ריביאן, יצרנית רכבי היוקרה החשמליים, הונפקה לציבור בשבוע שעבר, וכבר בסוף היום הראשון למסחר זינקה לשווי של 100 מיליארד דולר. אל מול ההצלחה החריגה הזאת, מנכ"ל טסלה, אלון מאסק, לא נשאר אדיש: בציוץ מיום חמישי מאסק מזכיר, בעקיצה סמויה, שהמבחן האמיתי להצלחה של חברה הוא היכולת שלה לייצר ולספק ברווח, זאת בתגובה לכך שאמנם ההנפקה של ריביאן היתה הצלחה מסחררת - אבל היא עדיין לא רשמה כלל רווחים וגם לא מצפה לרווחים של יותר ממיליון דולר ברבעון השלישי של השנה.

18 שנים חלפו עד שטסלה התחילה לייצר רווחים, אבל למאסק חשוב להזכיר למשקיעים מה באמת קובע, אחרי שהעריכו את ריביאן הרבה יותר מאת יצרניות הרכב המסורתיות והמובילות בארצות הברית, כמו ג'נרל מוטורס ופורד: "היו מאות סטארט-אפים בשוק הרכב, גם חשמליים וגם על דלק, אבל טסלה היא האמריקאית היחידה שהצליחה להגיע לייצור גבוה ותזרים מזומנים חיובי במאה השנים האחרונות". כבר בחודש שעבר מאסק הקניט את ריביאן בציוץ שקבע כי להשיק דגמים חדשים זאת לא חוכמה, צריך לדעת לייצר אותם ברווח. בציוץ האחרון שלו, למרות העקיצה, לא שכח לאחל לריביאן המתחרה גם בהצלחה.

I hope they’re able to achieve high production & breakeven cash flow. That is the true test.

There have been hundreds of automotive startups, both electric & combustion, but Tesla is only American carmaker to reach high volume production & positive cash flow in past 100 years.