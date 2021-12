ביל גייטס נפרד משנת 2021 בפוסט בבלוג שלו מיום שלישי האחרון, שם הוא מסתכל אחורה על השנה החולפת, ומודה שהוא לא העריך מספיק את האתגרים שמציבה מגפת הקורונה - בעיקר שיעור החיסונים הנמוך והתרופפות משמעת המסכות של אנשים ברחבי העולם.

2021 has been a year of big transitions for me, but it hasn’t changed why I love the work I do. Here are four things I’m thinking about heading into next year. https://t.co/z8TvzoJGsJ