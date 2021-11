בתגובה על הביקורת המתפשטת בארצות הברית נגד המיליארדרים החדשים, על כך שהם לא מממשים את רווחי הענק באחזקות שלהם, כתמרון פשוט של התחמקות ממס - מפרסם אלון מאסק משאל לעוקבים שלו בטוויטר - האם לדעתם הוא צריך למכור 10% מהמניות שהוא מחזיק בחברת טסלה שלו.

מאסק כבר מודע לביקורת המתגברת הזאת של צבירת המניות שלו כאמצעי להתחמקות ממס, ועוד בספטמבר הוא הצהיר שבתחילת השנה הבאה הוא מתכוון לממש חבילה עצומה של אופציות שמוחזקת אצלו, שתוקפן עומד לפוג כעבור עשור, ושתחייב אותו במס שולי של יותר מ-50%.

"הרבה נאמר לאחרונה על רווחים שלא מומשו כאמצעי להתחמקות ממס, אז אני מציע למכור 10% מהמניות שלי בטסלה. האם אתם תומכים בזה?", כך צייץ מאסק והדגיש כי בגלל שהוא לא מושך משכורת מטסלה - הוא אינו מחויב בתשלום מס. למרות זאת, בחודש החולף הביצועים של מניית טסלה היו כל כך חריגים, שהביקורת על אי תשלום המיסים, גם אם באופן חוקי, כמעט מתבקשת. רק בחודש אוקטובר, למשל, עלתה המניה של טסלה ב-50%, ושווי השוק של החברה כבר מגיע היום ל-1.2 טריליון דולר.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? - Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

מול הביצועים הללו, רשת CNBC בדקה וחישבה את הרווחים שהפיקו המשקיעים המאושרים, ומאסק בראשם, שהשקיעו 1,000 דולר במניה של טסלה לפני שנה, 5 ו-10 שנים: השקעה של 1,000 דולר רק לפני שנה, בנובמבר 2020, כבר שווה היום 2,940 דולר, בתשואה של 193%; השקעה של אותם 1,000 דולר בטסלה רק לפני חמש שנים, בנובמבר 2016, שווה היום 31,286 דולר, בתשואה של 3,025%; השקעה 1,000 דולר בנובמבר 2011, לפני עשר שנים בדיוק, שווה היום 204 אלף דולר, שזה כבר יותר מ-20 אלף אחוזי תשואה. לשם השוואה - השקעה בתיק המסורתי של S&P הניבה תשואה של 142% בחמש שנים, ושל 357% בעשור.

ובקשר למשאל עצמו של מאסק, שמתלבט עם העוקבים שלו האם למכור 10% מתיק המניות שלו או לא - לפי התוצאות בטוויטר, כ-12 שעות אחרי פרסום הסקר, למעלה מ-2 מיליון כבר הצביעו. 56.6% מהמשתתפים הצביעו בעד מכירת המניות שלו, ו-43.4% היו נגד.