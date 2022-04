היום בבוקר מנכ"ל טוויטר פירסם שאלון מאסק החליט לא להצטרף לדירקטוריון החברה. בהודעתו, פאראג' אגרוואל תיאר כיצד הדירקטוריון תיכנן לשלב את מאסק בדירקטוריון כבר ביום שבת, אך שבאותו יום מאסק הודיע שהוא לא יצטרף לדירקטוריון.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk