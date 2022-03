הבנק הדיגיטלי ONE ZERO עדיין לא מאפשר לכל מי שרוצה להצטרף אליו לפתוח כבר עכשיו חשבון בנקאי, אך פרסם לראשונה עבור הנרשמים בהרשמה מוקדמת הצצה ראשונה לאפליקציה שלו. בנוסף, חשף הבנק את המודל העסקי שלו, לפחות בכל הנוגע לעמלות שיגבו מהלקוחות. בבנק שהקים אמנון שעשוע מבטיחים מודל עמלות גלובלי שיכלול את כל הפעולות הבנקאיות, אך לא חשפו מה יהיה התעריף הכולל שיגבו מלקוחותיה וזה יפורסם רק בסמוך להשקה לציבור.

"לא עוד מחיר משתנה בכל חודש, עם תשלום על כל פעולה ועמלה על כל שורה. ב-ONE ZERO הלקוחות ישלמו מחיר חודשי קבוע, שקוף והוגן שייצר זהות אינטרסים בין מנהלי הכספים שלנו ללקוחות, מבלי להרוויח יותר ככל שהלקוח יבצע יותר פעולות", ציינו בבנק.

לגלובס נודע כי בבנק מתכוונים לבנות כמה חבילות דמי מינוי בתעריפים שונים על מנת שהלקוח יוכל לבחור את זו המתאימה לו, בהתאם לסוגי הפעולות הבנקאיות שהוא מבצע. כך למשל לקוח שאינו מבצע פעולות בני"ע יוכל לבחור חבילה מצומצמת יותר וכך להוזיל לעצמו את דמי המינוי.

על פי ONE ZERO דמי המנוי החודשיים כוללים את מנהלי הכספים האישיים וגם פטור על רוב העמלות שנגבות באופן קבוע בבנק, הרבה מעבר לפטור מעמלות עו"ש ומדמי כרטיס חיוב. בכלל זה יינתן פטור מעמלות המרת מט"ח על רכישות בחו"ל, פטור מעמלת ערבות בנקאית, פטור מעמלת הקצאת אשראי, פטור מעמלת טיפול בהלוואה ועוד שורה של עמלות שהעלויות שלהן מסתכמות לאלפי שקלים בשנה.

ביום שלישי שלח ONE ZERO לרשימת ההמתנה שלו, המונה עלפי ONE ZERO מעל 75 אלף איש, הצצה ראשונה לאפליקציית הבנק. האפליקציה נועדה לאפשר ממשק רצוף בין הבנק ללקוח ובאמצעותה יציע הבנק כלים וטיפים כיצד לחסוך ולנהל את הכסף באופן שוטף.

בבנק הסבירו זאת באמצעות כמה דוגמאות, למשל בדיקת יעדי החיסכון הרצויים של הלקוח מול התזרים החודשי החזוי שלו, זיהוי על בסיס דפוסי התנהלות היסטוריים שהלקוח צפוי להיכנס למינוס זמני בחשבון כאשר כמה ימים לאחר מכן, עם כניסת המשכורת, החשבון יתאזן ולהעניק ללקוח המלצה שתמנע את הכניסה למינוס, סריקת פעילות כרטיסי האשראי שתצביע על עליה בתשלום חודשי קבוע כתוצאה מסיום הטבה ועוד.