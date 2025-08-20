העיתונאי והפובליציסט קלמן ליבסקינד מונה לעורך הראשי של "מקור ראשון", ועל-פי הודעה רשמית של העיתון, הטור השבועי שלו ב"מעריב" יעבור ל"מקור ראשון", והוא ימשיך לשדר את התוכנית היומית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב' בתאגיד. על-פי ההודעה, ליבסקינד ייכנס לתפקיד בעוד שבועות ספורים, באמצע ספטמבר.

● רשות התחרות אישרה לדרהי לרכוש את האתרים "כיכר השבת" ו"סרוגים"

● חברות האופנה והמערכה האיראנית: בטרמינל X המכירות גדלו, בדלתא הן ירדו

ליבסקינד מסר היום (ד'): "אחרי 24 שנים ב'מעריב', שהיה לי בית חם - ושבסיומן אני מבקש להודות מקרב לב למו"ל, לעורכים, ולעובדים הרבים שהיו איתי בדרך הארוכה - אני נרגש לחזור אל המקום שבו התחלתי את דרכי העיתונאית, ולהצטרף אל 'מקור ראשון' כעורך הראשי".

עמיר פינקלשטיין, מנכ"ל קבוצת "ישראל היום", מסר: "קלמן מביא איתו שילוב נדיר של אומץ עיתונאי, יכולת כתיבה חריפה והגינות. מדובר באחד הקולות הבולטים והאמינים ביותר בתקשורת הישראלית. מינויו הוא צעד משמעותי במהלכי ההתחדשות שאנו מובילים בעיתון ובאתר, ואני בטוח שהוא ימשיך את התנופה של 'מקור ראשון' ויצעיד אותו לשיאים חדשים".

בהודעה שנשלחה לעובדים נכתב כי "כידוע, אלעד טנא מסיים את תפקידו לקראת סוף החודש, ואנחנו מודים לו על שנתיים וחצי של עשייה מרובה. אנחנו שמחים להודיע כי באמצע ספטמבר ייכנס לתפקיד העורך הראשי של 'מקור ראשון' קלמן ליבסקינד. קלמן, שעבד בעבר ב'מקור ראשון', חוזר הביתה, ואנחנו שמחים בכך מאוד. הוא ימשיך לשדר את תוכנית הרדיו שלו ברשת ב', והטור השבועי שלו יעבור כמובן ל'מקור ראשון'. בקרוב מאוד הוא יתחיל חפיפה, ייפגש עם הצוותים וילמד להכיר את העשייה מקרוב עוד לפני הכניסה לתפקיד".

מזוהה עם הימין

כזכור, המינוי של ליבסקינד, שנחשף לראשונה בגלובס, מגיע לאחר שאלעד טנא, מי ששימש כעורך הראשי של "מקור ראשון" בשנתיים האחרונות, מונה לעורך-העל של קבוצת "ידיעות אחרונות" ו-ynet.

בורסת השמות סביב המינוי ל"מקור ראשון" כללה גם את ישי הולנדר, ראש מחלקת החדשות ועורך מוסף "יומן" של "מקור ראשון"; ואת מוריה קור, עיתונאית בכירה ב"ישראל היום" ומגישת תוכנית רדיו ברשת ב' - אך לגלובס נודע כי היא סירבה להצעה.

ליבסקינד הוא אחד העיתונאים המובילים בישראל ואחד הקולות המזוהים עם הימין בתאגיד השידור בשנים האחרונות. הוא התחיל את דרכו העיתונאית ב"מקור ראשון" כתחקירן, ומיד לאחר מכן החל לכתוב ב"מעריב". כאמור, בשנים האחרונות הוא מגיש תוכנית אקטואליה יומית בכאן רשת ב' עם אסף ליברמן בשם "קלמן ליברמן" וכותב טור שבועי במוסף סוף השבוע של "מעריב".