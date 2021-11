בסוף השבוע הקרוב צפוי לעלות לאוויר קמפיין לא שגרתי של אגודת הידידים של ארגון נכי צה"ל תחת הסיסמא "לפעמים גיבור זו משרה לכל החיים". מדובר בקמפיין שעולה לקראת יום ההוקרה לפצועות ולפצועי כוחות מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, המתקיים בי"ז בכסלו (21.11.21) שלצורך הפקתו משלבים כוחות גורמים מתחום המדיה, הפרסום וחברות מסחריות.

בין החברות נזכיר את משרד הפרסום No, No, No, No, No, Yes שבבעלת הפרסומאי גדעון עמיחי שהפיק את הקמפיין בהתנדבות עם הצלם זיו קורן, חברת המדיה יוניון, שהובילה מהלך תקשורתי משולב בטלוויזיה ובדיגיטל, מולה הפקות ובית הפוסט גרוויטי שלקחו חלק בהפקה ובעריכה והערוצים קשת 12 ורשת 13 שאפשרו ימי שידור במהלכם תינתן במה לפצועות ולפצועי צה"ל מעוררי ההשראה לשתף בתהליך השיקום שלהם וחזרתם לחיים.

את יום השידורים יקדים כאמור קמפיין על רקע השיר "גיבור של אמא" שנכתב על ידי הזמר משה פרץ ומבוצע על ידי הזמר רביב כנר. הקמפיין מומן על ידי מספר חברות מסחריות ביניהן בנק הפועלים, קבוצת FOX, אלטשולר שחם, סמלת, תדהר, רשת מלונות סטאי, שופרסל, קבוצת דמרי וחברת RAPYD.

לפני כעשור החליטה הממשלה להקדיש יום ממלכתי לפצועי ולפצועות צה"ל המונים כיום למעלה מ-50 אלף איש ואישה. לקראת התאריך הוחלט על ידי אגודת הידידים לנסות ולחבר את החברה לפצועים.