הספר על אדם נוימן והפודקאסט של מאנדיי: ההמלצות של עינת גז

עינת גז (41), בזוגיות, גרה במכמורת. ב־2016 הקימה את פאפאיה גלובל, שגם הפכה אותה בשנה שעברה ליזמת הראשונה בעלת יוניקורן בישראל. מכהנת גם כמנכ"לית. לפני פאפאיה ייסדה שתי חברות שירותים. חובבת שחייה בים ורכיבת שטח

1. ספר ניהול

The Cult of We, אליוט בראון ומאורין פארל

הספר, שמציג את סיפורו של אדם נוימן ב-WeWork, מומלץ לכל מי שנמצא במסע היזמות שלו. יש בו הכול מהכול: ההצלחות והעליות לצד הנפילות, מערכות היחסים עם המשקיעים והעובדים, ההתפתחויות העסקיות ועוד.

2. פודקאסט

סטארט־אפ פור סטארט־אפ, מאנדיי

אני מזגזגת בין המון פודקאסטים, בעיקר כדי להעביר את הזמן בפקקים. הפודקאסט הזה, מבית היוצר של חברת מאנדיי ובהשתתפות הבעלים והעובדים, מצליח להנגיש מידע ובעיות שמעסיקים את כולנו ולהביא המון תובנות אמיתיות ובלי פילטרים.

3. פרוזה

והיום איננו כלה, צ'ינגיס אייטמטוב

זה ספר המופת הנצחי שלי, שמתאר באופן מדויק התמודדויות ביחסים בין בני אדם, זוגיות, חברות ומשפחה - כל זאת בתחושת החום של ערבת המדבר. בכל שנה אני פותחת אותו מחדש ולוקחת ממנו דברים נוספים.

4. סרט

שמש נצחית בראש צלול, מישל גונדרי

זה כנראה הסרט שאני תמיד אשמח לחזור אליו. הוא מייצג מבחינתי את הקונפליקט הנצחי בין הראש ללב, בין הרציונל לרגש. ראיתי אותו עשרות פעמים ואני מתרגשת ומתחבטת בכל פעם מחדש מהי הבחירה המיטבית פה.

5. טיפ ניהולי

20% אסטרטגיה

לא משנה כמה הלו"ז עמוס, תמיד תשאירו לפחות חמישית מהזמן לאסטרטגיה ולא ל'כאן ועכשיו'. מי שלא עושה את זה, מוצא את השוטף משתלט עליו - ולא מצליח לגדול משם.