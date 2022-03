בין שרת הפנים איילת שקד לבין ראש מינהל התכנון במשרד, דלית זילבר, מתקיים פער משמעותי בתפישות העולם: בעוד שקד חותרת להקמתם של 20 יישובים חדשים בצפון ובדרום, הרי שזילבר דוגלת בהרחבת הערים הקיימות וציפופן ושיפור דרמטי בתשתיות התחבורה הציבורית. בשיחה שהתקיימה באולפן גלובס לקראת סיום הקדנציה של זילבר בקיץ הקרוב, אמרה: "החבר'ה הצעירים מכירים ביתרונות החיים בעיר צפופה, עם תחבורה ציבורית יעילה ועם אפשרות להגיע לכל מקום באופניים, קורקינט או ללכת ברגל. זה משהו שלדור המבוגר, קשה יותר להפנים".

בעיקר, זילבר חידדה בשיחה עמה ש: "בסוף לא תהיה ברירה אלא לתכנן כמו שצריך, כי נגיע ל-30 מיליון טיסות בשנה בנתב"ג, ויהיה ברור שחייבים שדה תעופה נוסף. זה קשה כי הכל זה נימבי (Not in my back yard)".

שקד מתכוונת לצמצם את עצמאותו של תפקיד ראש המינהל לאחר לכתה של זילבר, כך שתהיה לה עליו יותר שליטה. לאן הולכים מכאן והאם אפשר לשמור על אופטימיות? האזינו לפרק השבוע של "הצוללת של גלובס".