החברה שמנסה להפוך סם פסיכדלי למוצר נגד התמכרות

אחרי קנאביס, קטמין, פסילוסיבין ו-MDMA, חברות התרופות מתחילות להתעניין בחומרים פסיכדליים נוספים. אחרי הכול, אלה כבר נבדקו על ידי נסיינים אמיצים בניסויים בלתי חוקיים מטעם עצמם. לדוגמה, חומר בשם MEAI, שתואר לראשונה בספרות המחקרית ב-2017 כ"חומר שאנשים רבים משתמשים בו למטרות פנאי בשנים האחרונות, והם מדווחים על תחושה מעט אופורית, דומה לאלכוהול, לצד רצון מופחת לצרוך אלכוהול".

הישראלי שמאחורי "דוקטור Z"

עוד לפני כן, ב-2014, תואר במגזין New Scientist אדם בשם דוקטור Z, שפיתח את החומר הזה. על פי המגזין, הוא רקח גם גרסאות סינתטיות של החומר הפעיל בצמח הגת, שנמכרו בבריטניה באותה תקופה אך הוצאו מאוחר יותר מחוץ לחוק. לפי אותו מאמר, דוקטור Z החליט להעניק את הזכויות ל-MEAI באופן חופשי לעמותה לקידום פסיכדליה רפואית בראשות פרופ' דיוויד נאט, מאימפריאל קולג', הנחשב אחד המומחים המובילים בעולם לחומרים פסיכדליים בשימוש רפואי.

והנה ב-2017 כאמור, נרקח החומר באופן רשמי ותואר במאמר שעליו חתומים נאט והחוקר הישראלי יחזקאל גולן, בעבר מומחה לביולוגיה חישובית בחברות קומפיוג'ן ואבוג'ן (שבהמשך נחשף כדוקטור Z המסתורי). היום גולן מגדיר את עצמו "ביוהאקר שמטרתו לפתור (אולי) חלק מן הכאבים של החברה האנושית", וראש תחום הפיתוח והחדשנות של קלירמיינד, כפי שנכתב בפרופיל הלינדקאין שלו. על פי חברת קלירמיינד, גולן הוא בעל הפטנט על החומר, ולחברה בלעדיות על השימוש בפטנט הזה.

"חומר שאומר 'מספיק'"

ב-2018 חברה אמריקאית החלה לייצר את ה-MEAI כמשקה קל למטרות פנאי בשם PACE. "כימאים כל הזמן רוקחים חומרים בשביל הכיף. כך נוצר גם החומר הזה", מספרת מנכ"לית קלירמיינד, ד"ר עדי זולוף שני. "מישהו רקח אותו כנראה בשנות ה-80, ולא עשה איתו שום דבר. הפטנטים שלנו הם על השימוש, לא על החומר עצמו.

"זהו חומר שגורם להרגשה נעימה, שהיא קצת כמו אחרי ששותים חצי כוס יין, הרגשה קצת מבושמת. עלה הרעיון שהוא יכול להיות יעיל למניעת התמכרות לאלכוהול. צרכנים שהשתמשו בו לצורכי פנאי הסכימו למלא שאלונים לגבי ההרגשה שהוא נותן להם. הם ציינו שהוא גורם להם להפחית צריכת אלכוהול, ולא היו תופעות לוואי למעט עצם ההשפעות הפסיכדליות שבגללן הם לא יכלו לנהוג. בניסויים בבעלי חיים, החומר נמצא מאוד בטוח בריכוזים היעילים שלו, הוא התנקה מהר מהדם ומהמוח.

"עם הזמן התברר שהמוצר גורם 'היי' טבעי, שמפחית את הצורך של אנשים לחפש את התחושה הזאת בחומרים אחרים. היו דיווחים על ירידה בקניות ללא גבולות, או התנהגות מינית התמכרותית". באתר החברה מצוטט גולן כאומר: "זהו חומר שלוחץ על כפתור 'מספיק'. הוא אומר למוח שהוא מסופק, שהוא לא צריך שום דבר".

זולוף שני אומרת שהמוצר לא נכלל בפקודת הסמים בקנדה, ולכן נמכר אונליין באופן חופשי על ידי חברה בשם The Diet Alcohol Corporation of the Americas, שבה היה מעורב גולן. אבל מ-2018, התחיל משרד הבריאות הקנדי להרים גבה, וב-2020 ניתנה הצהרה רשמית שלפיה בכוונתו להפוך את החומר ללא חוקי. זה היה סוף דרכו של המוצר במכירה חופשית.

מחוץ לחוק ובחזרה

קלירמיינד הוקמה כדי להביא את המוצר לשוק באופן רשמי, דרך ה-FDA, רשות המזון והתרופות האמריקאית. המחקרים הקליניים כנראה ייערכו בישראל.

זולוף שני היא בעלת דוקטורט בתחום האימונולוגיה והביולוגיה. בעבר הייתה סמנכ"לית הפיתוח בחברת מקרוקיור, שפיתחה טכנולוגיה לריפוי פצעים והונפקה בנאסד"ק. לאחר מכן שימשה כמדענית הראשית בחברת תראפיקס, שגם היא עשתה רישום כפול לנאסד"ק ופיתחה בין היתר טכנולוגיות בתחום הקנאביס הרפואי. שתי החברות הללו לא הצליחו לפרוץ בשוק האמריקאי, אך נתנו לזולוף שני ניסיון רב ברגולציה, עבודה מול משקיעים אמריקאים, ניהול ניסויים קליניים וייצור. קלירמיינד הוקמה במאי האחרון, וביוני מונתה זולוף שני למנכ"לית.

"הקבוצה שהקימה את הפעילות, שהכרתי כשעבדתי בתראפיקס, היטא קבוצת משקיעים בראשות איציק שרם וכפיר זילברמן. הם הגיעו לתראפיקס כשהיא הייתה בפרפורי גסיסה, וכך הכרנו". המומחיות של שרם וזילברמן בשנים האחרונות היא בעיקר בשוק ההון וספציפית במיזוג חברות עם פעילות לתוך שלדים בורסאיים או חברות עם פעילות מעטה. לא תמיד החברות הללו מצליחות. לעתים הן נשארות תלויות באוויר הבורסאי, בלי שנוצר עניין אמיתי בהן מצד המשקיעים. אולם עבור חברה שמאמינה שיש לה כוח לייצר עבור עצמה את העניין בה בבורסה, זהו שער כניסה מעניין. קלירמיינד מוזגה לתוך חברה קנדית, שעסקה בעבר בשוק המחצבים.

השוק הקנדי היה אחד משוקי הקנאביס הגדולים בעולם, ומאחר שמשקיעי הקנאביס מחפשים היום בפסיכדליה את הדבר הגדול הבא, הפנייה לשוק הקנדי היא הגיונית.

קלירמיינד נסחרת בקנדה לפי שווי של כ-5 מיליון דולר בלבד, פחות מסכום של כ-6.7 מיליון דולר שגייסה מאז המיזוג שלה. לאחרונה גייסה עוד 1.6 מיליון דולר במסגרת הסכם שיתוף פעולה עם מדיגוס, חברה נוספת שמעורבים בה זילברמן ושרם.