רשות התחרות אישרה לדרהי לרכוש את האתרים "כיכר השבת" ו"סרוגים"

איש העסקים הישראלי-צרפתי פטריק דרהי, בעל חברת התקשורת הבינלאומית אלטיס, הבעלים של הוט ו-i24NEWS, עשה צעד נוסף בתקשורת הישראלית והגיש בקשה בפברואר האחרון לרכוש את גופי התקשורת הישראליים המיועדים לציבור הדתי-לאומי והחרדי - "סרוגים" ו"כיכר השבת", בהתאמה.

בחודש מרץ האחרון, לפני חמישה חודשים, רשות התחרות אישרה את המיזוג בין חברת Next Vision, שבבעלות עקיפה של דרהי, לבין שני האתרים. ברשות התחרות שללו כל חשש לפגיעה בתחרות, ומצאו שאין זיקה משמעותית בין החברה הרוכשת לנרכשת.

בשנים האחרונות, אחרי פעילות של שנים, בהן ערוץ i24NEWS פועל באנגלית, בערבית ובצרפתית, פתח דרהי בישראל את הערוץ בעברית שכיום משדר בערוץ 15 ב-OTT. הערוץ עדיין בתחילת דרכו ועדיין לא מצליח לפרוץ, זאת למרות טאלנט מוכר מהתקשורת הישראלית שגויס לערוץ, הן על גבי הטלוויזיה והן גם מאחורי הקלעים, כמו מי שעומד בראש הערוץ, ישראל טוויטו.

שני אתרי החדשות הנרכשים מיועדים לציבור חובשי הכיפה. אתר "כיכר השבת", המיועד למגזר החרדי, נוסד בשנת 2009 על-ידי מרדכי לביא. בשנת 2012 נרכשה כמחצית מהבעלות בו על-ידי ynet במיליוני שקלים, וכמה שנים לאחר מכן ההחזקה נמכרה חזרה לאתר. אתר "סרוגים", המיועד לציבור הדתי-לאומי, הוקם במקור ב-2010 במסגרת קבוצת "כיכר השבת", ועם השנים הקבוצה התפצלה. כיופ מי שמנהלים את האתר הם איתמר חאיק ועזריאל דותן.

לאורך השנים מייחסים לדרהי תחושת ציונות גדולה בפעילותו בשוק הישראלי.

שורת רכישות

בשנה האחרונה עסקיו של דרהי עלו לכותרות ביחס לרכישות: לפני כחצי שנה הושלמה עסקת ענק שבמסגרתה אאוטבריין הישראלית, שנסחרה בשווי כ-300 מיליון דולר, רכשה בכ-900 מיליון דולר את Teads של דרהי. על כך נכתב כי מהלך זה הוא חלק מניסיון של דרהי לצמצם חובות של עשרות מיליארדי דולרים בחברות השונות שבשליטתו, שהובילו להצטמקות של כשני שלישים מהונו.

לפני כחודש דווח לבורסה כי פלאפון הגישה לקבומת אלטיס הצעה לרכוש את חברת הוט מובייל ב-2 מיליארד שקל. בסוף שנת 2024 דווח כי קבוצת הוט של דרהי וחברת CodeBlue של רפאל פרנקו, לשעבר סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, הקימו יחדיו חברת סייבר לעסקים בשם Cybiz.

לפני כשנה רכש דרהי את פרויקט היוקרה מנדרין אוריינטל, או כפי שהוא מכונה "פרויקט מגדלי הדולפינריום", ברחוב הירקון בתל אביב. 94% מההחזקות נרכשו על-ידי דרהי בחודש יולי 2023 בסכום של כמיליארד שקל (כ-300 מיליון דולר). מדובר בשני מגדלים סמוכים בני 25 קומות - אחד מיועד למגורים, והשני בית מלון.

בחודש אפריל השנה דווח כי אלטיס שבשליטתו של דרהי שכרה את בנק רוטשילד כדי לבחון אפשרויות אסטרטגיות לגבי חברת הוט. אחת האפשרויות היא מכירת 40% מהחברה ועד מכירת הקבוצה בשלמותה. בזמנו אלטיס אישרה כי שקיבלה הצעה לרכישת מניות מיעוט להוט. עד כה לא התפרסמה שום תוכנית בסוגיה.

לא נמסרה תגובה מדרהי, מאתר "סרוגים" או מ"כיכר השבת".