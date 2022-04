זלנסקי: הכוחות הרוסיים שנסוגים מקייב משאירים מאחוריהם מוקשים

9:15

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר הבוקר כי הכוחות הרוסיים שנוסגים מאזור קייב משאירים מאחוריהם "אסון מוחלט". זלנסקי טען כי הצבא הרוסי משאיר מוקשים ב"כל האזור", כולל סביב בתים וגופות שנשארו במקום. הנשיא הוסיף כי הכוחות הרוסיים אמנם נסוגים באטיות מהאזורים סביב קייב וצ'רניהיב אך עושים זאת באופן ניכר.

הצבא האוקראיני ציין כי הוא שיחרר 29 יישובים באזור קייב וצ'רניהיב מהכיבוש הרוסי. בנוסף, הצבא העריך ש-20% מהכוחות הרוסיים סביב קייב נסוגו. עם זאת, הממשלה האוקראינית ומערכות ביטחון נוספים הזהירו מלחשוב שרוסיה נמצאת בנסיגה.

בנוסף, הצבא האוקראיני אמר כי הוא מנע אתמול 9 תקיפות של הצבא הרוסי, והרס 8 טנקים, 44 כלי רכב משוריינים, 16 כלי רכב נוספים ו-10 מערכות ארטילריה. בפוסט שפורסם בטלגרם, נכתב שחיילים רוסים ניסו לפגוע בתשתיות קריטיות באודסה, אך נכשלו בכך.

טילים רוסיים פגעו הבוקר בשתי ערים במחוז פולטבה שנמצא במרכז אוקראינה, וגרמו לנזק לתשתיות ולבתי מגורים, כך לפי דיווח של "רויטרס". הטילים פגעו בעיר פולטבה, בירת המחוז, ובקרמנצ'וג, אחת הערים הגדולות באזור.

