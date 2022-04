קבלו את צבא מעריצי העל של אלון מאסק

אולי יש לאלון מאסק יותר מ־82 מיליון עוקבים, אבל רק בודדים מהם יכולים ללכוד את תשומת לבו ולשלהב את צבא מעריצי טסלה ברשתות החברתיות. ביניהם: מפתח תוכנה מסן פרנסיסקו שבעבר נחסם מטוויטר, סטודנטית לעיצוב לשעבר מגרמניה שכיום עובדת בחברה, פסיכולוג מאוהיו ועובד טכנולוגיית מידע מהודו.

האנשים שמאחורי מעט החשבונות האלה בטוויטר הם בעלי טסלות, תומכים במכוניות חשמליות או משקיעים בחברה, ולעתים שלושת הדברים גם יחד. המשתמשים משתפים מסרים משולהבים על מכוניות טסלה, מרכלים על יצרניות רכב אחרות ומארגנים נסיעות משותפות לאירועים של החברה.

הם מגנים על מאסק והחברות שלו בטוויטר וכן דרך ערוצי יוטיוב, פודקסטים ואתרי אינטרנט שונים. חלם הואשמו בהטרדה ברשת על ידי משתמשים אחרים בטוויטר ולפחות במקרה אחד, הקהילה התהפכה על אחד מחבריה לאחר שמאסק תהה אם הוא נאמן דיו לטסלה.

"כוח הכבידה של האיש הזה וההשפעה שיש לו על כל כך הרבה תעשיות כל כך גדולים שאתה פשוט נשאב פנימה", אמר עומר קאזי, אחד האנשים המנהלים את @WholeMarsBlog, חשבון בטוויטר שמאסק עונה לו לעתים קרובות. "אנשים מנסים לתקוף אותך פשוט בגלל שאתה מדבר אתו".

מאסק, האיש העשיר ביותר בעולם ומנהל של חברה בשווי טריליון דולר, הוא אחד המשתמשים הכי משפיעים בטוויטר. הוא מפורסם בגלל הממים שהוא מעלה, הירידות שלו על מוכרי שורטים וציוצים מוזרים שגורמים להרמת גבה, החל מלעג לרגולטורים ועד בדיחות על התפטרות. השבוע מנכ"ל טסלה הציע לקנות את מניות טוויטר שעדיין לא בידיו (מאסק מחזיק בכ־10% ממניות החברה) בעסקה שהעריכה את שוויה של טוויטר בכ־43 מיליארד דולר.

רוב פעילותו של מאסק כצייצן היא תגובות לציוצים של אחרים, כך מלמד ניתוח של פעילותו בטוויטר שעשה הוול סטריט ג'ורנל. נכון ליום שישי, הבוס של טסלה ענה לציוצים של כ־5,700 חשבונות מאז יוני 2009, על פי הניתוח של העיתון. כ־20 חשבונות, שכמעט כולם ביטאו תמיכה במאסק ובחברות שלו, קיבלו יותר מרבע מהציוצים האלה.

החיבור הציבורי של מאסק עם מעריצי טסלה יצר תחושה של קהילה בין המשקיעים והלקוחות, כך אומרים תומכיו של מאסק. טסלה מרוויחה מהתוכן הדיגיטלי שיוצרים מעלים ועוזר לה לשווק את מוצריה; החברה מוציאה מעט כסף על פרסום. תוכניות הפנייה (referral) של החברה נותנות ללקוחות מכוניות ושימוש בתחנות עגינה בחינם והטבות אחרות.

מאסק וטסלה לא הגיבו לבקשות תגובה.

ארל בנינג, פסיכולוג מאוהיו, ידוע בקהילת טסלה בגלל צילום בו נראים הכלבים שלו בתא המטען הקדמי של הטסלה מודל X שלו, הצילום שהתחיל את טרנד "Frunkpuppy" - צילומי חיות מחמד בתאי המטען של טסלות. בסוף גם מאסק ואמא שלו העלו תמונות עם כאלה. "מרגע שאתה מוכר כאחד האנשים שאלון עונה להם, אנשים רוצים לעקוב אחריך", אמר בנינג.

לבנינג, שהחשבון שלו נקרא @28delayslater, יש 70,100 עוקבים, והוא אימץ את מעמדו כמשפיען טסלה. הוא אמר שהוא נכנס לטוויטר ברוב הבקרים ואז קובע ציוצים שיעלו במשך היום, רבים מהם ממים על טסלה או חדשות הקשורות למאסק.

כשמנכ"ל טסלה כתב בטוויטר שעמוד וויקיפדיה שלו משוגע, בדצמבר 2019, הסטודנטית הגרמנייה וויוויאן הנטוש הציעה בציוץ שיצטרף אליה, אל קאזי ולאחרים בפודקסט שלהם על טסלה על מנת לדון במה שלא בסדר עם הערך באנציקלופדיה. הקבוצה הוזמנה לביתו של מאסק ואז הקליטה ריאיון של שלוש שעות.

להנטוש היו כ־134 אלף עוקבים בדצמבר 2021 כשהפסיקה להפעיל את החשבון שלה @flcnhvy, אם כי היה מדובר באחד משני החשבונות שקיבל הכי הרבה תגובות ממאסק.

שני צילומי מסך שצילמו עובדי טסלה ונצפו בידי הג'ורנל מראים שהנטוש רשומה כעוזרת למנכ"ל. בסרטונים שצולמו בפתיחת המפעל הראשון של טסלה באירופה בחודש שעבר מופיעה הנטוש לצד קבוצת אנשים שכללה את קנצלר גרמניה אולף שולץ ואת מאסק עצמו. היא לא הגיבה לבקשות תגובה.

פרנאי פאתול, מהנדס תוכנה מפונה, הודו, צייץ למנכ"ל טסלה לפחות 160 פעמים במשך בערך שנה לפני שקיבל תגובה. בינואר 2018 צייץ על בעיה עם הווישרים שמופעלים כשפותחים דלת של מכונית טסלה. מאסק ענה שהנושא "יטופל בגרסה הבאה", התייחסות לעדכון התוכנה של המכונית. כשקיבל את הציוץ ממאסק, מספר פאתול שרץ לספר לאימו ואביו.

כיום יש לפאתול 125 אלף עוקבים בחשבון שלו, @Ppathole, והוא מקבל בקשות מאנשים להעביר רעיונות עסקיים למאסק. לאחרונה שאל את המנכ"ל אם היה "שוקל לבנות פלטפורמת רשת חברתית חדשה עם אלגוריתם בקוד פתוח, שבה יהיה מקום ראשון לחופש הביטוי". מנכ"ל טסלה ענה "אני חושב על זה ברצינות", וביום חמישי אמר שיישם רעיונות אלה אם ירכוש את טוויטר ויהפוך אותה לחברה פרטית.

Nothing that @elonmusk has proposed would harm Twitter shareholder interests. It’s ridiculous. If anything Elon wants to further unlock the potential of the site and get rid of the horrible scam bot problem. That helps *everyone*, advertisers and users alike.