חשבתם שהמשלחת הישראלית לוועידת האקלים של האו"ם (COP26) גדולה? דוח חדש מציג מי שלח כוחות מתוגברים לכנס, הנחשב לגורלי ביכולתו להוביל לקבלת החלטות שיגרמו לבלימת משבר האקלים או להחמרתו: כ-100 חברות דלקים מאובנים שלחו לגלזגו 503 לוביסטים לייצג את האינטרסים העסקיים שלהן בשטח הוועידה. מדובר בכמות שליחים גדולה פי כמה מזו אשר שלחה כל מדינה בעולם לפסגה, כך לפי דוח של ארגון המאבקים ותחקירי הסביבה "גלובל וויטנס".

לפי ניתוח שביצע הארגון בהתבסס על רשימת המשתתפים טנטטיבית של האו"ם, לפחות 503 משתתפים הקשורים לחברות הפחם, הנפט והגז באופן ישיר, נכחו עד כה בוועידה - שהחלה בשבוע שעבר ותימשך עד לתום השבוע הנוכחי. הרשימה כוללת אנשים המזוהים באופן ישיר עם חברות דלקים דוגמת גזפרום, של ו-BP, וגם חברים במשלחות וקבוצות הפועלות מטעם תעשיית הדלקים האובנים. זאת, כאשר השימוש בדלקים המאובנים הוא המניע הגדול ביותר של שינויי האקלים מעשי ידי אדם.

"נוכחותם של מאות מאלה שמקבלים תשלום כדי לדחוף את האינטרסים הרעילים של חברות דלק מאובנים מזהמות רק תגביר את הספקנות של פעילי אקלים, שרואים בשיחות האלה עדות נוספת להתחמקות של מנהיגים עולמיים מאחריותם ועיכוב הפעולות הנדרשות", אמר מורי וורת'י, מפעילי "גלובל וויטנס". "הגיע הזמן שהפוליטיקאים יראו שהם רציניים לגבי הפסקת השפעתם של המזהמים הגדולים על קבלת ההחלטות הפוליטיות, ויתחייבו לעתיד שבו קולות המומחים מקבלים את מרכז הבמה".

