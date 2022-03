חתמה על הסכם סליקה: yes תסלוק את נטפליקס בחשבונית שלה

חברת yes חתמה עם נטפליקס על הסכם סליקה שיאפשר ללקוחות לשלם לנטפליקס בחשבונית אחת דרך yes פלוס. החברה הודיעה ללקוחותיה כי תציע חבילה מוזלת ללקוחות yes פלוס ו-STING TV וסליקה משותפת של נטפליקס בחשבונית אחת. ההצעה זמינה ללקוחות חדשים וללקוחות קיימים, וניתן להצטרף דרך אתר yes.

לקוחות yes פלוס קיימים במסלול ה-Ultimate ישלמו על חבילת נטפליקס סטנדרט 249 שקל לחודש. לקוחות STING TV ישלמו על מסלול החבילה המושלמת עם חבילת נטפליקס סטנדרט מחיר של 149 שקל.

החברה הודיעה כי המחיר ללקוחות חדשים לחבילת yes פלוס Ultimate, כולל ממיר וכולל נטפליקס סטנדרט, יעמוד על 119 שקל לשלושה חודשים ראשונים ולאחר מכן על 249 שקל בחודש.

ללקוחות STING TV, בחבילה המושלמת כולל ממיר, מחיר החבילה עם נטפליקס יעמוד על 129 שקל לחודש בשנה הראשונה.

לקוח שירצה להעביר את התשלום לנטפליקס בחשבונית אחת דרך yes, יוכל להתקשר למוקד החברה ולעשות זאת.

נזכיר כי בקרוב yes פלוס צפויה להשיק חבילת שידורים בתשלום אחד ביחד עם דיסני פלוס, שבחרה בה להשקת הפלטפורמה שלה בישראל.