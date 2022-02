ענקיות הטכנולוגיה נגד רוסיה: כך נראית המלחמה על דעת הקהל

התקיפות הרוסיות ממשיכות באוקראינה, והלחימה נכנסה ליומה השלישי. כמו בכל אירוע, המערכה לא נמצאת רק בשטח אלא גם בדיגיטל. לכל אורך הסופ"ש, הממשל הרוסי ניסה להשפיע על מה ייצא החוצה ועל מה ידברו ברשתות החברתיות, וענקיות הטכנולוגיה נאלצו להילחם בחזרה.

מטא: "רוסיה הורתה להפסיק את בדיקת העובדות נגדה. סירבנו"

במוסקבה הודיעו כי יגבילו חלקית את הגישה לפייסבוק, ואף האשימו את הרשת החברתית ב"צנזור התקשורת הרוסית". הרגולטור הרוסי בתחום התקשורת אמר כי פייסבוק התעלמה מהדרישות של רוסיה להפסיק את בדיקת העובדות של ארבעה כלי תקשורת רוסיים: סוכנות הידיעות RIA, רשת הטלוויזיה the Defence Ministry's Zvezda והאתרים gazeta.ru ו-lenta.ru. לדבריו, הפעולות של פייסבוק מפרות את החוק הפדרלי, וכי בעלת השליטה מטא, התעלמה מהבקשה להסיר את ההגבלות. מטא עובדת עם כמה גופי בדיקת עובדות חיצוניים כדי לבחון את העובדות בתכנים ברשתות החברתיות. תוכן שדורג ככוזב או מוטעה, יוצג לפחות משתמשים.

ניק גלק, סגן נשיא לעניינים גלובליים במטא, כתב בהצהרה בטוויטר: "אתמול הורו לנו הרשויות ברוסיה להפסיק את בדיקת העובדות ותיוג ההפניות על תוכן שהעולה לפייסבוק ע"י ארבעה ארגוני תקשורת רוסיים בבעלות המדינה. סירבנו. כתוצאה מכך, הם הודיעו על הגבלת השימוש בשירותים שלנו".

קלג כתב שמטא מקווה שרוסים ימשיכו להיות מסוגלים "להשמיע את קולם, לשתף את המתרחש ולהתארגן באמצעות פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ ומסנג'ר".

Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe - Nick Clegg (@nickclegg) February 25, 2022

בנוסף, מטא מנעה מגופי תקשורת ממלכתיים ברוסיה להריץ פרסומות על הזירה שלה, או לייצר רווחים על גבי הפלטפורמה, מכל מקום בעולם. על פי הודעת מטא, "אנחנו אוסרים על כל תקשורת ממלכתית רוסית להפעיל מודעות או לייצר רווחים בזירה שלנו בעולם", נכתב.

2/ We are closely monitoring the situation in Ukraine and will keep sharing steps we’re taking to protect people on our platform. https://t.co/mTatqghCzQ - Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022

הסנאטור האמריקאי ויו"ר ועדת המודיעין בסנאט, מאקר וורנר, כתב לחברות כמו מטא, גוגל ואחרות שעליהן מוטלת החובה להבטיח כי הזירות שלהם לא ינוצלו לרעה על ידי גופים הקשורים לרוסיה וגם על ידי רוסיה עצמה.

I’m concerned about Russian disinformation spreading online, so today I wrote to the CEOs of major tech companies to ask them to restrict the spread of Russian propaganda. - Mark Warner (@MarkWarner) February 25, 2022

טוויטר: הגברת בטיחות המידע עבור הציבור לצד הגבלות

גם טוויטר הודיעה שמשתמשים ברוסיה ובאוקראינה לא יראו יותר מודעות כדי להגביל את המידע שאפשר לשתף בהן. בנוסף, נכתב כי לא יומלצו להם ציוצים מחשבונות שהם לא עוקבים אחריהם, כדי להגביל את התפשטות התוכן הפוגעני. כל זאת כדי להגביר את בטיחות המידע עבור המשתמש.

בדומה להרבה צעדים שעושה טוויטר, היא תנטר ציוצים ותפעל נגד מידע מוטעה שיפורסם ברשתות החברתיות, כדי לתת את המידע הרלוונטי ואת ההקשר המתאים ביותר. הרשת אומרת שהיא בודקת באופן יזום ציוצים כדי לזהות מניפולציות בזירה ופועלת נגדם. טוויטר עוקבת אחר חשבונות של עיתונאים, פקידי ממשל, פעילים וחשבונות בעלי פרופיל גבוה.

על פי דיווח באתר TheVerge, קבוצת הניטור, NetBlocks, זיהתה כי רוסיה חוסמת את הגישה לטוויטר במאמץ לכאורה לבלום את זרימת המידע. הקבוצה ראתה נפילת חיבורים ושיבושי קישוריות מכל הספקים הרוסיים הגדולים החל משבת בבוקר. המשתמשים הרוסים עדיין יכולים לגשת לטוויטר דרך שירותי VPN.

טוויטר בעצמה רואה את הבעיות הללו, ולכן בשעה האחרונה פרסמה הודעה שהיא מבינה שיש משתמשים שאינם יכולים לגשת כמו שצריך לזירה שלה.

We’re aware that Twitter is being restricted for some people in Russia and are working to keep our service safe and accessible. - Twitter Support (@TwitterSupport) February 26, 2022

אפל: דרישות שתפסיק את הפעילות מול רוסיה

סגן ראש ממשלת אוקראינה, מיכאילו פדורוב, פרסם מכתב פתוח בטוויטר והפציר בטים קוק, מנכ"ל אפל, לצמצם את אספקת המוצרים שלה לרוסיה ואף לחסום את הגישה לאפסטור ברוסיה. סגן ראש הממשלה, שהוא גם השר האחראי על תחום הטרנספורמציה הדיגיטלית באוקראינה, צייץ בטוויטר עותק של המכתב ששלח לקוק וביקש מיצרנית האייפון "להפסיק לספק את שירותיה ומוצריה לפדרציה הרוסית, כולל חסימת גישה לאפסטור". לטענתו, מהלך כזה יניע צעירים "לעצור באופן יזום את התוקפנות הצבאית המחפירה". אפל טרם הגיבה לבקשה.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS - Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022

ביום חמישי, טים קוק צייץ שהוא מודאג מהמצב באוקראינה, ושבאפל עושים ככל שביכולתם כדי לסייע לצוותים המקומיים שם.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace. - Tim Cook (@tim_cook) February 25, 2022

גוגל: הסרת ערוצי יוטיוב בשל פרסום מידע מוטעה

ענקית הטכנולוגיה גוגל גם נאלצה להתמודד עם הסוגיה. סגן ראש ממשלת אוקראינה פדורוב צייץ שהוא יצר קשר עם החברות מטא, גוגל ונטפליקס וביקש מהן להשעות את השירותים שלהם ברוסיה. לצד זאת, הוא קרא ליוטיוב לחסום ערוצים רוסיים המפיצים תעמולה. "אנחנו מתכוונים לעזור לרוסים ולעולם לדעת את האמת. יצרתי קשר עם יוטיוב כדי לחסום את הערוצים הרוסיים המפיצים תעמולה, כמו Russia 24 ,TASS ,RIA Novosti. אם הם מפחדים לדבר אמת, אז כדאי שנפסיק את זרם השקרים הרעיל הזה", נכתב.

We intend to help Russians and the world to know the truth. I’ve contacted @YouTube to block the propagandist Russian channels - such as Russia 24, TASS, RIA Novosti. If they are afraid of speaking the truth, so we should stop this flow of poisonous lies. - Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022

גוגל אמרה שהיא הסירה מאות ערוצי יוטיוב ואלפי סרטונים במהלך הימים האחרונים בשל הפרת המדיניות שלה, והיא ממשיכה למנוע פרסום דיסאינפורמציה בזירה שלה.

רוסיה: חברות הטכנולוגיה שלא יעמדו בחוק החדש ייקנסו

בשבוע שעבר הזהירו הרשויות ברוסיה את גוגל, מטא, אפל, טוויטר, טיקטוק וחברות אחרות שיש להן עד סוף החודש כדי לציית לחוק החדש שנכנס לתוקף בינואר האחרון. החוק מחייב אתרים זרים ופלטפורמות מדיה חברתיות שיש להן למעלה מ-500 אלף משתמשים יומיים להירשם כישויות משפטיות במדינה, עם מנהל מקומי. מהלך כזה למעשה מוביל לכך שהחברות מחויבות ליצור טופס אלקטרוני שיונגש לאזרחים רוסים או לרשויות כדי שיהיה אפשר לפנות אליהן עם תלונות.

בנובמבר הממשלה החליטה כי 13 חברות חייבות לצייץ לחוק החדש: מטא, זום, דיסקורד, טלגרם, וויבר, פינטרסט, Likeme, טיטוק, טוויטר, ספוטיפי, גוגל, אפל וטוויץ'. על פי הרגולטור הרוסי, אפל, גוגל, ספויטיפי וטיקטוק נקטו צעדים, כולל הקמת ישויות משפטיות מקומיות, בעוד שטלגרם טוויץ', דיסקורק ופיטנרסט לא עשו זאת. מטא, טוויטר וזום צייתו לחלקים מסוימים של החוק, אך לא להכל - לדוגמה הן לא הקימו ישות משפטית ברוסיה.

חברות שלא יעמדו בדרישות עד סוף החודש, צפויות להתמודד עם עונשים: קנסות, מעצרים של עובדים מקומיים, חסימה או האטה של שירותי אינטרנט. למעשה הממשלה הרוסיה מפעילה לחץ על חברות הטכנלוגיה הזרות כדי שהן יתיישרו בהתאם לדרישותיה. החקיקה החדשה הופכת את החברות ואת העובדים לפגיעים יותר במערכת המשפט הרוסית ולדרישות השונות של הצנזורים הממשלתיים. גם עורכי דין וקבוצות אזרחיות יוכלו לפעול נגד הענקיות.

העונשים יכולים להוביל לפגיעה אנושה בפעילות של החברות הללו ברוסיה, עד כדי החלטה של יציאה מוחלטת מהמדינה. כעת החברות נאלצות להתמודד עם דילמה קשה: ציות לחוק שיכול להוביל לדבריהם לפגיעה בחופש הביטוי או חוסר ציות שיוביל להוצאתם מחוץ לחוק.