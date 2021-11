איך בוצע הדירוג ומה נשאלו המשתתפים דירוג המעסיקים הטובים ביותר בישראל 2022 הוא מחקר רחב היקף המנתח את האטרקטיביות של מעסיקים שונים בישראל על סמך סקר עובדים עצמאי. במהלך הסקר הובאו בחשבון חוות דעת של אלפי עובדים, ובהתבסס עליהן ניתנו ציונים לכל מעסיק. 150 המעסיקים שקיבלו את הציון הגבוה ביותר נכנסו לרשימה המובילה ל- 2022. מי ביצע את הסקר? הסקר בוצע על ידי חברת המידע הבינלאומית סטטיסטה, אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים. Statista.com הוא פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות ביותר מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות. החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, מעסיקה יותר מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות. עם לקוחותיה נמנים תאגידים רב-לאומיים, יותר מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות וגופים רבים נוספים. בענף העיתונות והתקשורת, לסטטיסטה יש שותפות, בין היתר, עם The Financial Times ,Forbes ,The Independent ,El Mundo, Frankfurter Allgemeine Business Insider ,LinkedIn. מה הייתה המתודולוגיה? סטטיסטה ערכה מחקר מקדים במטרה לגבש רשימת 1,800 מעסיקים הזכאים להשתתף בדירוג, כלומר חברות המעסיקות יותר מ-200 עובדים בישראל. לאחר זיהוי 1,800 החברות והגופים המעסיקים יותר מ-200 עובדים, ביצעה סטטיסטה סקר אנונימי באמצעות שלושה פאנלים מקוונים, המסופקים על ידי חברות סקר מקצועיות ומשמשים לעתים קרובות כלי עזר במחקר צרכנים בקרב קבוצות יעד ספציפיות. בפאנלים כאלה המשתתפים נרשמים ומוזמנים להשיב על שאלות הסקר, בהתאם לנתונים הסוציו-דמוגרפיים שלהם. לצורך מחקר המעסיקים הטובים בישראל, הוזמנו משתתפים בעלי רקע סוציו-דמוגרפי מגוון, שניתן להפיק באמצעותם מדגם מייצג של עובדים במשרה חלקית או מלאה בקרב חברות גדולות בישראל. בפועל, השתתפו בשלושת הפאנלים 6,000 משיבים . בתקופת הסקר (5 ביולי עד 15 באוגוסט 2021), קוראי גלובס הוזמנו גם הם להשתתף ולמלא את הסקר, שהיה זמין ב-globes.co.il. יותר מ-1,500 איש השלימו את הסקר דרך האתר, כך שסך הכול השתתפו בסקר 7,500 מועסקים. מדוע נקבע רף מינימלי של 200 עובדים? לפי הניסיון של סטטיסטה בעולם, זהו סדר הגודל המינימלי של חברה היכולה להרשות לעצמה לבנות מחלקת משאבי אנוש משמעותית, העוסקת בתהליכי גיוס מורכבים ובטיפוח עובדים וסביבת העבודה. כמובן, יש הרבה יוצאים מהכלל לכאן או לכאן, אבל היה צורך לקבוע "רף כניסה". במדינות בעלות אוכלוסייה ומשק גדולים יותר, רף הכניסה עמד על 300-500 מועסקים. איך נקבע הדירוג? בסקר התבקשו העובדים לדרג את נכונותם להמליץ על המעסיק שלהם (להלן: המלצות ישירות) בפני החברים ובני המשפחה. התגובות נותחו בסולם של 0 עד 10: 0 פירושו "לא הייתי ממליץ על המעסיק שלי כלל" ו-10 פירושו "בהחלט הייתי ממליץ על המעסיק שלי". כמו כן, עובדים נשאלו על נכונותם להמליץ על מעסיקים אחרים הפעילים בענף שבו הם עובדים (להלן: המלצות עקיפות). למשיבים הוצגה רשימה של מעסיקים אלה, שסווגו מראש על ידי סטטיסטה לכל אחד מ-25 הענפים השונים, ואלה התבקשו למסור חוות דעת לאלה שבלטו באופן חיובי או שלילי (האפשרויות כללו: "אמליץ", "לא אמליץ", "אין דעה"). בהתבסס על הערכות המשיבים, המעסיקים קיבלו ציון כולל, שחושב על סמך ההמלצות הישירות והעקיפות, כאשר משקל רב יותר ניתן להמלצות הישירות (כלומר, נכונות המשיבים להמליץ על המעסיק שלהם). לבסוף, המעסיקים דורגו לפי הציון הכולל שלהם. הציונים יכולים להגיע באופן תיאורטי למקסימום של 10 ולמינימום של 0. מדוע נבחרו 150 חברות מתוך 1,800? כי כך סטטיסטה מתחילה במדינה שלא פעלו בה בעבר. בסינגפור, למשל, התחילו ב-150 חברות והשנה עברו ל-200. באירלנד מדורגות 150 חברות ובארה"ב הרשימות הן מדינתיות, ומספר החברות המדורגות נע בין כמה עשרות ל-100 חברות בכל מדינה. מדוע הדירוג הוא לפי ענפים? לחלוקה לענפים חשיבות מיוחדת בתהליך ההמלצות. אין הרי שוויון בתנאי העבודה בענפים שונים – אבל זו לא סיבה שעובד/ת בחברה שאינה עשירה במשאבים לא יחשוב שמעסיקו ראוי להערכה, ביחס למעסיקים אחרים באותו ענף. זאת גם אחת הסיבות לכך שמספר החברות בענפים השונים ברשימת ה-150 אינו שווה. משתתפי הפאנלים דירגו את החברות ביחס לענף שבו פועלת החברה. הכניסה לרשימת 150 החברות היא רק לפי הציון הזה - מה שמביא לכך שיש ענפים עם ייצוג קטן וכאלה עם ייצוג גדול. האם נאסף מידע נוסף על ההמלצות? לצורך ניתוחים נוספים, התבקשו המשיבים להביע את דעתם על כ-25 הצהרות הקשורות לסביבת העבודה שלהם. הם התבקשו לדרג את המעסיק שלהם בהיבטים שונים (משכר ואיזון בין עבודה לחיים הפרטיים ועד פוטנציאל ההתפתחות ואפשרויות הקידום); את סביבת העבודה (עמיתים, מבנה ההיררכיה בחברה, ציוד טכני); ומוניטין המעסיק (תדמית וצמיחת החברה). מידת ההסכמה/ההתנגדות להצהרות אלה נמדדת בסולם של 1-5. תהליך זה לא הובא בחשבון בציון וכל מטרתו היא לגבש הבנה עמוקה יותר של שוק התעסוקה הישראלי. תכנים אלה מוצגים בנפרד בגיליון זה. גילוי מלא. כדי להימנע, ולו למראית עין, מניגודי אינטרסים עם גלובס, חברות המשתייכות לענף המדיה והתקשורת לא נכללו בדירוג.

בחודשים האחרונים כיכבה חברת הביטוח מגדל בכותרות העיתונים הכלכליים על רקע המאבקים בצמרת שלה: בין דירקטוריון החברה לבעל השליטה ולשלושת היו"רים שהתחלפו בתוך פחות משנתיים, ובין היו"רים למנכ"ל הקודם רון עוז, שפרש לאחרונה. אבל כל הטלטלות האלה בהנהלה לא הפריעו לעובדים לתת לחברה המלצות חיוביות, שהכניסו אותה לרשימת 150 המעסיקים הטובים בישראל. בקטגוריית הפיננסים והביטוח היא אף נבחרה ראשונה.

לצד מגדל אפשר למצוא ברשימה עוד שורה של חברות שעשויות להפתיע לאור המשברים שחוו. לדוגמה, ארקיע, שבשנתיים האחרונות, מאז פרוץ הקורונה, פעלה תחת עננה כבדה של חוסר ודאות באשר לעתידה. או רשת המלונות אטלס, שהבעלים שלה, דני ליפמן, אמר רק בתחילת החודש "לא אגיד שאני על סף פשיטת רגל, אבל זה לא תרחיש בלתי אפשרי. הענף נמצא בקריסה". חברות התעופה והתיירות היו מהנפגעות הגדולות במגפה, ובכל זאת עובדיהן ככל הנראה מרגישים שהם עובדים אצל מעסיק טוב.

לאורך רשימת המעסיקים הטובים שזורות חברות שלא בהכרח נתפסות ככאלה בתודעה הציבורית - אם משום שיש להן תדמית של מיושנות ואם משום שהן חוות באמת משברים מנהיגותיים או ענפיים - ובכל זאת, העובדים המליצו עליהן. איך מסבירים את הפער הזה?

חיפוש: דירוג שם החברה ציון תחום פעילות 1 גוגל 8.18 אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג 2 וויקס 7.91 אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג 3 קבוצת שטראוס 7.89 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 4 ארקיע 7.86 תעופה ותחבורה 5 תנובה 7.84 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 6 אייבורי מחשבים 7.84 קמעונאות 7 צים 7.82 תעופה ותחבורה 8 אינטל 7.78 מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 9 המשביר לצרכן 7.70 קמעונאות 10 קבוצת דור אלון 7.62 תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 11 ג'ונסון אנד ג'ונסון 7.61 ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 12 נסטלה אסם 7.56 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 13 קבוצת תדהר 7.55 בנייה ונדל"ן 14 קבוצת מגדל 7.50 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 15 מיקרוסופט 7.48 מחשוב ותוכנה 16 חברת החשמל 7.45 חשמל ומים 17 רשת מלונות אטלס 7.44 תיירות, מסעדות ופנאי 18 דלק 7.42 תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 19 אגד תעבורה 7.40 תעופה ותחבורה 20 איקאה 7.35 קמעונאות 21 גולף אנד קו 7.33 קמעונאות 22 אנבידיה 7.30 מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 23 יוניליוור 7.29 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 24 רכבת ישראל 7.28 תעופה ותחבורה 25 יוחננוף 7.27 רשתות המזון 26 קבוצת SQLink 7.26 מחשוב ותוכנה 27 עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים 7.26 חינוך ומחקר 28 קידום 7.23 חינוך ומחקר 29 פיצה האט 7.22 תיירות, מסעדות ופנאי 30 H&M 7.19 קמעונאות 31 אפלייד מטריאלס 7.19 מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 32 אלביט מערכות 7.18 תעשייה בטחונית 33 האוניברסיטה העברית 7.16 חינוך ומחקר 34 התעשייה האווירית לישראל 7.14 תעשייה בטחונית 35 הראל חברה לביטוח 7.14 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 36 ביו-טכנולוגיה כללית 7.11 ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 37 רפאל מערכות לחימה מתקדמות 7.10 תעשייה בטחונית 38 אל על 7.10 תעופה ותחבורה 39 מכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב 7.09 חינוך ומחקר 40 קוקה-קולה 7.09 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 41 מובילאיי 7.08 רכב ואוטו-טק 42 אוניברסיטת בן גוריון 7.07 חינוך ומחקר 43 לוריאל 7.07 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 44 אוניברסיטת תל אביב 7.06 חינוך ומחקר 45 ארומה 7.04 תיירות, מסעדות ופנאי 46 בנק הפועלים 7.04 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 47 טבע תעשיות פרמצבטיות 7.03 ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 48 H&O 7.03 קמעונאות 49 בנק ישראל 7.02 מוסדות ציבור 50 מכון ויצמן למדע 7.01 חינוך ומחקר 51 אדמה 7.01 תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 52 המרכז הרפואי שיבא – תל השומר 7.01 בריאות ורווחה 53 סודהסטרים 6.98 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 54 לאומית שירותי בריאות 6.96 בריאות ורווחה 55 מנורה מבטחים ביטוח 6.95 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 56 צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה 6.94 אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע 57 מלם תים 6.94 מחשוב ותוכנה 58 מדטרוניק 6.87 ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 59 אלקטרה 6.87 חברות אחזקה 60 מנועי בית שמש 6.86 רכב ואוטו-טק 61 מכבי שירותי בריאות 6.86 בריאות ורווחה 62 קבוצת שלמה 6.86 חברות אחזקה 63 האוניברסיטה הפתוחה 6.84 חינוך ומחקר 64 אורמת מערכות 6.84 הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 65 תאגיד NCR 6.83 מחשוב ותוכנה 66 מקורות 6.82 חשמל ומים 67 כלל חברה לביטוח 6.80 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 68 קימברלי-קלארק 6.80 תעשיית מזון, משקאות ותמרוקים 69 טמבור 6.77 הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 70 אפל 6.76 מחשוב ותוכנה 71 בנק ירושלים 6.75 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 72 Ten חברה לדלק 6.73 תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 73 ויקטורי 6.73 רשתות המזון 74 פרטנר 6.73 טלקומוניקציה 75 בי. אמ. סי. תוכנה 6.72 אבטחת סייבר, נתונים וניתוח מידע 76 המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע 6.72 חינוך ומחקר 77 נייס 6.72 מחשוב ותוכנה 78 איכילוב: המרכז הרפואי תל אביב על שם סוראסקי 6.72 בריאות ורווחה 79 הקריה האקדמית אונו‎ 6.71 חינוך ומחקר 80 איירונסורס 6.71 מחשוב ותוכנה 81 מאיר חברה למכוניות ומשאיות 6.70 רכב ואוטו-טק 82 HP - Hewlett Packard 6.70 מחשוב ותוכנה 83 איכות קייטרינג שולץ 6.70 תיירות, מסעדות ופנאי 84 סונול 6.68 תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 85 אוניברסיטת בר-אילן 6.68 חינוך ומחקר 86 אורט ישראל 6.68 חינוך ומחקר 87 בנק דיסקונט 6.68 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 88 בזק 6.67 טלקומוניקציה 89 פיליפס 6.67 ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 90 הסוכנות היהודית לארץ ישראל 6.66 מוסדות ציבור 91 KLA 6.64 מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 92 Gett 6.63 תיירות, מסעדות ופנאי 93 מתן שרותי בריאות 6.63 בריאות ורווחה 94 אמזון 6.62 אינטרנט, מסחר אלקטרוני וגיימינג 95 Dell 6.61 קמעונאות 96 א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב 6.61 רכב ואוטו-טק 97 כאל 6.59 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 98 אוניברסיטת חיפה 6.59 חינוך ומחקר 99 מלונות ישרוטל 6.58 תיירות, מסעדות ופנאי 100 פז 6.58 תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 101 קבוצת תדיראן 6.58 הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 102 ויצו 6.57 מוסדות ציבור 103 המסלול האקדמי המכללה למינהל 6.56 חינוך ומחקר 104 מיטרוניקס 6.56 מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 105 המכללה האקדמית עמק יזרעאל 6.55 חינוך ומחקר 106 דקסל פארמה 6.54 ביוטכנולגיה, פארמה ומד-טק 107 א.ל. אלקטרוניקה - שירותי הנדסה וייצור 6.54 מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 108 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים 6.52 חינוך ומחקר 109 אלדן 6.52 רכב ואוטו-טק 110 אקרשטיין 6.52 הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 111 ישקר 6.51 הנדסה, ייצור ומוצרי תעשיה 112 ג'נרל מוטורס 6.50 רכב ואוטו-טק 113 טכנולוגיית DXC 6.49 מחשוב ותוכנה 114 קבוצת ICL 6.47 תעשיית הגז והנפט, כרייה וכימיקלים 115 טויוטה ישראל - יוניון מוטורס 6.47 רכב ואוטו-טק 116 קפה קפה 6.46 תיירות, מסעדות ופנאי 117 KPMG 6.45 שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) 118 אמדוקס 6.43 מחשוב ותוכנה 119 מכללות אורט 6.43 חינוך ומחקר 120 א. של פרויקטים שיקומיים 6.43 בריאות ורווחה 121 המרכז האקדמי פרס 6.43 חינוך ומחקר 122 החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל 6.40 מוסדות ציבור 123 סופר-פארם 6.40 קמעונאות 124 איתוראן 6.40 רכב ואוטו-טק 125 EY ישראל 6.38 שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) 126 סטימצקי 6.37 קמעונאות 127 חילן 6.37 שירותים עסקיים 128 שופרסל 6.35 רשתות המזון 129 מגנוליה 6.35 קמעונאות 130 הספרייה הלאומית 6.34 מוסדות ציבור 131 קופת חולים מאוחדת 6.34 בריאות ורווחה 132 yes 6.34 טלקומוניקציה 133 אם-גרופ 6.34 שירותים מקצועיים (ייעוץ, חוק וחשבונאות) 134 הפניקס 6.30 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 135 סיוה די.אס.פי. 6.30 מוליכים למחצה, אלקטרוניקה, הנדסת חשמל וחומרה 136 יינות ביתן 6.29 רשתות המזון 137 ביטוח ישיר 6.29 שירותים פיננסיים, פינטק וביטוח 138 מודיעין אזרחי 6.29 שירותים עסקיים 139 ברימאג שירות 6.27 קמעונאות 140 הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 6.25 חינוך ומחקר 141 SAP 6.24 מחשוב ותוכנה 142 עמותת מטב 6.20 בריאות ורווחה 143 קווים 6.20 תעופה ותחבורה 144 מחסני תאורה 6.19 קמעונאות 145 קבוצת רד-בינת 6.19 מחשוב ותוכנה 146 מיגל מכון למחקר מדעי בגליל 6.18 חינוך ומחקר 147 AT&T 6.17 מחשוב ותוכנה 148 המכללה האקדמית ספיר 6.16 חינוך ומחקר 149 סלקום 6.16 טלקומוניקציה 150 רמי לוי 6.14 רשתות המזון הצג עוד

1. מחויבות ארגונית בשוק רעוע

שורה של מחקרים הצביעו על הקשר בין תחושת הביטחון של עובדים במקום עבודתם למידת המחויבות הארגונית שלהם, אבל מחקר מ-2015, שפורסם ב-Southern African Business Review, הצביע גם על אפשרות אחרת, ולפיה יש קשר חיובי בין חוסר ביטחון תעסוקתי למחויבות הארגונית. המחקר, שנעשה בקרב עובדים במוסד של לימודים מרחוק, הראה שעובדים לא תמיד מפחיתים את רמת המחויבות שלהם לעבודה בתנאים של חוסר ודאות, לדוגמה במקרים של חשש מאבטלה והעדר אלטרנטיבות תעסוקתיות.

גם המבוגרים מפנימים את השינויים בעולם התעסוקה

"זה לא הממצא השכיח, אבל הוא אפשרי בתנאים מסוימים, למשל כאשר שוק העבודה רעוע ואנשים מפחדים שלא ייקלטו בעבודה אחרת", אומרת פרופ' ליאת קוליק, מומחית לחקר האנשים העובדים, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. היא מציינת בהקשר זה מחקר נוסף, שנעשה בישראל בחברת תקשורת שעמדה לפני הליך הפרטה והיה חשש שעובדיה יגלו חוסר שביעות רצון. "בניגוד למשוער, נמצא במחקר הזה קשר בין חוסר ביטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית. כלומר, נמצא שככל שהעובד חש אי-ביטחון תעסוקתי, הוא חש מחויב יותר לארגון".

לדברי קוליק, "עובדים מפתחים מחויבות לארגון, לעתים מחויבות רגשית אפקטיבית, מחויבות של המשכיות, כי הם רוצים להמשיך להחזיק במקום העבודה, או מחויבות נורמטיבית, כלומר, העובד לא 'ילכלך' על הארגון שלו. הוא מחויב לו כי הארגון השקיע בו. עובדים חושבים לעתים, 'אני צריך להמשיך לשמור על השם הטוב של הארגון'. זו 'אזרחות ארגונית טובה' לשווק תדמית טובה של הארגון, גם אם יש בו קושי".

2. האדרה לשם הרגעה עצמית

קוליק מציעה הסבר נוסף לשביעות הרצון של עובדים בארגון במשבר. "לעתים דירוג גבוה שנותנים עובדים לארגון הוא למעשה מנגנון לוויסות עצמי של הלחץ שהם נמצאים בו", היא אומרת. "במצבים שבהם ארגונים הם פגיעים בגלל טלטלה בהנהלה או בגלל משבר אחר, ונוצר חוסר ביטחון תעסוקתי, עובדים מגיבים באופנים שונים: יש כאלה שעוזבים, יש כאלה שממורמרים ויש כאלה שדווקא מאדירים את הארגון.

"התגובה השכיחה בקרב עובדים לאי-ביטחון תעסוקתי היא לפתח עמדות שליליות כלפי הארגון, אבל במקרים מסוימים, בייחוד במשבר שאינו תלוי בחברה כמו משבר הקורונה, אנשים מתגוננים מפני התחושה הזאת באמצעות ויסות תחושת הלחץ של עצמם - הם האדירו את הארגון בעיני עצמם וההאדרה הזאת באה לידי ביטוי גם החוצה . האדרת מציאות מסוימת מסייעת לאזן תפיסות שאינן מיטיבות עם העובד".

פרופ' ליאת קוליק / צילום: איל יצהר

3. מחוברים וסולחים

לדברי אימי עירון, מנכ"לית משרד הפרסום ליאו ברנט וחברת לייק א ריינבו המתמחה במיתוג מעסיק, תחושות העובדים תלויות קודם כול בשאלה איך המעסיק מתייחס אליהם בזמן שגרה ועד כמה הם מרגישים "בבית".

"הפקטור הכי משמעותי הוא 'מחוברות'", היא אומרת. " העובדים מוכנים לסלוח למקומות עבודה שנכנסים למשברים אם הם מרגישים שייכות, מחוברות וקשר למקום העבודה . במקרים שיש התחושות האלה, משבר לא בהכרח פוגע באהבה ובשביעות הרצון ממקום העבודה.

"בשוק העבודה רואים את התופעה הזאת כל הזמן, וראינו אותה גם בקורונה, שמחוברות עובדים גבוהה, אמון ותחושת שייכות מייצרים חוסן ארגוני וכך גם בעתות משבר לא נפגעת המחוברות. העובדים מרגישים שהם חלק מהמקום".

פרופ' מרים ארז, מומחית בהתנהגות ארגונית מהטכניון, מוסיפה: "אחד הדברים שרואים במקומות עבודה בתקופות משבר הוא שאם הסיבה למשבר היא גלובלית ולא תלויה בהנהלת החברה ובהתנהלות שלה, כמו הקורונה, אז שביעות הרצון של העובדים תלויה מאוד בשאלה איך החברה מתנהלת מול העובדים .

"במהלך הקורונה ראינו בכמה ארגונים שחברה שידעה איך לטפל בעובדים בתקופת המשבר, שמרה על קשר עם העובדים, הייתה שקופה וגם סייעה לעובדים לקבל סכומי כסף שיעזרו להם לעבור את התקופה, אז העובדים נרתמו למאבק משותף כדי לעבור את המשבר".

4. לא כל משבר מחלחל למטה

"משברים וטלטלות בצמרת יכולים להשפיע על שביעות הרצון בקרב העובדים, אבל לפעמים שינויים כמו התפטרות של מנכ"ל או של בכירים אחרים בחברה אינם מחלחלים למטה ולא משפיעים על העובדים באופן ישיר, והחברה נותרת יציבה", אומרת ארז. ולפעמים, היא מזכירה, העובדים דווקא מרוצים מהחילופים בהנהלה והשינוי אפילו משפיע עליהם לטובה.

פרופ' מרים ארז / צילום: תמונה פרטית

בכל מקרה, המרואיינות לכתבה זו מסכימות שאין נוסחה אחת שיכולה להסביר את שביעות הרצון של עובדים מהמעסיקים שלהם, במיוחד על רקע משברים. "ללא ניתוח כלכלי ארגוני ובחינת התהליכים שהם עברו, קשה לדעת מה גורם לעובדים להמליץ על המעסיק. יכול להיות שאותם ארגונים משקיעים משאבים בהון האנושי, מתמודדים נכון בתוך הארגון עם המשבר, גם אם הוא משתקף כשלילי מאוד בציבור או בתקשורת", אומרת קוליק. "ארגונים שמספקים לעובדיהם תמונה ריאלית של המצב, גם אם היא כואבת, יכולים לזכות באמונם. שקיפות הופכת את הארגון למקום טוב להיות בו עבור העובדים ומיטיבה עם הארגון בעיני האנשים המועסקים בו".

פרופ' ארז מסכימה ומסכמת: "בכל ארגון משבר או טלטלה בהנהגה משפיעים בצורה אחרת. בסופו של דבר, האמון בין ההנהלה לעובדים הוא המפתח".