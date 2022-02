מה למד מנכ"ל ACE ממנכ"ל ג'נרל אלקטריק המיתולוגי?

איציק אוזנה (49), נשוי + 3, גר בקריית גת. מכהן כמנכ"ל ACE בשבע השנים האחרונות. לפני כן שימש כסמנכ"ל ב-ACE ובאלקטרה. מקפיד על ריצה ואימוני כוח ובכל הזדמנות מטייל בעולם

1. ספר ניהול

להוביל ולנצח | ג'ק וולץ'

בספרו מתאר וולץ' איך ב־40 שנותיו בג'נרל אלקטריק, שבהן גם כיהן כמנכ"ל וכיו"ר, דאג לבחון את הארגון מכל הכיוונים - העובדים, הספקים, הלקוחות - וגם דרך עצמו. מאז שקראתי אותו אני מנסה לקבל החלטות מנקודת המבט של כל אחד מהגורמים, וזה מוכיח את עצמו.

2. פודקאסט

אחד ביום | N12

הפודקאסט (עם אלעד שמחיוף) מטפל באופן מעמיק בנושאים שהרבה פעמים נידונים באופן שטחי בפלטפורמות אחרות, בשל הגבלות זמן או נייר, ועושה זאת בצורה אמינה ומקצועית. פרק שאהבתי במיוחד הוא "ישראל נגד פולין - מלחמה על זיכרון" בשל החשיבות שאני רואה בשימור אתרי הנצחת השואה בעולם עבור הדורות הבאים.

3. אמנות

קדישמן

מעל כולם נמצאים הציורים של קדישמן. בתערוכה הראשונה שלו שביקרתי בה ראיתי יצירה שאהבתי מאוד - אז נסעתי אליו וביקשתי לקנות אותה. הביקור בבית שלו היה חוויה מדהימה - אלפי ציורים מפוזרים, לא רצפה ולא קירות. היום הציור הזה תלוי אצלי בבית ואני יכול לבהות בו שעות.

4. סרט

14 פסגות: סיפורו של המטפס נירמל פורג'ה

מטפס הרים נפאלי מצליח בתוך שבעה חודשים, בלי מימון ובלי כסף, לכבוש את 14 הפסגות הגבוהות בעולם. סרט תעודה מעצים שמוכיח שהכול אפשרי אם אתה רק מעז לחלום ופועל להגשים.

5. טיפ ניהולי

Better Done than Perfect

דברים שאפשר לעשות היום תעשו היום. אני לא אוהב לדבר על מחר או להעביר למחר, כי גם למחר יש את הדברים שלו. אז תעשו היום, גם אם בצורה לא מושלמת או חלקית. תמיד תוכלו לתקן.