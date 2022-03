6:45

בית הנבחרים של ארה"ב אישר סיוע בגובה 13.6 מיליארד דולר לאוקראינה. האישור הסופי של הסיוע צפוי לעבור בסנאט בימים הקרובים.

Today, the House will proudly pass our government funding legislation, which includes $13.6 billion in assistance for Ukraine.

We will also pass our strong, bipartisan bill to ban Russian oil and energy products and taking further actions to diminish Russia’s economy.