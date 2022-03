הבנק הדיגיטלי ינסה למשוך לקוחות עם מודל עמלות גלובלי

הבנק הדיגיטלי ONE ZERO עדיין לא מאפשר לכל מי שרוצה להצטרף אליו לפתוח חשבון בנקאי, אך פרסם לראשונה עבור הנרשמים בהרשמה מוקדמת הצצה לאפליקציה שלו. הבנק אף חשף את המודל העסקי שלו, לפחות בכל הנוגע לעמלות שייגבו מהלקוחות. בבנק, שהקים פרופ' אמנון שעשוע, מבטיחים מודל עמלות גלובלי שיכלול את כל הפעולות הבנקאיות, אך לא חשפו מה יהיה התעריף שיגבו מהלקוחות - והוא יפורסם רק בסמוך להשקה לציבור.

לגלובס נודע כי בבנק מתכוונים לבנות כמה חבילות דמי מינוי בתעריפים שונים על מנת שהלקוח יוכל לבחור את המתאימה לו. כך למשל לקוח שאינו מבצע פעולות בני"ע יוכל לבחור חבילה מצומצמת יותר וכך להוזיל לעצמו את דמי המינוי.

על פי ONE ZERO דמי המנוי החודשיים כוללים את מנהלי הכספים האישיים וגם פטור על רוב העמלות שנגבות באופן קבוע בבנק, הרבה מעבר לפטור מעמלות עו"ש ומדמי כרטיס חיוב. בכלל זה יינתן פטור מעמלות המרת מט"ח על רכישות בחו"ל, פטור מעמלת ערבות בנקאית, פטור מעמלת הקצאת אשראי, פטור מעמלת טיפול בהלוואה ועוד שורה של עמלות שהעלויות שלהן מסתכמות לאלפי שקלים בשנה.

ביום שלישי שלח ONE ZERO לרשימת ההמתנה שלו, המונה עלפי ONE ZERO מעל 75 אלף איש, הצצה ראשונה לאפליקציית הבנק. האפליקציה נועדה לאפשר ממשק רצוף בין הבנק ללקוח ובאמצעותה יציע הבנק כלים וטיפים כיצד לחסוך ולנהל את הכסף באופן שוטף.

בבנק הסבירו זאת באמצעות כמה דוגמאות, למשל בדיקת יעדי החיסכון הרצויים של הלקוח מול התזרים החודשי החזוי שלו, זיהוי על בסיס דפוסי התנהלות היסטוריים שהלקוח צפוי להיכנס למינוס זמני בחשבון כאשר כמה ימים לאחר מכן, עם כניסת המשכורת, החשבון יתאזן ולהעניק ללקוח המלצה שתמנע את הכניסה למינוס, סריקת פעילות כרטיסי האשראי שתצביע על עליה בתשלום חודשי קבוע כתוצאה מסיום הטבה ועוד.

רועי ויינברגר

אזור התעשייה

שת"פ מחקרי בין ישראל לאמירויות

מחקר גנטי ראשון מסוגו, פרי עבודה משותפת של מכון המחקר והחדשנות קאהן סגול מכבי (KSM) לבין חברת G42 Health מאיחוד האמירויות יבחן את הקשר בין מחסור בוויטמין D, שאופייני לאוכלוסיית המזרח התיכון, לסיכון לחלות במחלות כרוניות.

החוקרים יבחנו תוכניות אסטרטגיות למניעה וטיפול במחלות כרוניות הקשורות למחסור בוויטמין בשני שלבים. ראשית, יבוצע ריצוף גנומי של קבוצת מטופלים הסובלים ממחסור בוויטמין D בקרב האוכלוסיה הישראלית והאמירותית. בהמשך ייבחנו קשרים בין מאפיינים גנטיים לתחלואה נוספת.

לדברי ד"ר טל פטלון, מנהלת מכון KSM, "מדובר בשיתוף פעולה אסטרטגי בין המדינות ובניית גשר למחקרים משותפים ופיתוח האקוסיסטם בתחום החדשנות הרפואית". ד"ר וליד זאהר, החוקר הראשי של G42 Healt, הוסיף כי "הידע והנתונים מהמחקר, וכן שיתופי הפעולה במסגרתו, יהוו את התשתית לעתיד בריא יותר עבור תושבי האזור".

המחקר נערך בעזרת תוכנית USAID's MERC, המממנת מחקרים של חוקרים מישראל וממדינות ערב במגוון תחומים.

מצנח הזהב

אלון חבר מונה למשנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים בחברת הנדל"ן המניב אפי קפיטל.

תום משה מונה למנהל מוצרי דאטה בחברת aQurate, ספקית פתרונות ניהול נתונים.

שמוליק ענתבי יכהן כסגן נשיא אזורי ב־VMware, שמפתחת תוכנות הדמיה.

רונית טישלר פיטי, 41, תכהן כסמנכ"לית תפעול בשב"א.

דנה אופיר, 39, מונתה למנהלת מרחב דרום של התאחדות התעשיינים.

רוית דניאלי, 48, מונתה למנהלת אגף פתרונות אינטגרציה במטריקס דיגיטל ופינטק.

סיון אביהוד מונתה לסמנכ"לית אנשים גלובלית בנקסט אינשורנס.

קארין ציגלר מונתה למנהלת המכירות של אזור EMEA ב־Demostack.

אורי ביטון מונתה למנהלת מערך הנוער במשרד הפרסום Teenk.

חדשות טובות

ארגון פתחון לב חנך את המרכז הלוגיסטי החדש בראשון לציון, בהשקעה של כ־1.5 מיליון שקל. בארגון מציינים כי המהלך יאפשר להרחיב פי 6 את היקף הסיוע לנזקקים.