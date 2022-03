7:00

צילומי לוויין מהלילה מראים כי רוסיה מכניסה כוחות נוספים לאוקראינה כדי להתגבר על ההתנגדות שבה היא נתקלת. השיירה הרוסית, באורך של 64 ק"מ, עושה את דרכה ככל הנראה לבירת אוקראינה - קייב.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:

1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures.