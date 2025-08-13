דיוטי פרי כבר יש, אז למה שדה התעופה בחיפה מתקשה להמריא?

השבוע נפתח לראשונה בטקס חגיגי הדיוטי פרי בנמל התעופה חיפה, צעד נוסף שמסמן כי הנמל הצפוני, שחזר לאחרונה לפעילות מלאה, אכן התעורר לחיים. החנות, שמפעילה חברת Layam, משתרעת על פני 200 מ"ר ומספקת את כל המוצרים הפטורים ממס כמעט כמו בנתב"ג - רק בלי התורים.

● במקום טורקיה? המדינה שרוצה להפוך ליעד הטיסות החדש של הישראלים

● מחירי הטיסות לשורה של יעדים נחתכו השבוע בחדות

פתיחתו המחודשת של השדה בחיפה בדצמבר האחרון הייתה בשורה לענף, ובעיקר לתושבי הצפון. אם בעבר השדה שימש רק עבור מטוסים שפעלו באסדות הגז, כעת הוא פתוח גם לפעילות תיירותית בינלאומית.

לפי נתוני רשות שדות התעופה לחודש יוני, 67,964 נוסעים עברו בשדה לטיסות בינלאומיות מתחילת השנה. נזכיר כי נתוני חודש יוני הושפעו מאוד מהמערכה מול איראן, וכי שיאי יולי־אוגוסט עוד לפנינו. בטיסות פנים עברו 21,953 נוסעים בסך הכול. דבר זה התאפשר הודות לחברת התעופה החדשה של ניר צוק - אייר חיפה. זו החייתה את השדה שהיה כמעט נטוש במשך שנים, למעט חברות בודדות שפעלו בו לפרקי זמן קצרים כמו טוס הקפריסאית.

החברה מפעילה טיסות לארבעה יעדים בינלאומיים, שבהם לרנקה, פאפוס, רודוס ואתונה; וכן טיסות פנים ארציות לאילת. בשעה שהעומסים בנתב"ג כבדים, נוסעים בחיפה מדווחים על צ'ק אין מהיר - שלפעמים אורך רבע שעה בלבד.

שירלי כהן עורקבי, סמנכ"לית אשת טורס, מסבירה כי "השדה בחיפה נותן פתרון מצוין לחבל ארץ מאוד משמעותי ולתושבי הצפון. מדובר בשדה קטן ויעיל - זמן ההמתנה קצר, אין עומס ואין צריך להגיע שלוש שעות לפני הטיסה. היעדים שניתן לטוס אליהם הם מאוד פופולריים בקרב הישראלים. אני מאוד מקווה שישקיעו בו, כך שיתאפשר להטיס ממנו מטוסים גדולים יותר".

האם שדה התעופה הנוסף מוזיל עלויות?

מבדיקת גלובס באתר אייר חיפה, כמעט ולא נותרו כרטיסים של הרגע האחרון לחודש אוגוסט, בעיקר בטיסות חזור. המחירים ההתחלתיים אחידים בין היעדים: למשל, המחירים ההתחלתיים לקפריסין בחודש אוגוסט מתחילים מ־298 דולר לכרטיס הלוך חזור. לספטמבר, עם הירידה בביקושים, ניתן למצוא כרטיסים החל מ־198 דולר הלוך ושוב. ביוון המחירים בין היעדים משתנים - לרודוס ניתן לטוס ברגע האחרון במחיר שמתחיל מ־448 דולר לטיסה הלוך ושוב, ובספטמבר המחיר ההתחלתי צונח ל־298 דולר. לאתונה, המחיר מעט גבוה יותר, החל מ־478 דולר לרגע האחרון, לעומת 358 דולר בחודש ספטמבר.

בהמראה מנתב"ג, מחירי הרגע האחרון לקפריסין נוטים להיות גבוהים יותר. לעומת זאת, בספטמבר המחירים בנתב"ג לרוב אטרקטיביים יותר מאלה שבחיפה. בנתב"ג יש תחרות בין חברות תעופה רבות, ובשיא עונת אוגוסט, כאשר הביקוש גבוה, השפעת התחרות מצטמצמת. עם הירידה בביקוש, ניתן לראות כי היצע החברות בנתב"ג מסייע להוריד את המחירים. לעומת זאת מחירי הרגע האחרון ליוון נמוכים יותר בנתב"ג באופן גורף, הודות למגוון הרחב של חברות התעופה שטסות לשלל יעדים בה.

יתרון משמעותי של נמל התעופה בחיפה לעומת נתב"ג הוא החניה בשדה, שנכון להיום היא ללא תשלום. אמנם השדה אינו מקושר ישירות לתחנת רכבת, אך ניתן להגיע אליו באמצעות שאטלים מתחנת הרכבת לב המפרץ. עבור תושבי הצפון, עלויות הנסיעה לנתב"ג עשויות להגיע לסכומים שמצדיקים בחירה בטיסה יקרה יותר מחיפה - במיוחד אם היא חוסכת זמן והוצאות נוספות.

אייר חיפה תישאר שם לבד

נכון להיום, לאייר חיפה שלושה מטוסי ATR 72-600. במסגרת תוכנית ההתרחבות של החברה, צפוי המטוס הרביעי להצטרף לפעילות בתחילת ספטמבר, והמטוס החמישי עד סוף דצמבר. מדובר במטוסים שבהם מספר קטן יחסית של כ־80 מושבים, והבחירה בהם אינה מקרית. נכון להיום, אורך המסלול בנמל קצר מדי בשביל מטוסים גדולים כמו אלו שמפעילות רוב חברות התעופה - 1,200 מטר בסך הכול. אולם אם היו מאריכים אותו ל־1,500 מטר, ניתן היה להפעיל ממנו טיסות ליעדים קרובים ולאיי יוון, ואם היו מאריכים את המסלול ל־1,900 מטר, ניתן היה לטוס גם לאירופה.

ד"ר עוזי פרוינד־פינשטיין, מרצה במחלקה לניהול תיירות ומלונאות, המכללה האקדמית כנרת, מסביר כי "שדה התעופה בחיפה מוגבל. מסביבו נבנו מבנים כמו בתי הזיקוק לדוגמה, המקשים על האפשרות להרחיב את המסלול לכיוונו - בעוד שהים בכיוון השני. ברגע שהקימו את הנמל הסיני (נמל המפרץ) בחיפה, הדבר יצר מגבלות נוספות על נמל התעופה".

לפי עיריית חיפה, לא נזנחה התוכנית להרחיב את מסלול ההמראה בשדה התעופה. גם ברשות שדות התעופה פועלים להרחבת המסלול ב־300 מטר - אך גם כך אורכו לא יספיק למטוסים רחבי גוף. לצורך מימוש התוכנית נדרשים השקעה תקציבית והליך סטטוטורי חדש בוועדות התכנון - תהליך שיכול להימשך שנים.

יש קיבולת להפעלת טיסות נוספות

במתכונתו הנוכחית, לשדה התעופה יש קיבולת להפעלת טיסות נוספות, אך מגבלותיו במרחב ובתשתיות הופכות אותו לפחות אטרקטיבי בעיני חברות תעופה רבות - דבר שלא יאפשר לתחרות משמעותית להתקיים בשדה. בטווח הנראה לעין, אייר חיפה היא היחידה שצפויה להפעיל ממנו טיסות, ובחברה מתכננים להתרחב בצי המטוסים ולהוסיף יעדים נוספים באגן הים התיכון.

בעבר השדה כבר הוכיח את חשיבותו: במהלך מבצע "עם כלביא", כאשר נתב"ג עמד בפני איומים והפעילות בשדה רמון הוסבה לצרכים אופרטיביים - פיצול הטיסות בין שני שדות, כולל מבצעי חילוץ שבהם השתתפה גם אייר חיפה, תרם ליכולת התפעולית של המערכת האווירית בזמן חירום.