כניעה או השמדה: האזהרה לערי אוקראינה ערב נפילת מריופול

הקרב על מריופול מתקרב והולך אל סיומו. בערך 3,500 חיילים אוקראיניים מתבצרים באתר 'אזובסטאל', אחת מתשלובות הפלדה הגדולות ביותר באירופה. היא משתרעת על פני 8 קמ"ר, ומנהרותיה נמצאות בעומק של 80 מ'. יש סימנים שתחמושתם אוזלת. מתנדב בריטי באחת היחידות האוקראיניות הצליח לשלוח מסר הביתה, שהוא וחבריו עומדים להיכנע, מפני שאין להם עוד נשק.

עמידתה ההירואית של עיר הנמל הזו, בדרום מזרח אוקראינה, במשך 50 יום, תיזכר הרבה לאחר נפילתה. רוסיה לא ציפתה לה. קול חריקת השיניים בוקע ממוסקבה. מבלי להתכוון, במריופול המתמוטטת מתגלמת הן הברוטליות חסרת הרחמים של הפולשים והן נחישות הדעת של המתגוננים. ראש העיר של מריופול מעריך כי 10,000, אולי אפילו 20,000 תושבים נהרגו בשבעת השבועות הראשונים של המלחמה.

היא לא הייתה מועמדת טבעית לסמל שום דבר. עיר של דוברי רוסית, באזור של דוברי רוסית, היא נועדה להתמוטט אל זרועותיה האמהיות של רוסיה ללא מאבק, באקט של הכרת טובה על שחרורה מידי ה"נאצים" האוקראינים. אשר לנאצים האלה, בנרטיב הרוסי הם עמדו להשליך את נשקם ולהימלט על נפשם, מפני שהם היו חכמים רק נגד נשים וילדים.

עיי ההריסות של מריופול הן ביטוי לא מרשים לכושר הנהגה לקוי, גם בפוליטיקה וגם בשדה הקרב.

מריופול התפתחה למדרגת אובססיה רוסית. את התארכות עמידתה לא היה אפשר לייחס לגיאוגרפיה לא נוחה ולקווי אספקה ארוכים, כפי שקרה בצפון מערב אוקראינה. ביטוי לאובססיה נתן בתחילת השבוע מומחה רוסי אחד לעניינים אמריקאיים. הוא התנדב להציע בשידור, שרוסיה תבוא לעזרת דונלד טראמפ בבחירות הבאות לנשיאות בארה"ב באמצעות הזמנתו ל"וועידת פיסגה במריופול המשוחררת".

מנהיג של הבדלנים הרוסיים במזרח אוקראינה קרא ביום ב' לשלוח "כוחות כימיים", כדי לטאטא את הנאצים מתשלובת אזובסטאל. "הכוחות הכימיים", או "כימיצ'סקייה ווייסקה", הוא מושג מן התקופה הסובייטית. הכוונה היא לקורפוס הצבאי, שלידיו נמסרה ההגנה מפני התקפה כימית או ביולוגית. להלכה ברית המועצות, ורוסיה בעקבותיה, ויתרו על היכולת לערוך התקפה כימית או ביולוגית, מתוקף אמנה בינלאומית האוסרת פיתוח, איחסון או שימוש בנשק הזה. המידה שבה המשטר הסובייטי ויורשיו צייתו לאמנה ההיא תמיד עמדה בספק. השירותים החשאיים של רוסיה עשו בשנים האחרונות שימוש חוזר בכימיקלים אסורים, כדי להרעיל מתנגדים של המשטר.

הקריאה כבדרך אגב לשסות את "הכוחות הכימיים" במגיני מריופול מלמדת כמובן על טיפשותו המונומנטלית של הקורא, אבל גם משקפת את האווירה ברוסיה. ה"נאצים" ראויים להשמדה כימית.

כתב טלוויזיה רוסי, בערוץ הממשלתי 'ראסייה', אלקסנדר סלאדקוב, כתב ב־9 באפריל ל־340 אלף עוקביו בטלגרם, כי חיסולה של מריופול ישלח מסר חד משמעי לערים אחרות, שאחת להן, "או שייכנעו, או שיושמדו". סלאדקוב נקב בין השאר בשמותיהן של קייב ולביב. בעוד שאת מריופול רוסיה תואיל לשקם, הערים האחרות שיעמדו במריין יושמדו ללא תקומה.

A top employee of Russia’s biggest state owned TV channel Rossiya Aleksandr Skadkov greets in his TG channel the genocide in Mariupol. He says, the deaths must be demonstrated to other Ukrainian cities so they know "a city either surrenders or gets erased", and says further… pic.twitter.com/Re3v5He0mP