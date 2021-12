אלון מאסק צייץ שטסלה תקבל תשלום בדוג'קוין - והמטבע נוסק

קשה לספור כמה פעמים ציוצי טוויטר של אלון מאסק הביאו לשינויים חדים בשוק הקריפטו, וגם היום הוא עושה זאת - כשהנהנה מכך הפעם הוא הדוג'קוין. מייסד טסלה צייץ לפני פחות מחצי שעה שחברת המכוניות החשמליות תחל לקבל תשלום בדוג'קוין על אביזרים ומרצ'נדייז "ונראה מה יהיה" - והמטבע מזנק בתגובה ב-20%.

העלייה החדה בשער המטבע הכניסה אותו בחזרה לעשיריית מטבעות הקריפטו הגדולים ביותר, כאשר שווי השוק שלו נע כעת סביב 25 מיליארד דולר. הוא צפוי לעקוף בשווי השוק את הפולקה-דוט, אם המגמה הנוכחית אכן תמשיך.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes