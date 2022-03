10:45

מושל מחוז לביב באוקראינה הודיע על 9 הרוגים ו-57 פצועים במתקפה הרוסית על הבסיס הצבאי "המרכז הבינלאומי לשמירה על שלום וביטחון" בו צבא אוקראינה מתאמן יחד עם צבאות נאט"ו. המושל מקסים קוזינצקי אימת כי רוסיה שיגרה 30 טילים על הקומפלקס הצבאי ממרחק של כ-50 קילומטר דרומית מערבית ללביב וכ-25 קילומטר מהגבול האוקראיני עם פולין. המתקפה אירעה לקראת השעה 6:00 בבוקר בשעון המקומי. דיווחים מוקדמים יותר ציינו 8 טילים בלבד.

בתוך כך, שר ההגנה האוקראיני אולקסיי רזניקו אמר כי מדריכים צבאיים זרים עבדו במתחם בלביב וכי עדיין לא ברור אם היו במקום כשהמתקפה הרוסית התרחשה.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!