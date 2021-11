קבוצת פובליסיס הקימה בישראל סוכנות סושיאל חדשה SOCIAL LIONS שאמורה לספק שירותים לכל סוכנויות הקבוצה, וללקוחות מחוץ לה. כחלק מהמהלך יעבור הטיפול בפעילות הסושיאל ממחלקות בתוך משרדי הפרסום של הקבוצה לסוכנות החדשה, שאמורה לתת פתרון שלם בתחום הסושיאל לרבות מקריאיטיב ואסטרטגיה, הפקות ייעודיות, ניהול נכסי מותגים ברשתות החברתיות ופתרונות משולבים בטכנולוגיה לעולמות הסושיאל.

הסוכנות החדשה תפעל תחת חטיבת התוכן של קבוצת פובליסיס, בראשותו של ארז ברגבאום, הכוללת גם את C, יחידת משפיענים ויחידה המטפלת בלקוחות בינלאומיים בתחום התוכן. בין בלקוחות שיטופלו בה נמנים אסתי לאודר וביוטי קליניק מבית סופר-פארם, נתיבי איילון, קבוצת ישראכרט, רכבת ישראל, טיב טעם, קרלסברג, פורד, מאזדה, מיני, BMW ועוד.

הסוכנות החדשה תנוהל על ידי דניאלה קלינגר, סמנכ"ל הלקוחות של סוכנות התוכן C שתחבוש מעתה כובע נוסף. קלינגר שימשה בעבר מנהלת לקוחות במקאן וגיתם. את הקריאיטיב תוביל דנה לויט, ששימשה כמנהלת הקריאיטיב של מאקו, ניהלה את הקריאיטיב המסחרי כיהנה כסמנכ"ל הקריאיטיב של גריי קונטנט, היתה העורכת הראשית של ערוץ הוט בידור ועמדה מאחורי מספר רב של פורמטים ותכניות טלוויזיה.

לדברי יוסי לובטון, יו"ר ומנכ"ל קבוצת פובליסיס ישראל: "היום יותר מתמיד העבודה בסושיאל היא חלק בלתי נפרד מהתהליך השיווקי והפרסומי, אך היא דורשת גם התמחות ייחודית ועבודת קריאיטיב ממוקדת. כחלק מהצעת הערך הייחודית של קבוצת פובליסיס - THE POWER OF ONE - בנינו מערך מתמחה בעולמות הסושיאל, אשר יעבוד ביחד עם משרדי הפרסום, חברת המדיה ושאר חברות הקבוצה על מנת להציע ללקוחותינו את הפתרון השלם, המקצועי והמתאים ביותר לעידן השיווק החדש".