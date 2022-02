נכנסים ל"חורף קריפטו" נוסף? מייסד האת'ריום לא בטוח

ויטליק בוטרין, מייסד שותף של פלטפורמת הבלוקצ'יין את'ריום, אומר שעולם הקריפטו עשוי להפיק תועלת מהנסיגה הנוכחית במחירי המטבעות. "האנשים שעוסקים בקריפטו, ובמיוחד בבניית דברים, רבים מתוכם מברכים על השוק הדובי", אמר בריאיון לבלומברג. לדבריו, "הם מקבלים בברכה את השוק הדובי כי כשיש תקופות ארוכות של עליית מחירים, זה כמובן משמח רבים - אבל זה גם מזמין הרבה תשומת לב ספקולטיבית לטווח קצר".

מחירי מטבעות הקריפטו צונחים מאז שהגיעו לשיאים בתחילת נובמבר האחרון. את'ר, המטבע של פלטפורמת את'ריום, צנח בכ-40%, והביטקוין נפל בכ-60%.

מאז "חורף הקריפטו" האחרון ב-2018, אז הביטקוין צנח בעשרות אחוזים ומאות חברות בלוקצ'יין נסגרו, הסקטור התפוצץ. כמות הכסף הגדולה שהושקעה בשנים האחרונות אולי יצרה סיפורים רבים של אנשים ששהתעשרו בן לילה, אבל הרווחים של אחד בקריפטו הם לרוב גם הפסדים כואבים של אחרים. "חורפי הקריפטו הם הזמן שבו הרבה מהמיזמים האלה נופלים ואפשר לראות איזה מהם הם למעשה ברי קיימא לטווח הארוך, גם במודלים שלהם וגם בצוותים שלהם ובאנשים שלהם", אמר בוטרין בן ה-28.

עם זאת, בוטרין, שאמר שהוא "מופתע" מהתנודות בשוק מאז השנה שעברה, לא בטוח אם הקריפטו נכנס לחורף נוסף, או שהסקטור רק משקף את התנודתיות בשווקים רחבים יותר. "מרגיש כאילו שווקי הקריפטו עושים את המעבר מלהיות קבוצת נישה למשהו שמתנהל יותר ויותר כאילו הוא חלק מהשווקים הפיננסיים המרכזיים", הסביר. לדבריו, גם אם בסופו של דבר אנחנו בדרך לחורף קריפטו - זה יכול לסייע למי שיוצר פרויקטים בתחום להתמקד בשיפור הטכנולוגיה.

לפני חודש וחצי פירסם בוטרין שרשור תחזיות ארוך בטוויטר, שכלל גם קצת חשבון נפש על תחזיות קודמות. נקודה מעניינת בציוצים נגעה לתג המחיר של טרנזקציה על גבי הרשת, שלדעת בוטרין לא צריכה לעלות מעל 5 סנט. זוהי אמירה שהוא כבר השמיע ב-2017, ובשרשור ציין שהוא עומד מאחוריה לחלוטין.

4. Though I 100% stand by my comment that "the internet of money should not cost more than 5 cents per transaction". That was the goal in 2017, and it's still the goal now. It's precisely why we're spending so much time working on scalability.https://t.co/M326MtrlE0