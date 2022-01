בנק צרפתי ועדי שטראוס: רשימת המשקיעים בבנק הדיגיטלי נחשפת

ONE ZERO, הבנק הדיגיטלי שבשליטת פרופ' אמנון שעשוע, השלים גיוס של 120 מיליון דולר לפי שווי של 320 מיליון דולר. לבנק השוויצרי יוליוס בר, ענקית הטכנולוגיה הסינית Tencent וקבוצת SBI היפנית, הצטרפו משקיעים אסטרטגיים נוספים. לגלובס נודע כי בין המצטרפים נמנים הבנק הצרפתי My Money, הנמצא בבעלות קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית סרברוס, ופלטפורמת הגיוס Our Crowd שמאפשרת למשקיעים פרטיים כשירים להשקיע בסטארט־אפים. דרכה גויסו 15 מיליון דולר.

לסבב הצטרפו גם משקיעים פרטיים נוספים ובכללם עדי שטראוס, בנו של מיכאל שטראוס ז"ל ומבעלי הקבוצה. הגופים המוסדיים הישראלים לא מיהרו להשתתף בגיוס, אך עם סיומו שלושה גופים השקיעו בבנק הדיגיטלי החדש: ילין לפידות וקופת הגמל של האוניברסיטה העברית. ב-ONE ZERO מציינים כי הגופים שהשקיעו בסבב הנוכחי הם גופים שעימם השותפות היא אסטרטגית וכי הם בעלי מומחיות בהשקעות בבנקאות דיגיטלית ברחבי העולם, כזו שתאפשר את המשך ההתפתחות הבנק. Tencent נכנסה להשקעה משמעותית נוספת בבנק דיגיטלי - Monzo הבריטי, לפי שווי של כ-5 מיליארד דולר.