המהפך של הולנד: לא תכניס חברות נשק ישראליות לתערוכה

מארגני התערוכה הצבאית ההולנדית הגדולה NEDS לא מאפשרים השנה לחברות ביטחוניות ישראליות להשתתף, ככל הנראה על רקע המלחמה בעזה - כך נודע ל"גלובס". מדובר בתערוכה שנתית בה השתתפו באופן קבוע בשנים האחרונות החברות הביטחוניות הישראליות הגדולות ביותר, ביניהן התעשייה האווירית, אלביט ורפאל. עם זאת, בתערוכה הקרובה, שתתקיים בנובמבר 2025, נאסרה ההשתתפות על חברות ישראליות, לפי מכתב ששוגר על־ידי המארגנים בימים האחרונים. גורמים ישראליים אישרו ל"גלובס" כי לא ישתתפו השנה בתערוכה, העוסקת בעיקר בתחום הימי. מארגני התערוכה לא השיבו לפניית "גלובס" בנושא.

ממשלת הולנד שינתה מדיניות כלפי ישראל בחודשים האחרונים, ומובילה מהלך שנועד להטיל סנקציות כלכליות ועסקיות על ישראל במסגרת האיחוד האירופי. שר החוץ ההולנדי קספר וולדקאמפ הודיע במאי האחרון על תמיכה מפתיעה בבחינה משפטית של הסכם האסוציאציה עם ישראל, המהווה את הבסיס ליחסים עם האיחוד. הבדיקה מצאה "אינדיקציות" לכך שישראל מפרה את החוק הבין־לאומי, ולכן לאי־מחויבותה להסכם.

מאז, מנסה הולנד לקדם סנקציות על ישראל על בסיס זה, כולל השעיית השתתפות חברות ישראליות בתוכנית "הורייזן" וגם צמצום קשרי המסחר. לא ברור אם הממשלה ההולנדית עומדת מאחורי ההחלטה השנה, שנמסרה לחברות הרלוונטיות בימים האחרונים באמצעות מכתב רשמי. לפי גורמים ישראליים, המארגנים תולים את הביטול בסוגיות של ביטחון וקשיים ארגוניים.

הולנד עצמה הפסיקה לייצא נשק לישראל כבר כמה חודשים אחרי תחילת המלחמה בעזה, אחרי התקפות חמאס ב-7 באוקטובר 2023, לאחר פסיקת בית משפט בנושא. היא ממשיכה לספק בעקיפין לישראל חלקים וחלפים למטוס הקרב F-35, דרך מדינות שלישיות.

מדובר בצעד נוסף המגביל את מאמצי השיווק והנוכחות של התעשיות הביטחוניות הישראליות באירופה, אחרי שנאסר על חברות ישראליות מסוימות להציג בביתנים בתערוכת הנשק הצרפתית Eurosatory סמוך לפריז, ביוני האחרון.

בשנה שעברה, השתתפה התעשייה האווירית בתערוכה בהולנד, והציגה, בין השאר, את מערכת ההגנה מטילים "ברק", כמו גם את הכטב"מים שהיא מייצרת. בחוברת שפורסמה לקראת התערוכה, מוצגת גם מערכת "חץ", על הישגיה נכון לנובמבר 2024, מועד התערוכה אשתקד. בשנים האחרונות, השתתפו בתערוכה גם חברת אלביט הישראלית, שהציגה מערכות התקפה והגנה ימיות, וחברת "רפאל", שהציגה את מערכת כיפת ברזל להגנה על ספינות צבאיות. תערוכת הנשק, שכותרתה "Netherlands Defence and Security exhibition" תיפתח ברוטרדם ב-20 בנובמבר הקרוב. השנה תהיה הפעם ה-36 שהתערוכה הצבאית המרכזית מתקיימת.