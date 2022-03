כדי לחשוף את התשובות גללו מטה.

1. זלנסקי נבחר ברוב קולות מוחץ, והיה לנשיא הפופולרי ביותר בעת בחירתו. בכמה אחוזים זכה מקולות הבוחרים?

2. איך נקרא "גוגל הרוסי"?

3. מה הייתה יוזמת ההגנה שנקראה "מלחמת הכוכבים"?

4. מי היה "החזון איש", שעל שמו נקרא הרחוב הראשי בבני ברק?

5. מה הקשר המשפחתי בין הרב קנייבסקי ז"ל לחזון איש?

6. מי כונו "שני אליהו"?

7. לפי התיעוד הרשמי של אקו"ם, לאיזה שיר ישראלי יש הכי הרבה ביצועים?

8. מהו שם האלבום הראשון של הביטלס?

9. מאיזה סרט לקוח הציטוט "הוא ישן עכשיו עם הדגים"?

10. באיזו ממלכה שלטה רביעיית המלכים פיטר, אדמונד, סוזן ולוסי?

11. מה שמה של הרכבת העל-קולית שהציע היזם אילון מאסק?

12. מהו קו הרכבת העמוס בעולם?

13. מי כתב את המילים לשיר "רכבת לילה לקהיר"?

14. ועדיין באותו שיר. באיזו שפה הקריאות בפזמון החוזר: "גילה גילה כֹּגָ'א בודי" ו"גילה גילה צִ'י כָּאר כַּרְדִי"?

15. באיזו שפה קוראים לאבא mama ולאמא deda?