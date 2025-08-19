טרמינל X ודלתא מותגים פרסמו את התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה, וכל אחת מהן מתייחסת אחרת למבצע "עם כלביא" - ולהשפעתו על ההכנסות. בעוד טרמינל X רשמה גידול בהכנסות ברבעון השני, בדלתא נרשמה סטגנציה יחסית.

בימים הראשונים למבצע המכירות בטרמינל X ירדו, אולם תוך מספר ימים הקצב עלה, וכך נמשך גם ביולי. בדלתא לעומת זאת מציינים כי במהלך הלחימה, מעבר לחנויות הסגורות גם המרכז הלוגיסטי שמשמש להפצת הזמנות אונליין עבד באופן חלקי ובמתכונת מצומצמת - מה שהוביל לירידה בהכנסות באותה תקופה. עם זאת, בהסתכלות רבעונית, טרמינל X רשמה גידול בהכנסות ואילו דלתא רשמה סטגנציה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במהלך יום המסחר קפצה מניית דלתא, בעוד טרמינל X רשמה ירידה קלה.

נציין כי באופן מסורתי, המחצית השנייה בכל עולם האופנה והלייף סטייל חזקה משמעותית מהראשונה, בעיקר הודות לימי הקניות בנובמבר בשילוב העונתיות, כך שהצפי הוא לתוצאות חזקות ברבעונים הקרובים.

טרמינל X: ממשיכה לבחון רכישות ושיתופי פעולה נוספים

הכנסות טרמינל X מקבוצת פוקס הסתכמו בכ-134 מיליון שקל, גידול של כ-15% לעומת הרבעון השני אשתקד - בעיקר כתוצאה מתוספת מכירות סטרונגפול ועדה לזורגן, שלא נכללו בתוצאות הרבעון השני של השנה שעברה. העלייה במכירות נובעת בעיקר מגידול במספר העסקאות, ממוצע עסקה ומספר הלקוחות הפעילים, בקיזוז סגירת הפעילות ביוון וצמצום שטח חנות העודפים בחוצות המפרץ. מכירות אתר טרמינל X בנפרד עלו בכ-10%.

החברה רשמה ירידה בשיעור הרווח התפעולי, הנובעת מעלויות חד פעמיות בתהליכי רכש החברות שביצעה טרמינל בשנים האחרונות - וליתר דיוק, כפל עלויות בכל הנוגע ללוגיסטיקה, העברת המחסנים, שכר ושירות לקוחות.

בשיחת המשקיעים צפה המנכ"ל ניר הורוביץ כי ברבעון הרביעי הכפלה זו תסתיים, ו"אז נראה את הרווחיות עולה, וכך עם שאר החברות שקנינו ונקנה". בדוחותיה מציינת החברה כי היא ממשיכה לבחון רכישות ושיתופי פעולה בשוק האיקומרס בישראל, בהתמקדות במותגים עם פוטנציאל צמיחה משמעותי וסינרגיה גבוהה לפעילותה.

לפי הדוחות, החברה מנהלת בימים אלו מו"מ עם מספר חברות, ומתמקדת בשלושה סגמנטים: תכשיטים ואקססוריז; תוספי התזונה; ותחום ה- HOME (עיצוב הבית). באשר לתחום האחרון צוין בשיחת המשקיעים כי התוכנית היא "לעשות בו מהפכה", בדומה למה שעשו באופנה.

לגבי התרחבות מעבר לים, הורוביץ ציין בשיחת המשקיעים כי הנושא נבחן בצורה מדודה, כשלכל אחת מהחברות שנרכשות קיים פוטנציאל התפתחות גדול מחוץ לישראל. "אנחנו מייצרים 'מעבדה' של מותגים בטרמינל X, ורואים איך הם מתפקדים מול המתחרים הבינלאומיים. כשמוצר מאוד תחרותי, אנחנו מתחילים להתעניין באפשרות לרכוש אותו".

דלתא מותגים: צפויה לפתוח אתר אונליין נוסף באירופה ברבעון הרביעי

הכנסות דלתא מותגים ברבעון השני של 2025 נותרו דומות לאלו של הרבעון השני אשתקד, והסתכמו בכ-263 מיליון שקל. ואולם, בנטרול 12 ימי המערכה האיראנית, המכירות בחנויות זהות ובאתרי האינטרנט גדלו בשיעור של כ-2.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בחברה ציינו כי בתחילת הרבעון השלישי, כלומר יולי 2025, המכירות בחנויות הזהות של החברה גדלו ב-20.2% לעומת יולי 2024.

דלתא מותגים, בראשות היו"ר אייזיק דבח והמנכ"לית ענת בוגנר, פועלת בישראל באמצעות המותגים דלתא, פיקס, פנטה ריי, ויקטורי'ס סיקרט ו־ Bath & Body Works ( BBW ), ומחזיקה בסך הכול בכ־240 חנויות. שווי השוק של החברה, שהונפקה במרץ 2021 לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל, עומד היום על כ-2.2 מיליארד שקל.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון בכ-40 מיליון שקל לעומת כ-48 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2024, ושיעורו מההכנסות עמד על כ-15.3% לעומת כ-18.3% ברבעון המקביל אשתקד. לפי החברה, הקיטון נובע בעיקר מהעלייה בשיעור ההוצאות התפעוליות מסך ההכנסות בזמן מבצע "עם כלביא".

הרווח הנקי הסתכם בכ-29 מיליון שקל לעומת כ-34.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-14.5 מיליון שקל שישולם בספטמבר, והוא מתווסף לדיבידנד שחולק מתחילת השנה בסך של כ-44.9 מיליון שקל.

ברבעון הרביעי צפויה החברה לפתוח אתר אונליין נוסף למותג BBW באירופה, לאחר שבפברואר 2025 כבר קיבלה זיכיון בלעדי להקמת והפעלת חנויות ואתר אונליין למותג במרכז ובמערב אירופה. במסגרת אותו הסכם הוענק לה זיכיון להקים ולהפעיל בגרמניה חנויות ואתר סחר מקוון למכירת מוצרי המותג, בהשקעה של כ-40 מיליון שקל.