נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הזמין לפגישה בקרמלין בשעה 14:00 (שעון ישראל) את אנשי העסקים הגדולים ביותר במדינה, נציגי חברות גדולות וגם נציגים של חברות טכנולוגיה ותקשורת. לא ברורה מטרת הפגישה. הבורסה הרוסית צנחה עד כה ב-30% וגם הרובל קרס מול המטבעות הזרים.

הרשויות המקומיות באודסה שבמזרח אוקראינה מדווחות על 18 הרוגים לפחות בהפגזות של טילים רוסיים. בתוך כך, דיווחים על עשן שחור שעולה מעל בניין מפקדת המודיעין של משרד ההגנה האוקראיני בקייב.

עשן שחור עולה מעל בניין מפקדת המודיעין של משרד ההגנה האוקראיני בקייב / צילום: Reuters, Valentyn Ogirenko

בארמון הנשיאותי בקייב מדווחים על יותר מ-40 הרוגים אוקראינים מאז שהחלה הפלישה הרוסית למדינה. ביניהם כעשרה אזרחים.

ממשלת פולין הודיעה כי פתחה לפחות שישה מרכזי קליטה לפליטים אוקראינים הנמלטים מהמלחמה. לפליטים יוצעו מקומות לינה ומזון. הממשלה פתחה את המרכזים לאורך הגבול שלה עם אוקראינה.

אוקראינים חוצים ברבבות את הגבול לפולין / צילום: Reuters, Kacper Pempel

תמונות הראו רבבות אוקראינים בורחים מהערים הגדולות, ושיירות כלי רכב הנוסעות מערבה. מערב המדינה גם נמצא תחת התקפה רוסית, ודווח על פיצוצים ושיגור טילים לעבר שדות תעופה צבאיים, מתקני תשתית ומתקנים ממשלתיים גם בקרבת לבוב, אליה העתיקו נציגויות זרות את הפעילות שלהן, וגם בקרבת הגבול עם פולין.

פקקי ענק של כלי רכב שמנסים לצאת מקייב מערבה / צילום: Associated Press, Emilio Morenatti

שר החוץ יאיר לפיד התייחס לפלישה הרוסית ואמר: "ההתקפה הרוסית על אוקראינה היא הפרה חמורה של הסדר הבינלאומי. ישראל מגנה את ההתקפה, מוכנה ונערכת לסייע הומניטרית לאזרחי אוקראינה. ישראל היא מדינה למודת מלחמות, מלחמה אינה הדרך לפתור סכסוכים.

"השעות והימים הראשונים של כל מלחמה, הם גם הזמן האחרון שבו אפשר עדיין לעצור. לחזור לשולחן הדיונים, בתיווך המעצמות, ליישב את המחלוקות בדרכי שלום.

"לישראל יש יחסים עמוקים, ארוכים וטובים עם רוסיה ועם אוקראינה. יש עשרות אלפי ישראלים בשתי המדינות, יש מאות אלפי יהודים בשתי המדינות, שמירה על ביטחונם ושלומם הם בראש מערכת השיקולים שלנו.

"בנוסף עלינו לשמור על ביטחונם ושלומם של אנשי משרד החוץ, אנשי נתיב ואנשי הסוכנות הממוקמים באוקראינה. בשעות אלה, הם מסכנים את חייהם כדי להמשיך לתת סיוע ועזרה לכל ישראלי ולכל יהודי.

"בתחילת השבוע הוריתי לפנות את השגרירות שלנו בקייב, להעביר אותה למשרדים בעיר לבוב, סמוך לגבול הפולני. אני קורא לכל אזרח ישראלי לצאת מיד מאוקראינה ולהגיע למעברי הגבול כל עוד הדרכים פתוחות. קחו בחשבון שכבר עכשיו יש נהירת פליטים לכיוון הגבולות המערביים של אוקראינה.

"כרגע המרחב האווירי של אוקראינה סגור, ואין תנועת רכבות. נציגים קונסולריים של משרד החוץ הוצבו כבר בכל מעברי הגבול הסמוכים ללבוב, כדי לסייע לישראלים לצאת.

"מעברי הגבול בהם מוצבים אנשינו, הם מעבר מֶדִיקָה בגבול הפולני, מעבר וישְנֵה נֶמֵצְקֵה בגבול הסלובקי, מעבר זָהוּן להונגריה, מעבר פָּלָאנְקָה למולדובה ומעבר סִירֶט לרומניה.

"תיאמנו מראש עם כל המדינות האלה - פולין, הונגריה, רומניה, סלובקיה ומולדובה - יציאת ישראלים בטוחה וחלקה. אני מודה מפה לממשלות שם על הסיוע והרצון הטוב".

יצוין כי שר החוץ לפיד, ראש הממשלה נפתלי בנט וגורמים בכירים נוספים קיימו לפני פרסום ההצהרה של לפיד דיונים על אופיה, וההחלטה נפלה על גינוי חד משמעי לפלישה בניגוד להודעות הנייטרליות שהיו עד כה.

בדיונים עלו הסיכונים בשל האינטרסים הישראלים מול רוסיה לרבות חופש הפעולה הצבאי בסוריה ונושאים כלכליים ואחרים. המסקנה בסופו של דבר הייתה כי האינטרסים הישראלים לא יינזקו וגם ביחסים עם רוסיה לא יהיה נזק ממשי.

ההחלטה נבעה גם משיקולים ערכיים וגם מהצורך ליישר קו עם ארצות הברית ומדינות מערב אירופה. בד בבד מתקיים קשר מתמיד עם האמריקנים ועם אירופה, לתיאום עמדות ולעדכונים. רוסיה לא קיבלה הודעה מקדמית מישראל על נוסח ההודעה.

ההערכות במשרד החוץ הן כי קיים סיכון ממשי לחייהם של הישראלים הנמצאים באוקראינה כ-800 במספר, ומהבוקר הגיע זרם גדול של שיחות למוקדים שמפעיל המשרד באוקראינה ובישראל לסיוע בחילוצם מאוקראינה.

הצפי הוא כי בשל זרם פליטים גדול עם התמשכות הלחימה, המוערך בכחמישה מליוני בני אדם, פינויים של הישראלים והיהודים שירצו בכך יהיה מורכב. לפי התוכניות הישראלים מופנים אל חמישה מעברי גבול עם המדינות השכנות לאוקראינה ממערב ומדרום, ומשם אמור להיות חילוץ אווירי לישראל.

בשלב הזה אין כוונה לפנות את צוות השגרירות הישראלי השוהה בעיר לבוב במערב אוקראינה אף שנשמעו באזור קולות נפץ, אך הוכנה תוכנית חילוץ ייעודית מהירה לשם כך. צוות נוסף של משרד החוץ נמצא בכוננות לצאת מישראל לאזור אם יידרש כדי לסייע ככל שיידרש.

דיווחים לא מאומתים על לחימה והרוגים מגיעים מהצד הרוסי והן מהצד האוקראיני. בכירים ביטחוניים באוקראינה הצהירו על 50 חיילים רוסים שנהרגו ושישה מטוסי קרב הושמדו במזרח המדינה. מלשכת הנשיא זלנסקי נמסר כי לפחות 40 חיילים אוקראינים נהרגו בחזית ועשרות פצועים מהפגזות של צבא רוסיה.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה לאומה בנאום מיוחד וביקש שלא להפיץ דיסאינפורמציה. זלנסקי טען בנאומו כי צבא אוקראינה הסב "לאויב" אבדות משמעותיות והדגיש כי "נחלק נשק לכל מי שירצה או יכול לתמוך בצבא שלנו בערים". נשיא אוקראינה הדגיש כי רוסיה תקפה את אוקראינה "בדיוק כמו הנאצים במלחמת העולם השנייה", והוסיף כי אוקראינה ניתקה את היחסים הדיפלומטיים עם רוסיה.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בנאום מיוחד מהארמון הנשיאותי בקייב / צילום: Reuters, Ukrainian Presidential Press Service

זלנסקי גם פנה ישירות לאזרחי רוסיה בנאומו ואמר: "אנחנו יודעים שזה לא ניכר בתקשורת שלכם, אבל אי אפשר לחסום היסטוריה. גם הרוסים יידעו את האמת".

פקקי תנועה כבדים מדווחים ביציאה מקייב בירת אוקראינה. סוכנויות הידיעות המקומיות מספרות על נהירה המונית של תושבים מהעיר כאשר ברקע נשמעות אזעקות בלתי פוסקות.

ג'וזף בורל, שר החוץ של הנציבות האירופית, אמר היום כי "המתקפה הרוסית על אוקראינה היא מהשעות החשוכות ביותר באירופה מזה 80, מתום מלחמת העולם השנייה". בורל הבטיח כי יישלח "סיוע דחוף" לאוקראינה וציין כי הנציבות ובעלות בריתה יעזרו בכל מה שקשור לפינוי אוכלוסייה.

אורסולה פון דר ליידן יו''ר הנציבות האירופית, ושר החוץ, ג'וזף בורל / צילום: Reuters, Kenzo Tribouillard

בנוגע לסנקציות נוספת שיוטלו על רוסיה, בורל אמר כי לאחר שיחה עם יו"ר הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליידן, הסנקציות שיוטלו על רוסיה והמקורבים אליה יהיו מהקשות ביותר שהופעלו. פון דר ליידן אמרה מוקדם יותר בהצהרה כי הנציבות האירופית תטיל היום עיצומים כלכליים קשים ביותר על רוסיה לאחר הפלישה.

שרי ממשלת ישראל והסגנים, והפקידים הבכירים הונחו שלא להתבטא בעניין הפלישה הרוסית לאוקראינה מעבר לעמדה הבסיסית שהובעה בהודעת משרד החוץ אמש.

מנהיגי האיחוד האירופי צפויים להחליט היום על סנקציות "מסיביות וחמורות" נגד רוסיה בתגובה למלחמה בה פתחה לפנות בוקר מול אוקראינה. נציבות האיחוד הודיע על כינוס חירום, והצעדים שנשקלים הם תמיכה בהחלטה אמריקאית לסלק את רוסיה מרשת הבנקאות העולמית SWIFT, סנקציות על בנקים רוסים גדולים וגם איסור יצוא רכיבים קריטיים לרוסיה על ידי המדינות החברות באיחוד.

''עיצרו את פוטלר'', מפגינים מחוץ לשגרירות הרוסית בלונדון / צילום: Reuters, WIktor Szymanowicz/NurPhoto

מנהיגי אירופה הביעו בזה אחר זה הבוקר את "זעזועם" מהמתקפה הרוסית, והבטיחו להגיב באופן כלכלי. באיחוד האירופי גינו את המתקפה "חסרת ההצדקה" של רוסיה, ואמרו כי מוסקבה תהיה אחראית מעתה והלאה למה שנעשה בה. "בשעות חשוכות אלו, המחשבות שלנו הן עם אוקראינה ואם הנשים, הגברים והילדים חסרי הפשע שצריכים לפחד על חייהם ולהתמודד עם התקפה בלתי מוצדקת". "אני מזועזע מהאירועים הנוראיים באוקראינה", אמר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שהבטיח "נגיב באופן נחרץ".

נשיא צרפת עמנואל מקרון, שניסה לתווך בין פוטין לבין המערב, אמר כי המדינה דורשת כי "רוסיה תפסיק מיד את הפעולות הצבאיות שלה". "צרפת ניצבת בסולידריות עם אוקראינה", אמר, "והיא עובדת עמה ועם בעלות ברית נוספות כדי לסיים את המלחמה. קנצלר גרמניה אולף שולץ אמר כי "בשעה חשוכה זו באירופה, מחשבותינו הם עם אזרחי אוקראינה.

נשיא אוקראינה זלנסקי עידכן בשמונה בבוקר (שעון ישראל) בטוויטר: "שוחחתי עם נשיא ארה"ב, קנצלר גרמניה, נשיאת האיחוד, ראש ממשלת פולין וראש ממשלת בריטניה. הפצרתי בהם לעצור את פוטין ואת המלחמה נגד אוקראינה והעולם באופן מיידי. ליצור קואליציה נגד פוטין. להטיל סנקציות מיידיות, להעניק סיוע ביטחוני ופיננסי לאוקראינה. העולם חייב להכריח את רוסיה לעשות שלום".

תחנות הרכבת התחתית בבירת אוקראינה קייב הפכו לבונקרים מאולתרים. דיווחים מהעיר מתארים את התושבים מעבירים אספקה ומתארגנים בתחנות - כולן כבר מלאות המון אדם. הרכבות עצמן ממשיכות לנוע כסדרן בשעה זו.

תושבי קייב בירת אוקראינה מסתתרים בתחנת הרכבת התחתית / צילום: Reuters, Valentyn Ogirenko

תושבי קייב מדווחים על צופרי אוויר ואזעקות בעיר מלפנות הבוקר, התנועה נעה בכיוון אחד - מחוץ לעיר לאזורים בטוחים יותר ואולי אפילו לפולין. ישנם דיווחים על על תנועת מכוניות לכיוון גבול רוסיה.

שדה התעופה בקייב. התושבים בורחים / צילום: Reuters, Umit Bektas

תושבי העיר לביב במערב אוקראינה הוזהרו שלא להיכנס לפאניקה לאחר ששידור טלוויזיה מקומי המליץ לתושבים לכבות את אורות הבתים ולהסתתר. ברקע: אזעקות בעיר משעות הבוקר המוקדמות ותורים ארוכים בכספומטים למשיכת מזומנים.

תור לכספומט בעיר לביב באוקראינה. פאניקה ואזעקות משעות הבוקר / צילום: Reuters, Kunihiko Miura

משרד ההגנה האוקראינה הצהיר הבוקר כי כוחות הצבא האוקראיני משיבים אש על המתקפה של הצבא הרוסי "עם כבוד" ופוגעים בצבא הרוסי וחייליו. "כוחות ההגנה הלאומיים משתמשים בזכותם להגנה עצמית, לפי סעיף 51 של האו"ם, עם כבוד. כוחותינו מונעים מנסיונות האויב לעבור את גבול המדינה", כך לפי הודעה רשמית של המשרד שהועברה בוואטסאפ, "המצב תחת שליטה. הכוחות הרוסים סופגים הפסדים".

משרד ההגנה הוסיף כי אוקראינה ו"מגיניה" לא ספגו הפסדים בנפש.

אנשי כוחות הביטחון האוקראינים בודקים נפל של טיל רוסי בקייב / צילום: Reuters, Valentyn Ogirenko

ברקע, משרד החוץ הרוסי הודיע מוקדם יותר הבוקר כי הגנות האוויר של אוקראינה הושבתו בידי הצבא הרוסי.

אחרי שבועות מתוחים, לפנות בוקר (ה') הכריז נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, על "מבצע צבאי מיוחד" בחבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. "אנחנו לא מתכוונים לכבוש את אוקראינה", אמר והוסיף כי "רוסיה פועלת מתוך הגנה עצמית מפני איומים ובעיות גדולות יותר מאלה שעל הפרק כיום". ברשת NBC האמריקאית דיווחו על הדי פיצוצים שנשמעו גם בבירה קייב.

דקות לפני תחילת המבצע פוטין עלה לשידור בטלוויזיה הרוסית והודיע כי רוסיה "החליטה לפתוח במבצע צבאי מיוחד". הוא אמר כי התחמשות אוקראינה היא "שאלה של חיים ומוות מבחינת רוסיה", ואמר כי האוקראינים "חצו את הקו האדום". הוא פנה ישירות לחיילים האוקראינים ואמר "קודמיכם נלחמו בנאצים, אל תקשיבו להוראות של החונטה הנאצית בקייב. הניחו את כלי הנשק שלכם ולכו הביתה.

משרד החוץ מעדכן: לפני מספר שעות החל שלב חדש וקשה במלחמה באוקראינה. המרחב האווירי במדינה נסגר וכל הטיסות בוטלו. משרד החוץ קורא לאזרחים ישראלים הנמצאים במדינה לעזוב את אוקראינה מיד אל המדינות השכנות ממערב, בהתאם למצב הביטחוני. משרד החוץ קורא לאזרחי ישראל באוקראינה לעקוב אחר הדיווחים באמצעי התקשורת ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון המקומיים.

שגרירויות ישראל במרחב שלחו נציגים אל מעברי גבול מרכזיים לפי הרשימה שלהלן.

להלן רשימת מעברי הגבול בהם יוצבו אנשינו: מעבר הגבול Medyka לפולין; מעבר הגבול Vysne Nemescke לסלובקיה; מעבר הגבול Zahony להונגריה; מעבר הגבול Sighet לרומניה; ובהמשך היום נציב גם נציג ישראלי במולדובה במעבר הגבול Planca.

אזרחים הזקוקים לסיוע או הכוונה מוזמנים לפנות לחדר מצב במשרד החוץ במספר 02-52303155. מספר הטלפון של המשרד בלבוב: 380935402099+. ניתן להמשיך לפנות גם בקווים החמים של השגרירות: 3536 770 67 380+; 4216 770 67 380+.

בהודעת משרד החוץ אין אזכור של רוסיה וכמשתמע מכך גם לא גינוי לפלישה לאוקראינה. לפחות בשלב הזה ישראל ממשיכה לשבת על הגדר. המבחן האמיתי יהיה בסוגיית העיצומים כאשר אלה יורחבו. ארצות הברית תצפה מישראל להשתתף בעיצומים במלואם, וסביר שלא תהיה מוכנה למעין ניטרליות שישראל מצויה בה כעת.

ספינות אמפיביות של חיל הים הרוסי ועליהן כוחות רוסים, שכוללים חיילים וכלי רכב, כבר נחתו בחופי מריופול ואודסה. הכוחות החלו לנוע לכיוון מרכזי הערים כדי לכבוש אותן. צבא אוקראינה מנסה להתנגד.

במקביל ישנם דיווחים של מתקפה קרקעית מצד צבא רוסיה מהגבולות עם מחוז בלגורוד. השלב הראשון של הפלישה, כך נראה בינתיים, מתבצע תוך ירי רקטות ומטח ארטילריה וכן תנועה של יחידות השריון עם מאות טנקי T-72 ו-T-80 שנעים ומפגיזים מטרות שונות וכן ערים. דיווחים אחרים, מתארים פגיעות בבסיסי חיל האוויר של אוקראינה.

אוקראינה מדווחת על כוחות צבאיים, כולל טורים של כלי רכב צבאיים וחיילים שחודרים למדינה מהגבול הבלארוסי הצפוני. בשבועות האחרונים ריכזה רוסיה עשרות אלפי חיילים, כלי רכב, משגרי טילים וטנקים בבלארוס ליד הגבול הצפוני של אוקראינה. בשבוע וחצי האחרונים קיימו רוסיה ובלארוס תרגילים צבאיים משותפים ברחבי המדינות, ובסמוך לגבול בלארוס-אוקראינה.

עוד אוקראינה מדווחת מצדה על לחימה נגד הכוחות הרוסיים הפולשים למדינה מכמה כיוונים. הצבא האוקראיני דיווח הבוקר כי הפיל חמישה מטוסים רוסיים ומסוק במזרח המדינה. שר ההגנה האוקראיני דיווח כי המדינה נמצאת תחת התקפה גם מצפון, בסיוע של כוחות בלארוסים לכוחות הרוסים. תיעוד וידאו הראה טנקים רוסיים חוצים לתוך שטח אוקראינה מבלארוס.

האוקראינים מדווחים כי ב-05:00 (שעון ישראל) החלה התקפה מכיוון קרים על עמדות גבול, תוך שימוש בארטילריה. המשרד דיווח כי במקביל ישנה התקפה באזורי חרקיב, לוהאנסק, סומי, צ'רניב וז'יטומיר. כוחות הגבול בגיבוי הצבא מנסים להשיב אש, נמסר. תיעוד בטלוויזיה הראה עשן מיתמר מפאתי חרקיב.

במקביל פורסמו תמונות מאוקראינה של כלי רכב המנסים לברוח מהמלחמה מערבה. פולין כבר הודיעה כי תהיה מוכנה לגלי פליטים אוקראינים שיגיעו, והאיחוד האירופי התכונן בשבועות האחרונים לסייע לה להתמודד אתם.

התקיפות הרוסיות, שנעשו באמצעות ארטילריה וטילים כוונו נגד כל שדות התעופה במדינה, כולל קרוב לגבול עם פולין, מתקני ממשלה ועמדות באזורי הגבול; כך אמרו מקורות אוקראינים היום ל"וול סטריט ג'ורנל". מאות חיילים אוקראינים נהרגו בתקיפות עד כה, לפי מקור ביטחוני אוקראיני אנונימי שדיבר עם העיתון. הרוסים טוענים כי השביתו את כל שדות התעופה הצבאיים במדינה.

על רקע תיעוד של טילי שיוט ברשתות החברתיות, שברי טילים ודיווחים על פיצוצים עזים בקייב ובערים אחרות, משרד ההגנה הרוסי טען כי לא תקף ישירות את מרכזי הערים, אלא רק יעדים צבאיים וממשלתיים.

נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי קרא לכנס ישיבת חירום של מועצת הביטחון, בעוד שר החוץ האוקראיני הפציר במדינות העולם להטיל עוד סנקציות על רוסיה, כולל הוצאה מהמסלקה הבינלאומית "סוויפט".

זלנסקי עדכן בשמונה בבוקר (שעון ישראל) בטוויטר: "שוחחתי עם נשיא ארה"ב, קנצלר גרמניה, נשיאת האיחוד, ראש ממשלת פולין וראש ממשלת בריטניה. הפצרתי בהם לעצור את פוטין ואת המלחמה נגד אוקראינה והעולם באופן מיידי. ליצור קואליציה נגד פוטין. להטיל סנקציות מיידיות, להעניק סיוע ביטחוני ופיננסי לאוקראינה. העולם חייב להכריח את רוסיה לעשות שלום".

באיחוד האירופי גינו הבוקר בתקיפות את המתקפה "חסרת ההצדקה" של רוסיה, ואמרו כי מוסקבה תהיה אחראית מעתה והלאה למה שנעשה בה. "בשעות חשוכות אלו, המחשבות שלנו הן עם אוקראינה ואם הנשים, הגברים והילדים חפי הפשע שצריכים לפחד על חייהם ולהתמודד עם התקפה בלתי מוצדקת". "אני מזועזע מהאירועים הנוראיים באוקראינה", אמר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שהבטיח "נגיב באופן נחרץ".

בנוסף הכריזה אוקראינה על פינוי כללי של תושבים אוקראינים מהחלק של מחוז לוהנסק, שאינו בשליטת הבדלנים הפרו-רוסים. "אנו ממליצים לתושבי לוהנסק לעזוב באופן מיידי. על בעלי הרכבים לנוע בכוחות עצמם לכיוון נהר הדנייפר", כתב ראש המינהלת האזורית של לוהנסק, סריי היידיי, בפייסבוק.

היידי הוסיף כי מי שאין ברשותו רכב, יכול להתפנות ברכבת. "במהלך הפינוי, אנא הישארו רגועים והקשיבו להנחיות הרשויות, המשטרה הלאומית ושירות החירום הממלכתי של אוקראינה", אמר.

ביחד עם דונצק, לוהנסק הוא אחד משני המחוזות שעליהם הכריז פוטין "עצמאות" אתמול. חלק ניכר ממחוזות אלה נמצא בשליטה של בדלנים פרו-רוסיים מאז 2014.

תנועת רכבים מקייב לאחר הכרזת פוטין / צילום: Reuters

במשרד החוץ בירושלים מתקיימת כעת ישיבת חירום לאחר התחלת הפלישה לאוקראינה. על הפרק מצבם של 8,000 ישראלים השוהים במדינה וכן של הקהילות היהודיות של אוקראינה.

בשלב הזה אין טיסות חילוץ בשל הסיכון הכרוך בכך וגם פינוי יבשתי כפי שתוכנן מראש למדינות השכנות בעייתי בשל ההפצצות. שגרירות ישראל הועברה שלשום לעיר לבוב במרכב המדינה ומשם פועל מוקד חירום לישראלים הנמצאים באוקראינה.

בירושלים התקבלו דיווחים כי מתקפות רוסיות מהאוויר מתקיימות גם סמוך ללבוב שבמערב אוקראינה. בעיר נמצאים רוב הדיפלומטים הזרים שעברו לשם מקייב לרבות השגרירות הישראלית על צוותה. בני המשפחות של הדיפלומטים והשליחים פונו לישראל לפני כמה ימים. כעת מכינים את האפשרות לפינוי של הצוותים בכלי רכב מערבה אל פולין. בינתיים מקבל צוות השגרירות מאות שיחות מישראלים השוהים ברחבי אוקראינה ונמצאים במצוקה. לפי הערכות יש במדינה כ-8,000 ישראלים שלא שעו לקריאות לעזוב את אוקראינה בטרם יפרצו הקרבות.

בשעה 10 יקיים שר החוץ יאיר לפיד הערכת מצב במרכז המצב של משרד החוץ.

משרד החוץ עומד בקשר עם צוות השגרירות הישראלית באוקראינה הנמצא בעיר לבוב במערב המדינה.

מחיר הנפט מזנקים

מחירי הנפט עלו מעל 100 דולר, בעוד שהמניות באסיה צנחו ועימם צנחו גם החוזים העתידיים על מניות אירופה לאחר הוראת פוטין.

גם בורסות אסיה צונחות: מדד האנג סנג של הונג קונג ירד ב-2.6%, קוספי מדרום קוריאה ירד ב-2.8% והטופיקס היפני ירד ב-1.7%.

דיווחים על הפלישה הרוסית לאוקראינה בהונג קונג / צילום: Associated Press, Vincent Yu

מחשש שהמלחמה עלולה לשבש את שרשראות האספקה, לראשונה מאז 2014 חבית נפט ברנט גולמי עלה ב-3.3% ליותר מ־100 דולר לחבית.

נפט מסוג West Texas Intermediate, טיפס בינתיים ביותר מ-3% ל-95.21 דולר .

הזהב, שיש מי שרואים בו חוף מבטחים בעת מלחמות, מצוקות ותקופות אי ודאות, עלה ב-1% ל-1,927 דולר לאונקיה.

ביום שני המניות הרוסיות צנחו בתגובה למשבר ולסנקציות, ומדד ה-Moex השיל 14.2% - הצניחה הגדולה ביותר ביום אחד של הבורסה במוסקבה מאז השתלטות רוסיה על קרים ב-2014. מתחילת השנה המדד ירד ביותר מ-18%

החוזים העתידיים על הדאו ג'ונס משקפים ירידה של כ-700 נקודות, שהם כ-2%. הנאסד"ק וה-S&P 500 יורדים בשיעורים דומים.

גם בגזרת מטבעות קריפטו נרשמת ירידה על רקע המצב, כאשר הביטקוין יורד לרמה הנמוכה ביותר בחודש. הביטקוין נפל ב־6.2% ל־35,202 דולר. גם האת'ריום ירד ב-6.4% ל־2,451 דולר.

ביידן: "פוטין בחר במלחמה שתביא לאובדן חיים"

בהצהרה שהוציא נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, זמן קצר לאחר מכן נכתב, "העולם כולו מתפלל הלילה לשלומם של תושבי אוקראינה, שסובלים, ללא כל התגרות מצדם, מתקפה בלתי מוצדקת מצד כוחות הצבא הרוסים. הנשיא פוטין בחר במלחמה מתוכננת שתביא לאובדן חיים וסבל אנושי קטסטרופלי".

"רוסיה בלבד היא אחראית למוות ולהרס שתביא מתקפה זו, וארצות הברית ובעלות בריתה ושותפיה יגיבו בצורה מאוחדת והחלטית. העולם ידרוש מרוסיה לשאת באחריות למעשיה אלה, אמר ביידן.

ביידן המשיך ואמר כי הוא ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באוקראינה מהבית הלבן ויקיים פגישה עם ראשי מדינות ה־G7 במהלך שעות הבוקר, "כדי להחליט ולהכריז על ההשלכות הנוספות שארצות הברית ובעלות בריתה יכפו על רוסיה על מעשה התוקפנות המיותר הזה נגד אוקראינה ושלום וביטחון העולם".

"בנוסף, נתאם עם בעלות הברית שלנו בנאט"ו תגובה מאוחדת חזקה שתרתיע כל תוקפנות נגד הברית.

מועצת הביטחון של האו"ם מכונסת לדיון חירום לבקשת אוקראינה.