בשקט בשקט, האוליגרכים הרוסים מנסים למכור את נכסי הנדל"ן היוקרתיים שלהם במנהטן, כל על פי דיווחים שונים שונים בתקשורת האמריקאית. ברקע הדברים, החשש שהם עלולים לעמוד בפני סנקציות בקרוב, שיביאו להחרמת נכסיהם בארה"ב.

בעוד שיאכטות של אוליגרכים שכנסו לרשימת הסנקציות של האיחוד האירופי וארה"ב, מוחרמות ברחבי העולם, ונכסיהם מוקפאים במטרה ללחוץ על נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לסיים את המלחמה באוקראינה, כמה מעשירי רוסיה, מנסים להיפטר מרכושם בניו יורק.

הארגון גלובל וויטנס (Global Witness) מעריך את נכסי האוליגרכים בחשבונות חוץ בבבנקים שונים בעולם וכן במקלטי מס בכ־2 טריליון דולר. על פי דיווח בדיילי מייל, נכסי נדל"ן של האוליגרכים בניו יורק, הן בהיקף של לפחות מיליארד דולר. לפי "פוקס ביזנס", כ־61 נכסים של אוליגרכים כבר יצאו לשוק או הורידו מחירים, ולפחות 70 נוספים שוקלים "מכירות שקטות", כלומר, להיפטר מנכס באופן פרטי, מבלי להוציאו לשוק באופן פומבי.

"כולם מגששים עכשיו", סיפרה דולי לנץ, סוכנת נדל"ן יוקרה לרשת פוקס. לדבריה, בשבוע האחרון הסוכנות שלה קיבלה שיחות מכ־50 לקוחות רוסים שביקשו לבחון איזה תג מחיר אפשר לגבות עבור הנכסים שלהם. על פי הדיווח רבים מהנכסים ממוקמים ב"אזור המיליארדרים" (Billionaires' Row) - באזור רחוב 57, בסמוך לסנטרל פארק והשדרה החמישית, היכן שממוקמים חלק מהבניינים היקרים ביותר בעיר.

שוק הנדל"ן היוקרתי של מנהטן נשען מזה שנים על השקעות זרות. בשנות ה־80 היו אלה יפנים שהגיעו לעיר בחיפוש אחר נכסי יוקרה. אפילו הבנק המרכזי של יפן רכש נכסים במנהטן. לפני 15 שנה הדמוגרפיה של העושר השתנתה, ואוליגרכים רוסים, החלו להגיע במספרים ניכרים לניו יורק ולשוק הנדל"ן היוקרתי המקומי. בשנים האחרונות נכסי הנדל"ן היוקרתיים נרכשו הסתמכו יותר על זרם של קונים עשירים מהמזרח, בעיקר מסין, הונג קונג וטאיוואן.

בעוד שחלק מהנכסים מוצעים כאמור למכירות שקטות, אך יש גם כאלה שהם כבר לגמרי גלויים.

כך למשל, אלכסיי קוזמיצ'ב, שפורבס מעריך את הונו בכ־6.2 מיליארד דולר, מציע כעת למכירה דירה שברשותו. קוזמיצ'ב, הבעלים של אלפא־בנק, אחד הבנקים הפרטיים הגדולים ביותר ברוסיה, שנמצא ברשימת הסנקציות אמריקאיות, מציע כעת למכירה את הקוואדרופלקס שלו באפר איסט סייד של מנהטן, ברחוב 33 EAST 74 במנהטן ב־41 מיליון דולר. פחות מהמחיר שהוא שילם עליו ב־2016, הוא רכש אותו ב־42 מיליון דולר.

גם ולרי קוגן, הבעלים של נמל התעופה דומודדובו במוסקבה, ואשתו אולגה, מעמידים למכירה נכסי נדלן שברשותם. על פי מקורות ששוחחו עם "הניו יורק פוסט", השניים מעמידים למכירה דירה שלהם בבניין הפלאזה במנהטן, תמורת 50 מיליון דולר. על פי הדיווח בדיילי מייל, מאז שהחלה המלחמה באוקראינה, 16 דירות אחרות בפלאזה, הועמדו למכירה בשווי של בין אחד ל־28 מיליון דולר.

בני הזוג קוגן גם מוכרים את ביתם השני באפר איסט סייד, ב-515 Park Avenue, בתוספת בית מגורים באפר ווסט סייד ב-15 Central Park West, אחוזה בקונטיקט, ונכסים נוספים. על פי הדיווחים, השניים מנסים להיפטר מנכסים בארה"ב בשווי 250 מיליון דולר.

ב־2020 דווח בישראל כי השניים מעמידים למכירה אחוזה שלהם בקיסריה במחיר של 845 מיליון דולר. בערך באותו הזמן הם גם העמידו למכירה פנטהאוז בטיילת בתל אביב ב־65 מיליון דולר.

Good lord talk about gaudy...

Russian billionaire Valery Kogan is selling his mansion in the Israeli seaside town of Caesarea. It was completed just a few years ago.

It's nearly 70,000 square feet and can be yours for $258 million. https://t.co/RPP6gXeeKW pic.twitter.com/badqQ8nmtt