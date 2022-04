הציוץ הראשון שפורסם בטוויטר מוצע למכירה עבור 48 מיליון דולר

נכס ה-NFT של הציוץ הראשון אי פעם ברשת החברתית טוויטר, הציוץ האייקוני: "just setting up my twttr" שפורסם על ידי מייסד שותף טוויטר והמנכ"ל לשעבר, ג'ק דורסי, מוצע כעת למכירה תמורת כמעט 48 מיליון דולר, פי שישה עשרה ממה שהרוכש המקורי שילם לפני שנה.

סינה אסטבי, מנכ"ל Bridge Oracle, שירות בלוקצ'יין מלזי, הודיע בטוויטר כי הוא יעמיד למכירה את נכס ה-NFT של הציוץ ממרץ 2006 של דורסי, תמורת 14,969 אתריום, סכום שווה ערך ל-48,170,841 דולר. לצורך ההשוואה, כשאסטבי, רכש את ה-NFT בשנה שעברה, הוא שילם 2.9 מיליון דולר.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0