Wordle התחיל כמחווה רומנטית. איך הוא הגיע עד ל"ניו יורק טיימס"?

ה"ניו יורק טיימס" הודיע כי רכש את המשחק וורדל (Wordle), והוא יצטרף לרשימת משחקי ה"ניו יורק טיימס", משחקי פאזלים יומיים. על-פי הודעת ה"ניו יורק טיימס", וורדל נרכשה במחיר של שבע ספרות, אך צוין כי מדובר במיליוני דולרים בודדים.

ברשימת המשחקים של ה"ניו יורק טיימס" יש משחקים כמו Spelling Bee, בו מקבלים שבע אותיות וצריכים למצוא כמה שיותר מילים בעזרתן. לפי ה"ניו יורק טיימס", המשחקים שלהם שוחקו יותר מ-500 מיליון פעמים בשנת 2021, ובדצמבר הם הגיעו למיליון מנויים במשחקים.

מאיפה צץ וורדל, ולמה ב"ניו יורק טיימס" מוכנים לשלם עליו כל-כך הרבה? הכול התחיל מסיפור זוגי דווקא. מהנדס התוכנה ג'וש וורדל ידע שבת זוגו אוהבת משחקי מילים, ולכן הוא יצר את המשחק בשביל החוויה האישית שלהם. אחרי משחק של כמה חודשים, כשראה איך זה צלח, הוא שחרר את זה לכולם.

הוא החליט לפרסם משחק בדפדפן בשם Wordle. במשחק, המשתמשים מקבלים בכל יום שישה ניסיונות לנחש מילה מסתורית בת חמש אותיות. בחודש אוקטובר, 90 אנשים שיחקו במשחק; חודשיים לאחר מכן 300 אלף שחקנים שיחקו בו; וכיום למשחק יש מיליוני שחקנים יומיים.

מותר לשחק את המשחק פעם אחת ביום, ובכל יממה המילה מתחלפת, וכל השחקנים יכולים להתחיל לנחש מחדש. בדומה למשחקי ניחושי המיקומים, אם ריבוע נצבע באפור, זה אומר שהאות שנבחרה לא נמצאת במילה. אם ריבוע האות נצבע בצהוב, משמע שבחרתם אות שקיימת במילה אבל במיקום אחר. ולבסוף אם ריבוע האות נצבע בירוק, משמע שהאות נמצאת במקום הנכון ונמצאת במילה במקום הזה בדיוק.

למעשה, אפשר להסביר מדוע המשחק כזה הצליח בחודשים האחרונים. יש משהו במשחקים הפשוטים שמאתגרים את השחקנים שיכול להוביל לתופעה שלמה. בנוסף, עצם זה שיש מוטיב של שיתוף התוצאה עם החברים - מוסיף המון.

חשוב לציין כי השיתוף עצמו גם נראה מיוחד, כי אתם יכולים לשתף את התוצאות שלכם, והריבועים יהיו לפי התוצאות - משמע תיעוד הניחושים שלכם והריבועים שנצבעו במילה בכל ניסיון.

השיתוף לא כולל קישור ולא נותן פרטים מיוחדים, ואולי זו אחת הסיבות להצלחה הגדולה שקרתה פה. וזו הסערה שהתחוללה ברשת בתקופה האחרונה. צייצנים רבים בטוויטר שיתפו את הניסיונות שלהם, מבלי לחשוף את התוצאה של אותו היום.

ההצלחה הגדולה של האפליקציה בחודשים האחרונים הולידה כמובן חיקויים שונים ברחבי העולם, אבל גם מקרה של טוב-לב: לאחר שהסערה סביב המשחק התחילה, אפליקציה בשם Wordle! קיבלה מאות אלפי הורדות, מתוך תפיסה שמדובר במשחק שהם שיחקו בדפדפן - כשבפועל מדובר באפליקציה אחרת אך קדומה יותר. סטיבן קרווטה, המפתח של האפליקציה הזו פנה לג'וש וורדל, זה שפיתח את המשחק בדפדפן, ואמר לו שהוא יתרום את ההכנסות מההורדות באפליקציה לארגון צדקה. המפתח של המשחק בדפדפן שמח וביקש מעוקביו לעקוב אחרי קרווטה.

"המשחק עשה את מה שמעט משחקים הצליחו לעשות: הוא כבש את הדמיון הקולקטיבי שלנו וקירב את כולנו קצת יותר. לא יכולנו להיות נרגשים יותר להיות הבית החדש של המשחק הקסום הזה ומתכבדים לעזור להביא את היצירה היקרה של ג'וש וורדל לעוד פותרים בחודשים הקרובים", מסר ג'ונתן נייט, המנהל הכללי של ה"ניו יורק טיימס" גיימס.

חשוב לציין כי רשימת המשחקים של ה"ניו יורק טיימס" עולה כסף, אולם נכתב כי המשחק יהיה חינמי, ולא יבוצעו שינויים במשחק. עם זאת, ההודעה לא סוגרת את האפשרות שבעתיד המשחק ייכנס לרשימת המשחקים בתשלום.

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX

ג'וש וורדל הוסיף בהודעה שפורסמה כי "זה צעד שמרגיש לי מאוד טבעי. כבר זמן רב הערצתי את הגישה של ה'טיימס' לאיכות המשחקים שלהם ואת הכבוד בו הם מתייחסים לשחקנים שלהם. הערכים שלהם עולים בקנה אחד עם הערכים שלי בנושאים אלה".

וורדל פרסם מכתב בחשבון הטוויטר שלו ואף כתב שהוא יוודא כי רצף הניצחונות של המשתמשים יישמר.

לצד המשתמשים שמשתפים את ההצלחות שלהם בטוויטר, חלק מהמשתמשים התייחסו לרכישה של ה"ניו יורק טיימס" ובעיקר קיוו שהשירות יישאר חינמי. אחת הגולשות הגיבה: "אני אוהבת את וורדל, אבל לא אשלם כדי לשחק". אחר כתב: "ההתחלה של הסוף".

Wordle 227 2/6

⬜🟩🟨🟩🟨

🟩🟩🟩🟩🟩

It's a good Tuesday morning! Hope the @nytimes buying #Wordle keeps the game free!