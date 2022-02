עסקי הקמעונאות של אמזון הפכו ל"תחביב יקר" עם עתיד לא מזהיר

במשך שלושה עשורים הפכה אמזון למובילה הבלתי מעורערת של שוק המסחר האלקטרוני, מביאה לכדי שלמות את ביצועיה ומציבה את הסטנדרטים של השוק בכל מה שנוגע ליכולות הפצה ומחירים זולים, אליהם מנסות המתחרות להתאים את עצמן. הצלחתה ההיסטורית של אמזון דחפה אותה לנסות את מזלה גם בשוק הקמעונאות האמריקאי, אלא ששם היא תופסת רק חלק קטן מהעוגה ששווה 750 מיליארד דולר.

אמזון הציגה מגוון מסחרר של שירותים - Prime Now, Fresh, Go ואחרים - במאמץ שלה להפוך לענקית בשוק הקמעונאות האמריקאי. ב-2017 היא הוציאה 13.7 מיליארד דולר לרכישת Whole Foods, מחיר גבוה פי 10 ממה ששילמה אמזון בכל עסקה קודמת. לפני 2017, אמזון כבר נכנסה לתחום החנויות הפיזיות, עם חנויות ספרים וקיוסקים, אבל Whole Foods הייתה הכניסה המשמעותית הראשונה שלה. בנוסף, Whole Foods הייתה הזדמנות עבור אמזון להציג את המוצרים ואת הטכנולוגיה שלה וליצור את השילוב הטוב ביותר של מסחר אלקטרוני ופיזי.

מיד לאחר הרכישה, הוסיפה אמזון את המשלוחים המהירים של Prime Now ל-Whole Foods, כדי להגיע כך לתפוצה רחבה יותר של לקוחות. זה נשמע מצוין בתאוריה, אלא שבפועל, אמזון התמודדה עם אתגרים רבים, ביניהם שוק מוצף ותחרותי וכן קושי לוגיסטי שהעמידה פריסת החנויות הרחבה.

מתוך הלקחים שלמדה מ-Whole Foods, הקימה אמזון ב-2020 רשת חדשה - Amazon Fresh stores. לפני כן, ב-2018, הקימה אמזון את שירות חנויות הנוחות האוטומטיות שלה - Amazon Go, שנועד ללוקחות המבקשים לחסוך את הטרחה וההמתנה בתורים.

ועדיין, נכון לאמצע דצמבר, Amazon.com ו-Whole Foods היוו יחד רק 2.4% מהשוק במהלך 12 החודשים האחרונים, בעוד שוולמארט, לשם ההשוואה, שלטה ב-18%, כך לפי נתונים של CNBC. גם שירותי המשלוחים של אמזון התקשו להתבלט בשוק מוצף, בעוד שחנויות הנוחות האוטומטיות שלה, Go, אומנם הצליחו אבל לא באופן מסחרר. עם התפרצות מגפת הקורונה, העתיד של Amazon Go, שפנתה לקהל של עובדי משרדים ועוברי אורח ברחובות, נעשה עוד יותר מעונן עם הסגרים והאילוץ להישאר בבית.

הביצועים צנחו משמעותית

מאז שהוחלף ג'ף בזוס, מייסד אמזון והמנכ"ל עד יולי האחרון, על-ידי אנדי ג'אסי, ביצועיה של אמזון צנחו משמעותית: שווי המניה של החברה ירד בכ-13% באותה תקופה, וכן קצב הצמיחה שלה היה האיטי ביותר בכל רבעון מאז 2001. כך, יחידת החנויות הפיזיות של אמזון, הכוללת את Whole Foods ו-Fresh, הפכה למקור לדאגה מבחינת בעלי המניות שלה, כאשר בשנה שעברה נרשמו המכירות הנמוכות ביותר מאז 2017, ובינואר האחרון, מניית אמזון רשמה את הירידה החודשית החמורה ביותר מאז 2018.

אף על-פי כן, סמנכ"ל הכספים של אמזון, בריאן אולבססקי, ממשיך להעביר מסר אופטימי, כאשר עדכן את המשקיעים מוקדם יותר החודש בתוצאות הרבעון הרביעי: "אנחנו מרגישים טוב עם המקום שבו אנחנו נמצאים", אמר אולבססקי, והוסיף כי אמזון ממשיכה להשתכלל כדי להצליח לשמר את זמני האספקה המזוהים איתה ואת איכות השירותים שלה בכלל.