בעוד ש־Airbnb הודיעה כי תפסיק את כל הפעילות שלה ברוסיה ובבלארוס, כחלק מהחרם של חברות רבות על המדינה בעקבות המלחמה, באוקראינה החלה תופעה חדשה - אנשים מכל העולם מזמינים דירות Airbnb מבלי שיש להם כל כוונה להתארח בדירות. על פי דובר החברה, עד שבת בוצעו הזמנות בכ־2 מיליון דולר.

בשבוע שעבר, מארחי Airbnb באוקראינה החלו להיות מוצפים בהזמנות מאנשים בכל רחבי העולם שאינם מתכננים לבקר במדינה. זה חלק מקמפיין התנדבות יצירתי ברשתות חברתיות שמאפשר להעביר כסף לאוקראינים הנצורים בערים השונות וזקוקים לסיוע כספי בזמן שהכלכלה המקומית קפאה מאז הפלישה לפני כעשרה ימים.

הקריאה לאורחים להזמין דירות אירוח ב־Airbnb באוקראינה החלה באינטרנט, שם המזמינים הפוטנציאליים התבקשו גם להשתדל להזמין מאנשים פרטיים ולא מחברות.

Yesterday I shared an idea to support Ukraine by booking rooms for rent on AirBNB. 24 hours later, 100's of people are booking AirBnBs in Ukraine as a way to send immediate monetary assistance to people in hard-hit areas. The messages in response from the hosts are so moving pic.twitter.com/ai2Je8VKCt