער בקבוצת החיסון בפרמטרים הדמוגרפיים שלהם (שיטת "התאום הדמוגרפי" שבה השתמשה כללית בעבר במחקריה בנושא חיסונים נגד קורונה). המחקר היה רחב היקף, והשווה 94,354 מחוסנים לאותה כמות של לא מחוסנים. במהלך תקופת המחקר הפכו כ-13 אלף לא מחוסנים למחוסנים, והועברו לקבוצה הרלוונטית.

הסתבר כי החיסון נגד קורונה של חברת פייזר, בשתי מנות, היה יעיל ב-90% במניעת הדבקה, וב-93% במניעת מחלה תסמינית. יעילות זו דומה לזו שהודגמה בניסויים של פייזר עצמה במבוגרים, כאשר החיסון נבחן מול זן הקורונה הקלאסי מולו תוכנן החיסון, עוד לפני הופעת זן האלפא ("הווריאנט הבריטי").

המחקר יתפרסם בכתב העת הרפואי המוביל New England Journal of Medicine.

לדברי פרופ' רן בליצר, ראש מערך החדשנות בכללית: "עם פרוץ הגל הרביעי עקב זן דלתא, עלתה השאלה האם החיסון הנהוג בישראל מספק הגנה מספקת גם נגד הדבקה בזן זה, כפי שהגן מפני זן אלפא לאחר מבצע החיסון בינואר. מכיוון שמרבית המתבגרים חוסנו לראשונה במהלך גל זה, הערכת יעילות החיסון בהם יכולה לספק תשובה לשאלה.

"תוצאות המחקר מלמדות באופן חד משמעי כי החיסון יעיל ביותר בהפחתת הדבקה בזן דלתא ובמניעת מחלה תסמינית שבוע לאחר קבלת שתי מנות. תוצאות המחקר מראות שעוצמת ההגנה נגד זן דלתא דומה מאוד לזו שנצפתה במבוגרים צעירים נגד זן אלפא לפני שישה חודשים. מסקנות אלה מספקות מידע חשוב ומבוסס להורים המתלבטים לגבי חיסון ילדיהם המתבגרים".

פרופ' בן רייס, מנהל ה-Predictive Medicine Group בביה"ח לילדים של בוסטון וביה"ס לרפואה של הרווארד: "תוצאות מחקר תצפיתי זה, המשלימות את המחקר הקליני שערכה חברת פייזר, מספקות הוכחות מדעיות מבוססות באשר ליעילות החיסון במניעת הדבקה ומחלה קשה גם בקרב בני נוער וגם באשר ליעילות החיסון נגד זן הדלתא, שהוא הזן הדומיננטי כרגע בישראל וברחבי העולם".

המחקר התאפשר בזכות תרומת משפחת ברקוביץ' לשיתוף הפעולה המדעי בין הרווארד ומכון כללית למחקר (The Ivan and Francesca Berkowitz Family Living Laboratory Collaboration at Harvard Medical School and Clalit Research Institute).