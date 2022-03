פתיחת המפעל החדש של טסלה בברלין מתבצעת בעיתוי הטוב ביותר והגרוע ביותר בו זמנית. מצד אחד, הביקוש לרכב חשמלי בעולם ובאירופה בפרט מעולם לא היה גדול יותר. בגרמניה, למשל, מחירי ליטר דלק בתחנות נעים כיום סביב 2.2 אירו לליטר. מדובר בשיא של כל הזמנים, שמכניס את כל הכלכלה הגרמנית ואת כל התחבורה היבשתית במדינה ובאירופה ל"הלם מחירים", ושולח את כל הלקוחות לחפש אלטרנטיבות חשמליות.

באירופה מעריכים שיש כיום שניים-שלושה לקוחות לכל רכב חשמלי חדש, שהיצרנים מסוגלים לייצר, אפילו אם מדובר ברכבי פרמיום חשמליים דוגמת טסלה. במילים אחרות, סביר להניח, שלכל רכב שייצר המפעל החדש של טסלה בשנה הקרובה כבר יש לקוח.

מן הצד השני, כל עלויות הייצור הגלובליות של הרכב החשמלי עלו בשבועות האחרונים בצורה דרמטית. מחירי הליתיום והניקל זינקו מבעד לתקרה וכך גם מחירי האלומיניום, הפלסטיק וכדומה. כך למשל, יצרנית הסוללות הגדולה בעולם, CATL הסינית, שהיא גם ספקית סוללות מרכזית של טסלה, נאלצה להעלות החודש את מחירי סוללות הליתיום לרכב באלפי דולרים. התוצאה הייתה גל של התייקרויות חדות במחירי כלי הרכב החשמליים, ובינתיים בסין, טסלה עצמה העלתה את המחירים בהיקף של אלפי דולרים בתוך שבועות בודדים.

המפעל של טסלה בגרמניה יצטרך גם להתמודד עם עלויות ייצור גבוהות מאוד בשל עליית מחירי האנרגיה לתעשייה והתובלה במשאיות. אם לוקחים בחשבון את הלחצים האינפלציוניים הגדלים בגרמניה עוד לפני פרוץ המלחמה באוקראינה, קרוב לוודאי שגם מחכים לטסלה ימים סוערים בכל הנוגע לעלויות ההעסקה ויחסי כוח האדם.

אלה בעיות, שאיתם מתמודדים כיום כל יצרני הרכב החשמליים בעולם. השאלה הגדולה היא האם המפעל הגרמני החדש יביא עימו שיפור בהיצע ובמחירים של טסלה בישראל, ובמקביל שיפור בתחרותיות ובנגישות של הפלח החשמלי כולו לצרכן - כפי שקרה בעת כניסתה הראשונית של טסלה לישראל. התשובה היא שככל הנראה זה לא יקרה בטווח הקצר.

המפעל של טסלה בגרמניה צפוי לייצר בטווח הנראה לעין דגם אחד בלבד - הקרוסאובר טסלה Y. הדגם הזה עדיין לא משווק בישראל, ואחרי ההתייקרויות החדות במחירו בעולם בחודש החולף, ספק אם נחיתתו בישראל, בין אם יהיה מתוצרת סין או מתוצרת גרמניה, תשפיע מהותית על השוק המקומי. נכון להיום המחיר של דגם הבסיס של טסלה Y בגרמניה (LR) עומד על קצת יותר מ-60 אלף אירו לפני סבסוד ממשלתי, וסביר להניח שבישראל המחיר יתחיל בלמעלה מ-300 אלף שקל לפני תוספות.

לא זו בלבד, שהמחיר הזה יציב את טסלה Y עמוק בטריטוריה של רכבי היוקרה, אלא שכרגע לפחות הוא גם הופך אותה ליקרה בפער משמעותי מאוד מהמתחרים באירופה. כך, למשל, המתחרה הצמוד של ה-Y, פולקסווגן ID.4 בגרסה המקבילה (GTX), עולה כיום בגרמניה כמעט עשרת אלפים אירו פחות. אמנם גם המתחרים האירופאים צפויים להעלות מחירים, אבל ב-300 אלף שקל הפוטנציאל השיווקי של הרכב בישראל מוגבל מאוד.

תיאורטית, הייצור של הרכב באירופה אמור "לחסוך" ללקוח הישראלי את המכס בגובה 7% שמוטל על כלי הרכב של טסלה שמיובאים מסין. אבל אם טסלה תשתמש במכוניות המיוצרות בגרמניה בסוללות מתוצרת סין, מה שסביר שיקרה, היא תשלם בישראל עליהן מכס מלא מכיוון שהסוללות הן מרכיב מאוד משמעותי בעלות הכוללת של הרכב. יתר על כן, טסלה לא נוהגת לבצע בידול מחירים בהתאם למדינת הייצור של כלי הרכב שלה, כלומר הסיכוי להוזלה בגלל המעבר לגרמניה קלוש.

גם עלויות התובלה הנמוכות יותר מאירופה בהשוואה לסין, לא צפויות להתבטא בהוזלה במחיר לצרכן - ההפרש בין הובלת רכב לארץ מאירופה לעומת סין הוא זניח.

מה שכן, אם וכאשר כלי הרכב מתוצרת המפעל הגרמני ישווקו בישראל, ובעיית עודפי הביקוש בארץ תיפתר, המשמעות תהיה שמועדי אספקה יהיו קצרים הרבה יותר. אולי אפילו בטווח של שבוע במקום חודש.

ישראל לא נמצאת כיום בראש סדר העדיפויות הגיאוגרפי של טסלה. זמן ההמתנה לדגם ה-Y בארצות הברית, למשל, עומד כיום על כמעט שמונה חודשים, ולא מן הנמנע שחלק מהייצור של המפעל הגרמני יופנה לשם. נזכיר, שבחודש שעבר היו אמורות להגיע לישראל כ-500 מכוניות ראשונות של טסלה Y מסין, אולם בטרם נפרקו באשדוד, כשהן עדיין היו על הים, הן נותבו ליעד אחר באירופה. כנראה כדי לכסות התחייבויות בוערות יותר של החברה.

בשורה התחתונה, מפעל חדש של רכב חשמלי, שנמצא קרוב יותר לישראל, עשוי לשפר בטווח הארוך את הזמינות והתחרותיות של טסלה בישראל. אבל עם היחס הנוכחי של ביקוש והיצע בשוק הרכב החשמלי בעולם, יעבור זמן רב עד שתהיה לכך השפעה מהותית בישראל.

המפעל הראשון לייצור מכוניות טסלה באירופה נחנך בעיירה גרינהיידה שליד ברלין, בטקס חגיגי בהשתתפות קנצלר גרמניה, שר הכלכלה הגרמני ומנכ"ל החברה אלון מאסק. המפעל, המכונה "ג'יגה ברלין", נבנה במהירות שיא על שטח שהיה עד לאחרונה יער.

