שינויי האקלים מובילים לשיבושים רחבים ומסוכנים במערכות כדור הארץ, ומשפיעים כבר היום על חייהם של מיליארדים ברחבי העולם, למרות הפעולות שננקטו עד כה כדי להפחית את הסיכונים. חלק מהסיכונים הפכו להיות עובדה מוגמרת, וחלון הזמן לתיקונם נסגר. כך קובע דוח משמעותי של מדעני הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים (IPCC) של האו"ם המתפרסם היום (ב'), ומציג את השפעת משבר האקלים על מערכות כדור הארץ ובני האדם, והשלכותיו על הדורות הנוכחיים והעתידיים.

● ישראל היא היחידה ב-OECD שלא פירטה איך תעמוד ביעדי האקלים | בדיקת גלובס

מחברי הדוח קוראים לממשלות להיערך להסתגלות לשינויים שאת חלקם כבר לא ניתן למנוע, ולפעול בנחישות כדי לבלום התחממות חריפה והרסנית יותר. "הדוח הזה הוא אזהרה חמורה לגבי השלכות חוסר המעש של החברה האנושית", הזהיר יו"ר ה-IPCC, ד"ר הוזונג לי. "צעדים חלקיים בלבד, הם כבר לא אופציה".

משבר האקלים אינו רק עניין עתידי: באופן חד משמעי, ששינויי האקלים כבר גרמו לנזקים מהותיים ובלתי הפיכים רבים, לאחר שהעולם כבר התחמם ב-1.1 מעלות צלזיוס בהשוואה לעידן הטרום תעשייתי. כלל החיים על פני כדור הארץ - ממערכות אקולוגיות ועד לציוויליזציה האנושית - נפגעים. כבר היום, מצטמצמת היכולת של האנושות לגדל מזון מזין ולספק מי שתייה נקיים בשל המשבר האקלימי, ובכך נפגעת בריאותם, רווחתם ופרנסתם של בני האדם. משבר האקלים הוא גם משבר חברתי חמור: החלשים ביותר, הם אלו שייפגעו יותר.

האתגרים ימשיכו להתעצם, במיוחד עבור הדורות הצעירים בעולם, שיהיו חשופים יותר להצפות, חום עז, מחסור במים, עוני ורעב. במהלך שני העשורים הבאים, עליית הטמפרטורה ב-1.5 מעלות צלזיוס, אותה לא ניתן למנוע, תגרום לעלייה בסכנות אקלים מרובות למערכות אקולוגיות ולבני האדם. לאחר שנת 2040, יותר מ-120 סיכונים מרכזיים אותם זיהו המדענים, יהיו חמורים יותר ממה שהוערך עד כה, בהיקפם ועוצמתם. לפי הדוח, שחיברו 270 מדענים מובילים מ-67 מדינות בעולם, אם ההתחממות הגלובלית תחצה אף רק באופן זמני את רף ה-1.5 מעלות צלזיוס בעשורים הקרובים, מערכות אנושיות וטבעיות יתמודדו עם השפעות חמורות, חלקן בלתי הפיכות.

‼️ Media alert #IPCC will hold a virtual press conference to present the Summary for Policymakers of the report #ClimateChange 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability, subject to approval by the Panel.

כדי למזער את הנזק ולהימנע מסיכונים גדולים, בני האדם נדרשים במקביל לקיצוץ מהיר ועמוק בפליטות גזי החממה, לנהל תהליך הסתגלות למציאות האקלימית החדשה שיצרו בכדור הארץ. אך למרות שהסכנות והפעולות שיש לנקוט ידועות שנים, עד כה, ישנם פערים הולכים וגדלים בין הפעולות הננקטות על ידי הממשלות לבין מה שנדרש כדי להתמודד עם הסיכונים הגוברים. חמור מכך: בזמן שהאנושות מתמהמהת, השפעות שינויי האקלים צפויות להתגבר עם כל התחממות נוספת, והאפקטיביות של צעדי ההסתגלות תפחת עם כל עלייה בהתחממות המואצת. הפערים נגרמים בשל חוסר מימון של הטרנספורמציה הנדרשת, חוסר מחויבות פוליטית ואי תחושת דחיפות.

"ראיתי דיווחים מדעיים רבים בזמני, אבל שום דבר כזה. דו"ח ה-IPCC של היום הוא אטלס של סבל אנושי והאשמה מחרידה נגד מנהיגות אקלים כושלת", הגיב בחריפות לדוח מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש. "כמעט מחצית מהאנושות חיה באזור הסכנה - עכשיו. מערכות אקולוגיות רבות נמצאות בנקודת האל-חזור - עכשיו. אין להכחיש את העובדות. ההתבטלות המנהיגותית היא פלילית, המזהמים הגדולים בעולם אשמים בהצתה של ביתנו. המדע ברור: צריך לקצץ את פליטות גזי החממה ב-45% בעשור הנוכחי. אבל לפי ההתחייבויות הנוכחיות, הפליטות יעלו ב-14% בעשור הזה. זאת קטסטרופה. דלקים מאובנים חונקים את האנושות. אנשים בכל מקום חרדים וכועסים, גם אני. עכשיו זה הזמזן להפוך זעם לפעולה. כל שבריר מעלה חשוב. כל קול יכול לעשות את ההבדל, וכל שניה נחשבת".

ילדי העולם, נמצאים בקו החזית של משבר האקלים, וצפויים לסבול מהשלכותיו בצורה החמורה ביותר. ילדים בני עשר ומטה כיום, צפויים לחוות עלייה של כמעט פי ארבעה באירועי קיצון גם בהתחממות של מתחת ל-1.5 מעלות צלזיוס עד שנת 2100, תחזית הנחשבת לאופטימית. בהתחממות של 3 מעלות, מדובר בעלייה של פי חמישה באירועי הקיצון. זהו תרחיש אפשרי, אם יפספסו ממשלות העולם את היעדים לאיפוס הפליטות שהציבו. הוריהם או סבם של אותם ילדים, לא יחוו במהלך חייהם חשיפה כל כך גבוהה לאירועי אקלים מסכנים חיים, בשום תרחיש התחממות.

השלכות משבר האקלים עלולים לערער את גישתם של ילדים לחינוך, ולהפחית את סיכוייהם לעבודה בשכר גבוה בשלבים מאוחרים יותר בחיים. אי השוויון יגבר, בעוד ש-800 מיליון עד 3 מיליארד בני אדם צפויים לחוות מחסור כרוני במים בשל התרבות הבצורות בתחזית התחממות של 2 מעלות, ועד כ-4 מיליארד בהתחממות של 4 מעלות. וככל שיהיה חם יותר, כך יהיה קשה יותר לגדל, לייצר או לשנע מזון, ומספר האנשים הסובלים מרעב בשנת 2050, ינוע מ-8 מיליון עד ל-80 מיליון בני אדם. עד אמצע המאה, יותר ממיליארד בני אדם בערי חוף נמוכות יהיו בסיכון מוגבר, רבים מהם יאלצו לעקור מביתם לאזורים גבוהים יותר, וכך תגבר התחרות האנושית על קרקעות, ותגבר ההסתברות לסכסוכים.

Swipe left to find out more 👇

Next week the #IPCC will present its next #ClimateReport called "Climate Change 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability"

האוכלוסייה החשופה לחום קטלני צפויה לגדול מ-30% היום ל-48-76% עד סוף המאה, בהתאם לרמות ההתחממות תחת תרחיש עסקים כרגיל או פעילות נחושה, ולמיקום גיאוגרפי. אם העולם יתחמם ביותר ב-4 מעלות עד 2100, מספר הימים עם מזג אוויר קיצוני שישפיע על אנשים העובדים במרחב הפתוח יעלה בכ-250 ימים בשנה באזורים כמו דרום אסיה, המדינות הטרופיות באפריקה ומיקומים שונים ברחבי מרכז ודרום אמריקה. ההשלכות תהיינה רב מערכתיות. למשל, בשל האירועים המשולבים הללו, יפחת ייצור המזון ומחירם יאמיר.

המדענים מפרטים כיצד מושפעות ויושפעו היבשות השונות בשל המשבר האקלימי. באירופה, עולה הסיכון לתמותה ותחלואה עקב חום, אזורים מועדים לשריפה יתרחבו. ברוב האזורים, הייצור החקלאי יפחת. אילו הטמפרטורה תעלה על התחממות של 3 מעלות, עלויות הנזקים והאנשים המושפעים ממשקעים והצפות, עשוי להכפיל את עצמו, ונזקי השיטפונות בחוף, יגדלו פי 10 עד סוף המאה ה-21. באסיה, איום גלי החום גבר, וכך בצורות באזורים צחיחים, ושיטפונות באחרים. מדינות אסיה חוות אקלים קיץ חם יותר, וכך עולה הביקוש לאנרגיה, לצד ירידה במשקעים משפיעה על הביקוש לאנרגיה בשל השימוש בהתפלה. באפריקה, הפריון החקלאי צומצם ב-34% מאז שנות השישים בשל שינויי האקלים, יותר מאשר בכל אזור אחר, והמצב צפוי להחמיר ולהותיר מיליונים חשופים למחסור בוויטמינים דוגמת ברזל, A, וחומצות שומן בשל תזונה לקויה.

המדענים מזהים בשטח עוד אותות למשבר: עונת השריפות מתארכת, והשטח הנשרף מדי שנה עולה. כמחצית מאוכלוסיית העולם חווה במהלך השנה מחסור חמור במים בשל שינויי האקלים ואירועי קיצון. תנאי הבצורת הפכו תכופים יותר באזורים רבים, והם משפיעים לרעה על החקלאות. כלל מערכות האנוש חוות שיבוש: תפוצת מחלות רחבה יותר בשל שינויי האקלים, אנשים רבים יותר החווים תת תזונה, איומים על הבריאות והרווחה הגופנית והנפשית, ואפילו מקרי מוות.

🔼 14% by 2030

🔼 30% by 2050

🔼 50% by 2100

This is the projected increase of #wildfires according to a new @UNEP report.

It calls to shift spending from reaction & response to prevention & preparedness.