"ירי אכזרי ללא רחם": הוגש כתב אישום נגד החשוד ברצח אלדד פרי

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (ה') לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד דניאל קידר (64) מראשון לציון, בגין רצח בנסיבות מחמירות של איש הנדל"ן אלדד פרי ז"ל. לפי כתב האישום, קידר ביצע את המעשה על רקע אכזבתו מפרויקט נדל"ן של פרי אשר בו השקיע.

קידר נאשם כי לאחר תקופה ארוכה בה ביצע מעקבים ותצפיות כדי ללמוד על שגרת חייו של פרי, הוא הגיע מחוץ לבית הכנסת בו נהג פרי להתפלל, שם ירה בפרי שבעה כדורים מטווח קרוב.

מהראיות עולה כי קידר כתב בקבוצת הוואטסאפ של קבוצת הרכישה שארגן פרי: "מתי תפנימו שדיבורים לא יעזרו? When you have to shoot, shoot, don't talk".

כתב האישום מתבסס על התאמה מלאה בין אקדחו האישי של קידר לתרמילים בזירת הרצח, פלט מערכת איתוראן הממקמת את פרי במקום ביצוע התצפיות והמעקבים שביצע קידר לפני הרצח. בנוסף, ישנם צילומי מצלמות אבטחה המתעדות את קידר בשכונת מגוריו של פרי בזמן ביצוע המעקבים.

קידר מכחיש את ביצוע הרצח אך קשר את עצמו בחקירות לשימוש בלעדי במכונית, באקדח ובאופנוע.

קידר הוא הוא סב לשישה נכדים ללא כל עבר פלילי, שהחזיק באקדח ברישיון. בפרופיל הפייסבוק שלו הוא נהג לפרסם תמונות בהן הוא אוחז באקדח. המשטרה ניהלה חקירה סמויה בעקבות הרצח של פרי ז"ל, במהלכו נבדקה מעורבות של מאות רוכשי הדירות.

"קור-רוח, שיטתיות ויסודיות"

על-פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד גלעד ארליך, קידר הצטרף בשנת 2018 לקבוצת רכישה שארגן פרי לבניית בניין מגורים בעיר לוד. הוא שילם מראש לפרי סכום של כ-2.2 מיליון שקל עבור שתי דירות, וזאת בהסתמך על ערבות אישית של פרי.

במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 הוגשה בקשה לחדלות פירעון נגד קבוצת הנדל"ן של פרי וכן נגד פרי עצמו ובכלל זאת נכסיו האישיים. במסגרת עבודת הנאמנים אישר בית המשפט מתווה לשיקום הפרויקט בו השקיע הנאשם, במסגרתו חויב הנאשם לשלם סכום נוסף של כ-1.4 מיליון שקל נוספים על-מנת לקבל לידיו את הדירות אשר רכש.

לפי כתב האישום, בעקבות החלטת בית המשפט, החל קידר לבצע מעקבים ותצפיות על פרי, כאשר בין היתר נהג להגיע בשעות הבוקר המוקדמות לאזור מגוריו, תצפת על ביתו ולמד את שגרת חייו. במהלך תצפיותיו למד קידר כי פרי נוהג לפקוד את בית הכנסת.

לפי האישום, באחד הבקרים הגיע לחניון בית הכנסת כשהוא רוכב על אופנוע שבבעלותו, כאשר לוחית הזיהוי שלו מוסתרת, וכשהוא חמוש באקדחו האישי. קידר המתין לפרי עד להגעתו לבית הכנסת, אז ירה בו שבעה כדורים מטווח קרוב ביותר והביא למותו במקום.

בבקשת המעצר של קידר כתב עו"ד ארליך מהפרקליטות: "מעשי המשיב מגלמים מסוכנות רבה. מדובר במשיב אשר בתכנון קר ומחושב למד את אורחות חייו של המנוח, ביצע מעקבים מרובים ובחר את זירת הרצח כחודשיים טרם ביצועה. המשיב ביצע את המעשים בקור-רוח, בשיטתיות וביסודיות, באופן מושכל ומתוכנן. עסקינן בירי אכזרי ללא רחם. המנוח נורה בעורפו, בחזהו, בגבו, בידו וברגלו, באופן שהותיר פגיעה במרבית האיברים החיוניים בגופו, ירי שהוביל למותו של המנוח. במעשיו אלה וידא המשיב את מותו של המנוח".

*** חזקת החפות: דניאל קידר מכחיש את המיוחס לו, הוא בגדר חשוד בלבד, ועומדת לו חזקת החפות.