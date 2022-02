גרמניה מכה על חטא: שרת ההגנה הודתה ב"כישלון היסטורי מול פוטין"

בשעות שאחרי פתיחת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, בגרמניה יש רבים שמכים על חטא על המדיניות הפרו-רוסית שבה נקטה ברלין בשנים האחרונות. גרמניה לא הגיבה בתקיפות על מקרי חיסול בשטחה, הסתפקה בסנקציות שטחיות אחרי כיבוש קרים, התקדמה עם פרויקט נורד סטרים 2 שהעניק לרוסיה השפעה רבה על הכלכלה הגרמנית ושיקמה את יחסי הסחר איתה, למרות הסנקציות.

בציוץ יוצא דופן בטוויטר כתבה שרת ההגנה הגרמנית עד לאחרונה, אנגרט קראמפ-קארנבאואר: "אני כל כך כועסת על עצמנו על הכישלון ההיסטורי שלנו. אחרי גיאורגיה, קרים ודונבאס, לא הכנו שום דבר שיכול בעצם להרתיע את פוטין". למעשה היא מבקרת את המדיניות של הממשלה השמרנית שבה הייתה חלק מרכזי, ובאופן ישיר את הקנצלרית אנגלה מרקל. "שכחנו את הלקחים של שמידט וקוהל (קנצלרי עבר בגרמניה, א.א), שמשא ומתן תמיד צריך לבוא קודם, אבל חייב להיות לנו צבא חזק מספיק כדי שאי רצון למשא ומתן מהצד השני לא יהיה אפשרות".

