כוכבת הפופ בריטני ספירס קיבלה אתמול (ו') את השליטה על חייה ועניינה הכספיים בחזרה. זאת לאחר שבית המשפט בלוס אנג'לס החליט להסיר את האפוטרופסות שהעניקה לאביה ג'יימי ספירס שליטה על חייה מאז 2008.

ספירס (39) לא השתתפה בדיון, אך אחריו פרסמה ציוץ בטוויטר שבו כתבה, "אני אוהבת את המעריצים שלי כל כך הרבה שזה מטורף!!! אני חושבת שאבכה במהלך כל היום. זה היום הכי טוב אי פעם!".

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney

